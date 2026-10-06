Gauffová v pondělí porazila domácí hráčku Sun Sin-žan 7:5, 6:1 a postoupila do čtvrtého kola China Open. Její vítězství ale zastínila situace z prvního setu.
Za stavu 4:5 a 15:15 se během výměny Gauffová zastavila a zdviženou rukou požádala o přerušení hry. V tu chvíli se její soupeřka chystala zakončit výměnu vítězným úderem. Američanka následně vysvětlila, že ji vyrušil blikající reklamní panel kolem kurtu, na němž se zrovna změnil obsah.
Rozhodčí po přezkoumání situace prostřednictvím videa Gauffové dala za pravdu a nechala výměnu opakovat. Američanka následně opakovaný míč získala a udržela si servis. Právě tento okamžik ale rozpoutal na sociálních sítích pořádnou bouři.
Část fanoušků 4. tenistku v žebříčku WTA obvinila, že si zastavením hry pomohla k výhodě. Kritika ovšem zašla mnohem dál. Dvaadvacetiletá Američanka se po zápase stala terčem obrovského množství rasistických komentářů a soukromých zpráv.
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„Můžete mě nemít rádi nebo nesouhlasit s tím, co se stalo, aniž byste byli rasističtí,“ reagovala Gauffová na sociální síti X. „To množství rasistických komentářů a přímých zpráv, které jsem za posledních několik hodin dostala, je šílené.“ Vzápětí přidala ještě důraznější vzkaz: „A ještě jednou: nejsem žádná podvodnice ani zlodějka,“ napsala.
Dvaadvacetiletá tenistka zároveň vysvětlila, že podle jejího názoru pouze využila pravidel, která hráčkám umožňují požádat o přezkoumání situace, pokud je během výměny něco vyruší. „Koneckonců to pak také potvrdilo rozhodnutí rozhodčí,“ uvedla americká tenistka.
Přiznala, že šlo o nepříjemnou situaci, ale nechápala, proč kvůli ní čelí nenávisti. Gauffová se přitom snažila celou situaci po utkání uklidnit i přímo se svou soupeřkou. Se Sun Sin-žan si po zápase promluvila a za nepříjemný moment se jí omluvila.
Případ zároveň znovu upozornil na problém nenávisti na sociálních sítích. Ženská tenisová asociace WTA se snaží podobné útoky monitorovat pomocí systému založeného na umělé inteligenci. Podle studie WTA a World Tennis čelily tenistky a další členové tenisové komunity v roce 2025 více než 12 tisícům urážlivých příspěvků a zpráv, což byl výrazný nárůst oproti předchozímu roku.