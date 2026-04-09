Kontroverzní Hokit se pustil do Procházky. Vytasil na něj světelný meč

Autor:
  10:20
Bizarní moment, který měl ke klasickému staredownu hodně daleko, nabídl mediální den před turnajem UFC 327. Americký těžkotonážník Josh Hokit se v zákulisí pustil do Jiřího Procházky a celé situaci dodal ještě podivnější rozměr. V ruce totiž držel světelný meč.
Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka při rozhovoru s Joem Roganem. Za vítězství nad Khalilem Rountreem dostal Procházka další dva bonusy v celkové výši 100 tisíc dolarů za nejlepší výkon na turnaji.

Američan Josh Hokit během vítězného souboje proti Denzelu Freemanovi.
K incidentu došlo během mediálního dne v Miami. Hokit začal na českého bojovníka pokřikovat a snažil se vyvolat konflikt. Podle videa, které se objevilo na sociálních sítích, použil i neobvyklou rekvizitu.

„Rozsekám tě tímhle světelným mečem,“ zaznělo mimo jiné z jeho strany. Co přesně celé situaci předcházelo, ale není jasné.

Procházka později přiznal, že Hokita vůbec nezná a jeho chování ho spíš překvapilo. „Měl by být pokornější. Ať si klidně dělá show, ale ať nemluví o mně. Nikdo se mnou takhle mluvit nebude,“ řekl v jednom z rozhovorů. Zároveň ale dodal, že si věc nebere osobně a podobné výstupy vnímá spíš jako snahu upoutat pozornost.

„Musíme začít víc sledovat, co je v tomto světě pravdivé a co je cenné,“ pokračoval třiatřicetiletý bojovník. „Věnujeme spoustu pozornosti nesmyslům, takže je potřeba rozlišovat, čemu ji dávat, aby naše životy byly kvalitní, a ne jen plné zbytečností. Platí to ve všem.“

Procházka vs. Ulberg: hlavní karta UFC 327, kde sledovat turnaj živě

Bývalý šampion polotěžké váhy se nyní soustředí na svůj další zápas. Na turnaji UFC 327 v Miami ho čeká souboj o mistrovský pás s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem. Zápas je na programu v noci z 11. na 12. dubna.

Hokit se mezitím snaží zviditelnit, jak jen to jde. Bývalý hráč NFL je známý svým extravagantním vystupováním a během mediálního dne zaujal hned několika výstupy. V minulosti se prezentoval stylem inspirovaným profesionálním wrestlingem a ani tentokrát nezůstal pozadu. Osmadvacetiletého Američana na UFC 327 čeká zápas v těžké váze proti Curtisi Blaydesovi.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Pigatová vs. SamsonTenis - - 9. 4. 2026:Pigatová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.65
  • -
  • 2.23
Macháč vs. SinnerTenis - - 9. 4. 2026:Macháč vs. Sinner //www.idnes.cz/sport
9. 4. 12:30
  • 14.70
  • -
  • 1.02
Lehečka vs. BublikTenis - - 9. 4. 2026:Lehečka vs. Bublik //www.idnes.cz/sport
9. 4. 14:00
  • 1.77
  • -
  • 2.10
Litvínov vs. Pardubice BHokej - - 9. 4. 2026:Litvínov vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
9. 4. 17:00
  • 1.30
  • 5.63
  • 6.77
Plíšková vs. AlexandrovováTenis - - 9. 4. 2026:Plíšková vs. Alexandrovová //www.idnes.cz/sport
9. 4. 18:00
  • 3.21
  • -
  • 1.36
Rayo Vallecano vs. AEK AtényFotbal - - 9. 4. 2026:Rayo Vallecano vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
9. 4. 18:45
  • 1.95
  • 3.34
  • 4.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.