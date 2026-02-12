Kolize zničila sen o medaili. Nizozemský favorit pak na olympiádě neudržel nervy

David Chuchma
  12:59
Olympijský závod na 1 000 metrů se pro nizozemského rychlobruslaře Joepa Wennemarse změnil ve sportovní noční můru. Jeden z hlavních favoritů na medaili měl v Miláně výborně rozjetý závod, jenže v závěrečném kole přišla nečekaná kolize s čínským soupeřem a s ní i konec snu o pódiu.
Rozlobený Joep Wennemars po kolizi s čínským soupeřem v závodě na 1000 metrů....

Rozlobený Joep Wennemars po kolizi s čínským soupeřem v závodě na 1000 metrů. Incident ho připravil o šanci bojovat o olympijskou medaili. | foto: Profimedia.cz

6 fotografií

Třiadvacetiletý Nizozemec startoval v jedenácté jízdě společně s Číňanem C’-wen Lienem. Při nájezdu do střídání v posledním okruhu jel Wennemars z vnější dráhy a podle pravidel měl přednost. Ke změně stop ale přesto došlo a Lien ho pravou bruslí zasáhl do levé nohy. Wennemars zakopl, musel přibrzdit a rytmus jízdy byl pryč.

Navzdory kolizi dokázal závod dokončit v čase 1:07,58 a ještě čtyři jízdy před koncem vedl průběžné pořadí. V cíli však bylo okamžitě patrné, že se v něm mísí frustrace, vztek i bezmoc. Rozhazoval rukama, nadával, a když se setkal s čínským soupeřem, který se mu snažil omluvit, strčil ho do zad.

„Stalo se něco, čemu nemůžu uvěřit. Mám přednost, jedu svou vlastní stopu a někdo mě prostě sejme. Co jsem si po závodě myslel? Že můj olympijský sen je v troskách,“ popsal Wennemars se slzami v očích pro nizozemskou televizi NOS. „Neřekl jsem si, že to jen tak přejdu.“

Rozhodčí verdikt řešili rychle. C’-wen Lien byl diskvalifikován a Wennemars dostal možnost jet znovu. Radost z opravy však rychle vystřídala další zloba. Na nový start se musel postavit zhruba po půlhodině, což považoval za zásadní problém.

„Je hrozné, že musím být zpátky na startu za méně než půl hodiny. Každá minuta se počítá,“ zlobil se. Přesto vyrazil znovu, tentokrát sám, v dodatečné šestnácté jízdě. Bylo ale znát, že první jízda ho stála maximum sil. Časem 1:08,46 zaostal za svým předchozím přibližně o sekundu.

„Pravidla říkají minimálně půl hodiny, ale to je strašně málo. Kdyby dostal hodinu, byl by to úplně jiný závod,“ kritizoval systém trenér Jac Orie. Podle něj při kolizi ztratil Wennemars výrazně víc času, než kolik nakonec chybělo k medaili.

Do výsledků se nakonec započítal jeho první výkon, který znamenal páté místo. Bronz vybojoval Číňan Ning Čung-jen časem 1:07,34, tedy jen o 24 setin rychlejším. Stříbro získal další Nizozemec Jenning de Boo, zlato slavil Američan Jordan Stolz, který navíc zajel olympijský rekord.

I De Boo měl pro týmového kolegu pochopení. „Bylo strašně smutné vidět, co se mu stalo. Nedokážu si představit, jak se cítí. Já se ale musel soustředit na svůj závod,“ řekl po dojezdu.

Wennemars, úřadující mistr světa na kilometru, zatím odmítá myslet na další start. Závod na 1 500 metrů ho čeká 19. února. „Teď ještě nepřemýšlím nad tím, že přijde další závod,“ uzavřel po jednom z nejbolestivějších večerů své kariéry.

