Oba patří mezi výrazné osobnosti nastupující generace amerických sportovců. Svůj vztah zveřejnili v březnu loňského roku a od té doby se pravidelně objevovali na zápasech toho druhého. Skloubit dvě vrcholové sportovní kariéry však bylo stále náročnější. Podle zdrojů britského britského deníku Daily Mail si navzdory rozchodu zůstávají blízcí.
Zatímco Shelton v rámci tenisového okruhu ATP cestuje po celém světě, Rodmanová hájí barvy Washington Spirit a americké reprezentace, s níž v roce 2024 vybojovala olympijské zlato. Velkou část vztahu tak partneři strávili odloučeni.
Přesto si na sebe snažili najít čas i za cenu hektických přesunů. Příkladem bylo letošní finále US Open, v němž Shelton podlehl Alexanderu Zverevovi. Rodmanová ještě v den zápasu odehrála ligové utkání ve Washingtonu, odkud ihned po závěrečném hvizdu zamířila do New Yorku. Na stadionu Arthura Ashe ji pak kamery po porážce jejího partnera zachytily v slzách.
Podobné záběry se do médií dostaly už loni v listopadu, tehdy však byly role opačné. Tenista přihlížel porážce Washington Spirit ve finále zámořské ligy NWSL a následně se u postranní čáry snažil povzbudit plačící přítelkyni.
O úskalích jejich vztahu se Shelton rozpovídal letos v září v rozhovoru pro magazín Us Weekly. Přiznal, že ani ve chvílích, kdy jim sportovní povinnosti dovolí být spolu, nemají vždy energii na společné aktivity.
„Myslím, že spousta lidí nevidí, že když už máme nějaký čas nebo pár dní volna, jsme tak vyčerpaní, že je těžké vůbec něco podniknout. Najít si na sebe čas je složité,“ uvedl tenista.
Zároveň si uvědomoval, že oba mají před sebou ještě velkou část kariéry a ani jeden se zatím nechce svých sportovních ambicí slevit.
„Oba svému sportu hodně obětujeme. Ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být, nejsme na vrcholu svých kariér. Z mého pohledu tohle bude nejtěžší a nejnáročnější období našeho vztahu,“ připustil.
Ani jeden ze sportovců se zatím podle Daily Mailu k údajnému rozchodu nevyjádřil.
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