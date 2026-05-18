Za protestem stojí organizace SWAC (Autonomní výbor pro sexuální práci), která plánuje stávku právě na sobotu 23. května, tedy den sprintu a kvalifikace na okruhu Gillese Villeneuvea. Organizace uvedla, že si tento den vybrala záměrně.
SWAC požaduje lepší pracovní podmínky, omezení vysokých poplatků za vystupování v podnicích nebo větší ochranu pracovníků. Organizace také tvrdí, že během víkendu F1 výrazně rostou poplatky, zpřísňují se pravidla a zaměstnanci čelí většímu tlaku i horším podmínkám.
„Víkend formule 1 je pro kluby nejvýdělečnějším obdobím roku. Pokud chceme, aby měla stávka skutečný dopad, je to nejlepší možný termín,“ uvedla organizace.
Velká cena Kanady patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější závody kalendáře F1. Podle serveru The Athletic dorazilo loni během celého víkendu do areálu rekordních 352 tisíc fanoušků. Závod tehdy ovládl George Russell s vozem Mercedes.
Letošní program v Montrealu odstartuje v pátek 22. května jediným volným tréninkem od 18:30 středoevropského času, o čtyři hodiny později pak přijde na řadu kvalifikace na sprint.
Sprintový závod je na programu v sobotu 23. května od 18 hodin a samotná Velká cena Kanady se pojede v neděli večer od 22 hodin.