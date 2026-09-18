Pro jedenáct vybraných členů klubu šlo o mimořádný a emotivní zážitek. Zároveň zastupovali tisíce starších fanoušků, kteří jsou důležitou součástí historie i současnosti sevillského celku.
Za akcí stojí Nadace Real Betis Balompié. Iniciativa s názvem Od rodičů k dětem a od prarodičů k vnoučatům byla součástí Týdne seniorů. Program má upozornit na jejich roli ve společnosti, ocenit jejich zkušenosti a podpořit jejich aktivní zapojení do klubové komunity i společnosti.
Betis přitom nezůstal jen u gesta před výkopem. Během utkání oficiálně představil také projekt Real Betis Walking Football, který má přiblížit fotbal starším hráčům v upravené podobě.
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Walking football je varianta fotbalu, při níž se nesmí běhat. Díky nižší intenzitě je dostupnější i lidem vyššího věku nebo s horší fyzickou kondicí. Klub chce tímto způsobem umožnit seniorům zůstat aktivní a zároveň si udržet blízký vztah k fotbalu.