Do centra pozornosti se dostal komentátor Daniel Weiss z německé veřejnoprávní televize ARD. Po úterním krátkém programu v soutěži krasobruslařek se začala řešit a hojně kritizovat jeho věta, kterou pronesl o gruzínské olympioničce Anastasii Gubanovové.
„Pánové, je mi to opravdu líto, ale už je zadaná. Vdaná za bývalého finského krasobruslaře,“ pronesl Weiss na adresu Gubanovové.

Jeho slova se ovšem nelíbila německé aktivistce Corndelii Rödersové-Arnoldové, která spolupracuje i s několika neziskovými organizacemi bojující proti genderovému násilí.

Stydím se. Návrat do Ruska bude těžký, řekla Petrosjanová. Spasitelka je šestá

„Co vidím já: Sportovkyni. Vrcholový výkon. Hrdost. Úlevu. Sílu. Co vidí komentátor: Materiál pro manžela,“ napsala na instagram. Svůj obsáhlý příspěvek končí slovy: „Pokud jste sportovním komentátorem, komentujte sport.“

Novináře kritizuje za to, že se nezabýval výkonem krasobruslařky, která ziskem 71,77 bodů stanovila osobní rekord, ale zaměřil se na její milostný život.

OBRAZEM: Olympijská nádhera na ledě. Krasobruslařky si rozdělily medaile, Ruska padla

Během několika hodin získal její příspěvek přes sto tisíc lajků. Autorka dokonce v diskuzi označila televize ARD a ZDF se slovy. „Co děláte s těmito sexistickými komentáři?“ Reakce dosud nepřišla.

Naopak Weiss už se ke kritice vyjádřil. „Byla to z mé strany špatná volba slov, naprosto nevhodná. Je mi to líto,“ uvedl v prohlášení pro server Bunte.de.

Nadvláda ruských krasobruslařek končí, olympijskou vítězkou je Američanka Liuová

„Je škoda, že někteří diváci neslyšeli, že jsem před touto větou i po ní skutečně ocenil Anastasiiny sportovní úspěchy.“

Zároveň dodal, že dle jeho názoru by se při komentování neměl soustředit čistě na sportovní počin: „Chci divákům přiblížit také osobu, která za ním stojí.“

