Konec nepřátelství? Gasly a Ocon překvapili fanoušky a vyrazili na fotbal

  15:05
Francouzští piloti formule 1 vyrazili společně na čtvrtfinále Ligy mistrů mezi Paris Saint-Germain a Liverpoolem. Fotky, na nichž sedí vedle sebe na tribuně, okamžitě rozjely mezi fanoušky bouřlivé debaty. Důvod je jasný: mezi někdejšími týmovými kolegy Pierrem Gaslym a Estebanem Oconem už roky panuje napětí.
Piloti F1 během čtvrtfinále Ligy mistrů. Zprava: jezdec Alpine Pierre Gasly a jezdec Haasu Esteban Ocon. | foto: Profimedia.cz

Gasly, Ocon a s nimi také Isack Hadjar dorazili na středeční duel. Na sociálních sítích podpořili francouzský klub, od kterého navíc dostali i čestné dresy. Pak už společně sledovali vítězství PSG nad anglickým soupeřem.

Snímky pilotů stájí Alpine, Haas a Red Bull, kteří seděli vedle sebe v hledišti, rychle obletěly sociální sítě. Hadjar však zůstal zcela stranou pozornosti. Ta se totiž stočila ke Gaslymu s Oconovi. Jejich vztah totiž dlouhá léta rozhodně nepatří k idylickým a fanoušci to v komentářích okamžitě připomněli.

„Takže rozvod se ruší?“ napsala v nadsázce jedna z fanynek. „Ne, jen odloučení rodiče vzali synka Isacka na fotbal,“ přidal se na lehčí notu další. A jiný fanoušek si neodpustil poznámku: „Podle mě je to AI. Tihle dva přece nemůžou sedět vedle sebe.“

Ocon a Gasly se znají od dětství. Potkávali se už v motokárách a blízko k sobě měly i jejich rodiny. V průběhu let ale jejich vztah ochladl. Co přesně za tím stálo, nikdy úplně nevyšlo najevo. Dlouho se spekulovalo o tom, že za rozkolem mladíků mohla dívka, nebo staré křivdy ze závodní tratě.

Sami piloti ale nikdy nic konkrétního nevysvětlili. Gasly jen několikrát naznačil, že zlom přišel po jednom nejmenovaném incidentu na okruhu. Jindy zase konstatoval, že napětí souvisí s tím, že se mu začalo více dařit a jeho někdejší kamarád to nenesl dobře. Jejich vztah podle něj je zkrátka jako na houpačce.

Navzdory téhle historii se v sezonách 2023 a 2024 stali týmovými kolegy v Alpinu. Francouzská stáj se je snažila veřejnosti ukazovat v přátelštějším světle, jenže mnozí fanoušci téhle prezentaci stejně příliš nevěřili. Po sezoně 2024 navíc Ocon zamířil do Haasu a v Alpinu ho nahradil Argentinec Franco Colapinto.

