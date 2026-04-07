Král je zpět! Bolt se vrátil na místo svého posledního vítězství a dostal speciální dar

  12:36
Legendární jamajský sprinter Usain Bolt o uplynulém víkendu potěšil fanoušky v Monaku, když se vrátil na místo svého posledního vítězství v Diamantové lize. Na stadionu Stade Louis II tentokrát ale nestál na atletickém oválu, nýbrž na fotbalovém trávníku.
Jamajský sprinter Usain Bolt na snímku z března 2026 | foto: Profimedia.cz

Usian Bolt na stadionu Stade Louis II před zápasem AS Monaco a Olympique...
Osminásobný olympijský vítěz přijal pozvání k čestnému výkopu před nedělním zápasem francouzské ligy mezi AS Monaco a Olympique Marseille. Právě na Stade Louis II má přitom krásné vzpomínky: v roce 2017 zde vybojoval své poslední vítězství v Diamantové lize.

Vedle bouřlivého potlesku diváků stadionu se usmívající světový rekordman dočkal i speciálního dárku.

Od pořadatelů dostal fotbalový dres domácího týmu se symbolickým číslem 9,58, tedy časem svého světového rekordu na 100 metrů, který zaběhl na mistrovství světa v Berlíně v roce 2009.

Boltův poslední start i poslední triumf v Diamantové lize se v Monaku odehrály 21. července 2017. Stometrovou trať tehdy zvládl za 9,95 sekundy. Závod přišel jen dva týdny před mistrovstvím světa v Londýně, kde slavný Jamajčan definitivně uzavřel svou atletickou kariéru.

Přestože je nejrychlejší muž historie ve sportovním důchodu už téměř deset let, jeho popularita zůstává mimořádná. Potvrdily to i reakce fanoušků pod fotografiemi z jeho návštěvy monackého stadionu. V komentářích se opakovaně objevovala zkratka GOAT, tedy „Greatest of All Time“ (nejlepší všech dob). „Je skvělé vidět ho zpátky na stadionu. Moc chybí,“ napsal jeden z fanoušků. „Král je zpět,“ přidal další. A jiný ho stručně označil za „žijící legendu“.

Tipsport - partner programu
Kolář vs. SakellaridisTenis - - 7. 4. 2026:Kolář vs. Sakellaridis //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 2.06
  • -
  • 1.69
Zlín vs. JihlavaHokej - Finále - 7. 4. 2026:Zlín vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
7. 4. 17:00
  • 2.69
  • 4.00
  • 2.20
K. Vary vs. TřinecHokej - Semifinále - 7. 4. 2026:K. Vary vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
7. 4. 18:00
  • 2.47
  • 4.00
  • 2.47
Nymburk vs. Rytas VilniusBasketbal - - 7. 4. 2026:Nymburk vs. Rytas Vilnius //www.idnes.cz/sport
7. 4. 18:30
  • 2.13
  • 15.70
  • 1.86
Mladá Boleslav vs. SpartaFlorbal - 1. kolo - 7. 4. 2026:Mladá Boleslav vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
7. 4. 18:30
  • 1.15
  • 7.00
  • 11.00
Vary Bohemians vs. TatranFlorbal - 1. kolo - 7. 4. 2026:Vary Bohemians vs. Tatran //www.idnes.cz/sport
7. 4. 19:00
  • 2.10
  • 4.51
  • 2.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
