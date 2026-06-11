Puma oblékala český národní tým od vzniku samostatné České republiky v roce 1993 a dosud byla jeho jediným dodavatelem dresů. Nyní se znovu připomíná téma, o němž se spekulovalo už na začátku roku: jedna z nejdelších spoluprací tohoto druhu na světě zřejmě končí. Podle serveru Footy Headlines se Fotbalová asociace České republiky rozhodla vydat jinou cestou a prostor měla získat právě značka Adidas.
Zpráva přichází v době, kdy současný dres české reprezentace čelí kritice. V hodnocení prestižního serveru The Athletic skončil na jedné z posledních příček, konkrétně na 46. místě ze 48. Ačkoliv Puma zdůrazňuje, že letošní kolekcí vzdává hold stříbrnému týmu z Eura 1996, hodnotitel Nick Miller ji označil za nepovedenou.
🇨🇿🔴 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Adidas Czech Republic 2026-27 Home Kit Colors Leaked - No More Puma: https://t.co/izjMheGDVL— Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 11, 2026
„Nevypadá vůbec jako ten, ve kterém Česká republika tehdy došla až do finále. Jiný odstín červené, jiné modré detaily, jiný límeček,“ konstatoval Miller a celkovou koncepci dresu označil za nudnou. Hůře v jeho žebříčku dopadly jen Chorvatsko a Kanada.
První dresy české reprezentace od Adidasu by se měly objevit po mistrovství světa, tedy buď už letos na podzim, nebo na začátku roku 2027. Pro český fotbal může jít o výraznější proměnu než jen výměnu loga na hrudi hráčů. Adidas v posledních letech u národních týmů často sází na výraznější kolekce inspirované kulturním dědictvím dané země. Nová podoba dresů by se tak mohla od dosavadních modelů, vycházejících především z červené, bílé a modré barvy, znatelně lišit.
Nepůjde však o první spojení slavné značky s českým, respektive československým fotbalem. Československá reprezentace nosila dresy se třemi pruhy od 70. let až do začátku 90. let.