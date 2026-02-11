Krátce poté, co Japonec Kira Kimura doskočil pro olympijské zlato, zaznělo z úst zkušeného komentátora: „To byla nuda. Opravdu nuda. Kvalifikace byla mnohem napínavější.“
Richards si v tu chvíli neuvědomil, že je stále slyšet, jeho slova okamžitě vyvolala rozruch.
Podobné přešlapy nejsou ve sportovním vysílání ničím výjimečným. I v českém prostředí se fanouškům dodnes vybaví známý incident z roku 2010, kdy během fotbalového utkání zůstaly zapnuté mikrofony komentátorům i o přestávce.
Bývalý olympijský reprezentant Spojených států se k situaci brzy vyjádřil prostřednictvím videa na Instagramu. Zdůraznil, že jeho slova nemířila proti sportovcům a šlo výhradně o porovnání finále s kvalifikací.
„Byl to můj názor, který bych řekl i mimo vysílání. Kvalifikace nabídla víc napětí,“ vysvětloval.
Zároveň se omluvil všem, kteří jeho slova mohli vnímat jako kritiku závodníků. Podle něj finále ovlivnilo velké množství pádů a opakujících se triků, což ubralo soutěži na dramatičnosti. „Těch kluků si nesmírně vážím. Jsou to moji přátelé a hrdinové,“ dodal.
Závod v Big Airu nakonec ovládl Japonec Kira Kimura, stříbro bral jeho krajan Rjoma Kimata a bronzovou medaili získal Číňan Su I-ming.
