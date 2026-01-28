K incidentu došlo v den odletu týmu do Německa, kde londýnský klub čeká ještě ve středu utkání s Frankfurtem. Kolo Muani cestoval na letiště po tréninku, když došlo k technickému problému na vozidle. V autě za ním jel spoluhráč Wilson Odobert, který okamžitě zastavil a ujistil se, že je jeho krajan v pořádku.
Podle trenéra Thomase Franka nebyl nikdo při nehodě zraněn a oba hráči se k týmu připojí pozdějším letem. „Jednalo se o prasklou pneumatiku. Oba jsou v pořádku, jen mají menší zdržení. Očekávám, že budou k dispozici pro zápas,“ uvedl kouč Tottenhamu.
Fotografie z místa nehody ukazují výrazné poškození vozu, včetně rozbitého čelního skla a aktivovaného airbagu. Sportovní dopad incidentu by však měl být minimální.
Poškozeným vozem je luxusní sportovní Ferrari Roma, jehož základní cena se pohybuje okolo 5,5 milionu korun, přičemž běžně vybavené kusy se na trhu prodávají i za více než sedm milionů.
Tottenham ale trápí i další problémy. Kvůli zranění nenastoupí krajní obránce Pedro Porro, který si poranil stehenní sval a mimo hru má být zhruba měsíc. Do Německa neodcestoval ani stoper Micky van de Ven, jehož absence má podle trenéra zdravotní důvody, ale nikterak závažné.
„Samozřejmě nám to nepomáhá. Chceme mít na hřišti nejlepší hráče,“ přiznal Frank, který momentálně pracuje s výrazně omezeným kádrem.
Londýnský celek má přesto šanci zajistit si postup do osmifinále Ligy mistrů. Výhra nad Frankfurtem, který už v soutěži nehraje o postup, by Tottenhamu stačila.