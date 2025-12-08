Konec éry. Cena se rozloučí s wrestlingem, bude pokračovat v kariéře v Hollywoodu

David Chuchma
  15:14
Poslední kapitola jedné z největších kariér sportovní zábavy má jasné obsazení. Legendární wrestler John Cena nastoupí ke svému závěrečnému zápasu proti rakouskému silákovi Guntherovi. Souboj proběhne 13. prosince na galavečeru Saturday Night’s Main Event v americkém Washingtonu.
John Cena slaví vítězství během galavečera WrestleMania XXX (6. dubna 2014)

John Cena slaví vítězství během galavečera WrestleMania XXX (6. dubna 2014) | foto: ČTK

John Cena při natáčení akčního hollywoodského filmu 12 (5. dubna 2008)
Americký wrestler a šampion organizace WWE John Cena jako mezinárodní host 56....
John Cena zdraví fanoušky při předzávodním programu automobilového závodu...
John Cena jako přísný agent tajné služb v traileru akčního filmu Bumblebee.
14 fotografií

O tom, kdo se postaví Johnu Cenovi v jeho posledním zápase kariéry, rozhodl turnaj s výmluvným názvem The Last Time Is Now. Šestnáct hvězd z hlavních značek největší světové wrestlingové organizace WWE (World Wrestling Entertainment) bojovalo o jediné místo v rozlučkovém duelu.

Do finále se probojovali dva muži: bývalý světový šampion Walter Hahn, který zápasí pod jménem Gunther, a dlouholetý miláček fanoušků, americký wrestler Shaun Edward Ricker známý jako LA Knight. Ve finále dominoval Gunther a stal se oficiálně posledním Cenovým soupeřem.

Rakušan je považován za jednoho z nejlepších technických wrestlerů současnosti a navíc má pověst muže, který „ukončuje kariéry“. Letos v létě porazil ve vzpomínkovém zápase také legendárního amerického wrestlera a herce Billa Goldberga.

Pro končícího Johna Cenu půjde o vůbec první zápas s ním. Sedmnáctinásobný světový šampion může svou kariéru zakončit vítězstvím, zatímco jeho soupeř má šanci vstoupit do historie jako muž, který „zavřel dveře“ jedné z největších ikon světového wrestlingu.

Celý galavečer si fanoušci budou moci zdarma pustit na internetové platformě YouTube.

Cena v WWE debutoval na začátku tisíciletí a během dvou dekád se vypracoval v globální hvězdu. Vyhrál desítky titulů organizace, proslul legendárními zápasy na největších turnajích.

Vedle wrestlingu si John Cena vybudoval i výraznou hereckou kariéru. Zahrál si například v akčním filmu Rychle a zběsile 9, v superhrdinském hitu Sebevražedný oddíl nebo v populární seriálové roli Peacemakera. Díky kombinaci fyzických rolí a komediálního talentu patří dnes k nejobsazovanějším sportovním hvězdám Hollywoodu.

