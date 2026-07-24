Aktuálně jedenáctá hráčka světa prožívá nejlepší sezonu kariéry. Postoupila do semifinále Roland Garros i Wimbledonu a v Madridu získala svůj první titul z kategorie WTA 1000.
Po skončení travnaté části sezony vyrazila odpočívat na jih Evropy. Nejprve na sociálních sítích zveřejnila fotografie v hnědých plavkách s vysokým pasem.
Ještě větší pozornost vzbudily čtvrteční snímky z Ibizy. Čtyřiadvacetiletá Ukrajinka na nich pózovala v odvážných vykrojených černých body šatech s průsvitnou sukní. Záběry za půl dne na Instagramu nasbíraly přes 90 tisíc lajků.
„Vypadáš úžasně,“ napsal jeden z fanoušků. „Jako modelka,“ přidal se další. Se žertovnou reakcí se ozvala také německá tenistka Eva Lysová. „Při vší úctě, podívala jsem se,“ komentovala odvážný model.
Brzy už se ale pozornost Kosťukové znovu přesune k tenisu. Čeká ji příprava na turnaje na tvrdém povrchu, jejichž vrcholem bude US Open na přelomu srpna a září. V New Yorku se pokusí navázat na dosavadní životní sezonu a zaútočit na svůj první grandslamový titul.