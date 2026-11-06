Problémy olympijské šampionky z Pchjongčchangu 2018 začaly v osmnácti letech. „Bylo děsivé, jak rychle nemoc ovládla celý můj život. Potřeba být dokonalá a touha mít všechno pod kontrolou ve chvíli, kdy jsem měla pocit, že se mi život vymyká z rukou, vyústily v poruchu příjmu potravy,“ popsala dnes pětatřicetiletá lyžařka během besedy věnované duševnímu zdraví na univerzitě v Montaně.
Z jídla se pro ni postupně stal zdroj obrovského strachu. Jednoho dne se po snídani na toaletě čerpací stanice přinutila zvracet. Z tohoto chování se brzy stal nebezpečný rituál, který opakovala až pětkrát denně.
„Našla jsem způsob, jak vůbec nic necítit. Jak přestat nenávidět sama sebe, přestat mít výčitky, přestat se trápit tím, co jsem snědla nebo nesnědla. Prostě necítit vůbec nic,“ svěřila se.
Zároveň ale přiznala, že byla nešťastná a nenáviděla se. „Nesnášela jsem člověka, kterým jsem se stávala, a nedokázala jsem to zastavit. Neměla jsem sama se sebou sebemenší soucit,“ pokračovala.
Její zdravotní stav se podle jejích slov nakonec zhoršil natolik, že ji matka chodila uprostřed noci kontrolovat, aby se ujistila, že je stále naživu. Digginsová na toto období vzpomíná jako na nejhorší v životě. „Když porucha příjmu potravy ovládne vaši mysl, může se velmi rychle stát silnější než rodina, láska, nebo dokonce vůle žít,“ přiznala.
Dnes je úspěšná sportovkyně přesvědčená, že bez odborné pomoci by nepřežila. „Možná ne hned, ale během několika měsíců nebo let by moji rodiče pohřbívali vlastní dítě,“ dodala.
Právě rodičům vděčí za záchranu života. Zajistili jí léčbu ve specializovaném zařízení pro lidi s poruchami příjmu potravy, kam docházela pět dní v týdnu a trávila tam celé dny. Uzdravování bylo podle jejích slov náročnější než cokoli, co později zažila ve vrcholovém sportu.
„Nikdy v životě jsem na ničem nepracovala tak tvrdě jako na svém uzdravení. A to počítám i olympijské hry,“ zavzpomínala.
Přestože později dosáhla až na olympijské zlato a v následujících letech na další tři olympijské medaile včetně bronzu z letošních her v Itálii, za svůj největší úspěch považuje právě překonání nemoci.
|
Zažila deprese, úzkost i strach. Shiffrinová otevřeně o psychických problémech
„Vyhrát olympiádu je snadné ve srovnání s tím, jak těžké je uzdravit vlastní mysl. Musela jsem se naučit, že dovolit si prožívat i nepříjemné emoce je nejen v pořádku, ale dokonce zdravé,“ zdůraznila.