Konec sportovního „superpáru“. Tenistka Stephensová oznámila, že se rozvádí

Autor:
  13:14
Po čtyřech letech manželství přichází v životě americké tenistky Sloane Stephensové výrazná změna. Prostřednictvím sociálních sítí potvrdila rozvod s fotbalistou Jozym Altidorem.
Sloane Stephensová a Jozy Altidore během Sports Illustrated Awards 2021.

Sloane Stephensová a Jozy Altidore během Sports Illustrated Awards 2021. | foto: Profimedia.cz

Sloane Stephensová během Australian Open 2026. V prvním kole prohrála s Češkou...
Sloane Stephensová během Australian Open 2026. V prvním kole prohrála s Češkou...
Sloane Stephensová během Australian Open 2026. V prvním kole prohrála s Češkou...
Sloane Stephensová během Australian Open 2026. V prvním kole prohrála s Češkou...
7 fotografií

Dvaatřicetiletá vítězka US Open z roku 2017 zprávu zveřejnila v krátkém příspěvku na instagramu „Jozy a já jsme se rozhodli ukončit naše manželství,“ napsala. „V klidu procházím touto změnou a prosím o soukromí. Děkuji za vaši lásku, pochopení a pokračující podporu,“ uvedla.

O čtyři roky starší Altidore si Stephensovou vzal 1. ledna 2022 v luxusním resortu St. Regis Bal Harbour v Miami Beach na Floridě. Svatba se konala tři roky po zásnubách v roce 2019.

Sloane Stephensová během Australian Open 2026. V prvním kole prohrála s Češkou Karolínou Plíškovou.

„Obřad byl emotivnější, než jsem si dokázal představit,“ řekl Altidore v roce 2022 časopisu Vogue. „Myslel jsem si, že jsem připravený, ale ten pocit lásky mě úplně ohromil. Vidět svou nevěstu kráčet uličkou, obklopenou našimi rodinami, je pocit, na který nikdy nezapomenu.“

Dvojice, o které časopis People psal jako o „superpáru“, se znala už od střední školy. Poznali se na Boca Prep International School na Floridě. Server Essence.com připomíná, že rozchod přichází v době, kdy se oba snaží znovu nabrat tempo ve svých profesních aktivitách.

sloanestephens

POV: Day 2 and you’re already holding court with the King of Clay 2.0. @carlitosalcarazz

26. května 2025 v 19:50, příspěvek archivován: 24. února 2026 v 12:40
oblíbit odpovědět uložit

Stephensová se stala profesionální tenistkou v 16 letech a získala osm titulů WTA, nejslavnější triumf ukořistila na US Open 2017. V posledních letech ji však brzdily zdravotní potíže. Když nemohla hrát, působila alespoň v roli komentátorky. Letos v lednu se vrátila na kurty při Australian Open, kde však v první kolem vypadla s Češkou Karolínou Plíškovou. Nyní plánuje start na turnaji WTA 500 v mexické Méridě.

Altidore už aktivně nehraje. V minulosti působil mimo jiné u New York Red Bulls i v evropských klubech. Byl také členem americké fotbalové reprezentace. Sportovní kariéru ukončil v roce 2022 a nyní se zaměřuje na projekty mimo hřiště. Mimo jiné se stal spolumajitelem fotbalového celku v Oklahoma City.

Bývalý kouč o návratu Sereny Williamsové: Vůbec nepochybuji! Jde do toho naplno

Náznaky odloučení se objevovaly už dříve. V červenci 2025 Stephensová převzala na předávání cen ESPY ocenění Muhammad Ali Sports Humanitarian Award za dlouhodobou práci své nadace.

Její manžel však na akci chyběl a postupně vytratil i z jejích sociálních sítí, kde občas dvojice zveřejňovala společné fotografie. Naposledy se pár objevil na červeném koberci v roce 2023.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Medveděv vs. ŠangTenis - - 24. 2. 2026:Medveděv vs. Šang //www.idnes.cz/sport
0:0
  • -
  • -
  • -
Carreno Busta vs. ShapovalovTenis - - 24. 2. 2026:Carreno Busta vs. Shapovalov //www.idnes.cz/sport
0:0
  • -
  • -
  • -
Bergs vs. BrooksbyTenis - - 24. 2. 2026:Bergs vs. Brooksby //www.idnes.cz/sport
0:0
  • -
  • -
  • -
Ševčenko vs. ChačanovTenis - - 24. 2. 2026:Ševčenko vs. Chačanov //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.51
  • -
  • 2.53
Marozsán vs. RinderknechTenis - - 24. 2. 2026:Marozsán vs. Rinderknech //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.14
  • -
  • 5.46
Struff vs. BublikTenis - - 24. 2. 2026:Struff vs. Bublik //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 7.15
  • -
  • 1.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Ostravský Holzer uznává: Pro nás i fandy je to teď těžké období

Ostravský záložník Daniel Holzer míří za míčem stejně jako Johannes Eggestein z...

Každý z ostravských fanoušků čekal, že fotbalisté Baníku v neděli porazí Mladou Boleslav a odrazí se od spodních příček první ligy. Leč duel skončil 0:0, přičemž Ostravští mají před poslední Duklou...

24. února 2026  13:29

Byla to příprava, krotí kouč fotbalové Vysočiny paniku po nevydařené zimě

Jihlavský trenér Jiří Lerch

Generálka měla uklidnit. Místo toho přidala další otazníky. Druholigoví fotbalisté FC Vysočina v závěru zimní přípravy výsledkově narazili. Po dvou nulách na soustředění v Turecku Jihlava nezvládla...

24. února 2026  13:17

Konec sportovního „superpáru“. Tenistka Stephensová oznámila, že se rozvádí

Sloane Stephensová a Jozy Altidore během Sports Illustrated Awards 2021.

Po čtyřech letech manželství přichází v životě americké tenistky Sloane Stephensové výrazná změna. Prostřednictvím sociálních sítí potvrdila rozvod s fotbalistou Jozym Altidorem.

24. února 2026  13:14

Karviná se o postup do semifinále Evropského poháru utká s Izvidačem

Karvinský Patrik Fulnek se snaží dostat ze sevření Mártona Vargy z...

Karvinští házenkáři se ve čtvrtfinále Evropského poháru utkají s týmem HC Izvidač z Bosny a Hercegoviny. Semifinalistu minulého ročníku soutěže, kterého Karviná vyřadila v roce 2024 v kvalifikaci o...

24. února 2026  13:03

Kdo táhne United za Ligou mistrů? Mladík z Belgie i probuzený střelec za miliardy

Senne Lammens, brankář Manchesteru United po utkání na Evertonu.

Vzpomínáte ještě na kamerunského gólmana Andrého Onanu, často kritizovanou jedničku Manchesteru United? Teď hraje v tureckém Trabzonsporu o třetí místo, zatímco jeho bývalý klub válčí o to samé...

24. února 2026  12:58

Z nejlepšího výkonu nebylo nic. Běžce diskvalifikovali kvůli gestu v cílové rovince

Tshepiso Masalela v cíli závodu na 1 500 metrů v polské Toruni. (22. února 2026)

Pyšnil se třetím nejlepším výkonem sezony a národním rekordem. Ale jen krátce. Botswanský vytrvalec Tshepiso Masalela na halovém mítinku v Polsku ukázal v cílové rovince soupeři gesto, po němž ho...

24. února 2026  12:19

Do Wu-chanu i se Svatoňovou. Před bojem o MS kosí dlouhé Češky série zranění

Lucie Svatoňová z KP TANY Brno si chystá střelu na koš BAXI Ferrol.

Bývalá kapitánka Tereza Vyoralová ukončila kariéru, chybí i zraněná Anežka Kopecká z KP Brno a nominace se netýká ani čtyřiatřicetileté Aleny Hanušové z DSK Basketball Brandýs, jež se vrátila na...

24. února 2026  12:11

Milly, ty že jsi nudný? Bral 70 liber, učil se znovu chodit. Teď je z Milnera rekordman

Premium
James Milner z Brightonu je rekordmanem v počtu zápasů v Premier League.

Když se ještě jako teenager rozkoukával v Newcastlu, trénoval ho vážený pan Bobby Robson, ročník 1933. Teď, kdy už se přehoupl přes čtyřicítku, ho v Brightonu vede Fabian Hürzeler, rok narození 1993....

24. února 2026

Neurvali ani bod, osmkrát inkasovali. Karvinští odmítají, že by byli v krizi

Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou.

Mají šance, předvádějí kvalitní výkony, leč v dosavadních čtyřech zápasech jarní části první ligy fotbalisté MFK Karviná neurvali ani bod a skóre mají 1:8. Je pro ně nynější série porážek hodně...

24. února 2026  11:37

Od knedlíků k velkým plánům. Ústí a liga? Do tří čtyř let reálné, věří Peterka

Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava. Jan...

Když v ústecké druholigové kabině šéfoval naposledy, občas nosil spoluhráčům knedlíky. Firmu na jejich výrobu už Jan Peterka nevlastní, ale jeho role po zimním comebacku z pražské Dukly znovu nebude...

24. února 2026  11:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

24. února 2026  11:02

Před bránou nám chybí verva, mrzí pardubického tahouna Hlavatého

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Hned po svém návratu do fotbalových Pardubic občas mluvil o tom, že zažívá v podstatě na chlup stejnou situaci jako v roce 2024 při příchodu do Liberce. Severočeši z něj tehdy udělali hlavní tvář...

24. února 2026  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.