K incidentu došlo během mediálního dne v Miami. Hokit začal na českého bojovníka pokřikovat a snažil se vyvolat konflikt. Podle videa, které se objevilo na sociálních sítích, použil i neobvyklou rekvizitu.
„Rozsekám tě tímhle světelným mečem,“ zaznělo mimo jiné z jeho strany. Co přesně celé situaci předcházelo, ale není jasné.
Procházka později přiznal, že Hokita vůbec nezná a jeho chování ho spíš překvapilo. „Měl by být pokornější. Ať si klidně dělá show, ale ať nemluví o mně. Nikdo se mnou takhle mluvit nebude,“ řekl v jednom z rozhovorů. Zároveň ale dodal, že si věc nebere osobně a podobné výstupy vnímá spíš jako snahu upoutat pozornost.
„Musíme začít víc sledovat, co je v tomto světě pravdivé a co je cenné,“ pokračoval třiatřicetiletý bojovník. „Věnujeme spoustu pozornosti nesmyslům, takže je potřeba rozlišovat, čemu ji dávat, aby naše životy byly kvalitní, a ne jen plné zbytečností. Platí to ve všem.“
Procházka vs. Ulberg: hlavní karta UFC 327, kde sledovat turnaj živě
Bývalý šampion polotěžké váhy se nyní soustředí na svůj další zápas. Na turnaji UFC 327 v Miami ho čeká souboj o mistrovský pás s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem. Zápas je na programu v noci z 11. na 12. dubna.
Hokit se mezitím snaží zviditelnit, jak jen to jde. Bývalý hráč NFL je známý svým extravagantním vystupováním a během mediálního dne zaujal hned několika výstupy. V minulosti se prezentoval stylem inspirovaným profesionálním wrestlingem a ani tentokrát nezůstal pozadu. Osmadvacetiletého Američana na UFC 327 čeká zápas v těžké váze proti Curtisi Blaydesovi.