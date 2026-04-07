Osminásobný olympijský vítěz přijal pozvání k čestnému výkopu před nedělním zápasem francouzské ligy mezi AS Monaco a Olympique Marseille. Právě na Stade Louis II má přitom krásné vzpomínky: v roce 2017 zde vybojoval své poslední vítězství v Diamantové lize.
Vedle bouřlivého potlesku diváků stadionu se usmívající světový rekordman dočkal i speciálního dárku.
Od pořadatelů dostal fotbalový dres domácího týmu se symbolickým číslem 9,58, tedy časem svého světového rekordu na 100 metrů, který zaběhl na mistrovství světa v Berlíně v roce 2009.
Boltův poslední start i poslední triumf v Diamantové lize se v Monaku odehrály 21. července 2017. Stometrovou trať tehdy zvládl za 9,95 sekundy. Závod přišel jen dva týdny před mistrovstvím světa v Londýně, kde slavný Jamajčan definitivně uzavřel svou atletickou kariéru.
Přestože je nejrychlejší muž historie ve sportovním důchodu už téměř deset let, jeho popularita zůstává mimořádná. Potvrdily to i reakce fanoušků pod fotografiemi z jeho návštěvy monackého stadionu. V komentářích se opakovaně objevovala zkratka GOAT, tedy „Greatest of All Time“ (nejlepší všech dob). „Je skvělé vidět ho zpátky na stadionu. Moc chybí,“ napsal jeden z fanoušků. „Král je zpět,“ přidal další. A jiný ho stručně označil za „žijící legendu“.
