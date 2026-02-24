Dvaatřicetiletá vítězka US Open z roku 2017 zprávu zveřejnila v krátkém příspěvku na instagramu „Jozy a já jsme se rozhodli ukončit naše manželství,“ napsala. „V klidu procházím touto změnou a prosím o soukromí. Děkuji za vaši lásku, pochopení a pokračující podporu,“ uvedla.
O čtyři roky starší Altidore si Stephensovou vzal 1. ledna 2022 v luxusním resortu St. Regis Bal Harbour v Miami Beach na Floridě. Svatba se konala tři roky po zásnubách v roce 2019.
„Obřad byl emotivnější, než jsem si dokázal představit,“ řekl Altidore v roce 2022 časopisu Vogue. „Myslel jsem si, že jsem připravený, ale ten pocit lásky mě úplně ohromil. Vidět svou nevěstu kráčet uličkou, obklopenou našimi rodinami, je pocit, na který nikdy nezapomenu.“
Dvojice, o které časopis People psal jako o „superpáru“, se znala už od střední školy. Poznali se na Boca Prep International School na Floridě. Server Essence.com připomíná, že rozchod přichází v době, kdy se oba snaží znovu nabrat tempo ve svých profesních aktivitách.
Stephensová se stala profesionální tenistkou v 16 letech a získala osm titulů WTA, nejslavnější triumf ukořistila na US Open 2017. V posledních letech ji však brzdily zdravotní potíže. Když nemohla hrát, působila alespoň v roli komentátorky. Letos v lednu se vrátila na kurty při Australian Open, kde však v první kolem vypadla s Češkou Karolínou Plíškovou. Nyní plánuje start na turnaji WTA 500 v mexické Méridě.
Altidore už aktivně nehraje. V minulosti působil mimo jiné u New York Red Bulls i v evropských klubech. Byl také členem americké fotbalové reprezentace. Sportovní kariéru ukončil v roce 2022 a nyní se zaměřuje na projekty mimo hřiště. Mimo jiné se stal spolumajitelem fotbalového celku v Oklahoma City.
|
Bývalý kouč o návratu Sereny Williamsové: Vůbec nepochybuji! Jde do toho naplno
Náznaky odloučení se objevovaly už dříve. V červenci 2025 Stephensová převzala na předávání cen ESPY ocenění Muhammad Ali Sports Humanitarian Award za dlouhodobou práci své nadace.
Její manžel však na akci chyběl a postupně vytratil i z jejích sociálních sítí, kde občas dvojice zveřejňovala společné fotografie. Naposledy se pár objevil na červeném koberci v roce 2023.