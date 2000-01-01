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Max Verstappen a George Russell se v posledních letech postarali o jednu z nejvyhrocenějších rivalit současné formule 1. Ostré slovní přestřelky, kolize na trati i posměšky na sociálních sítích. Jejich nevraživost o uplynulém víkendu znovu vygradovala v Las Vegas. Kde má ale spor mezi nizozemským a britským pilotem své kořeny?
Autor: Profimedia.cz
Rivalita mezi Verstappenem a Russellem o sobě dala opět vědět během závěrečného tréninku na Velkou cenu Las Vegas, kdy došlo ke kontaktu obou monopostů. Nizozemec při předjíždění pilota Mercedesu dokonce sundal levou ruku z volantu a ukázal svému soupeři vztyčený prostředníček.
Autor: Profimedia.cz
Russell po incidentu neskrýval rozhořčení. Podle britského pilota se Verstappen podobných věcí dopouští pravidelně a ostatní jezdci jeho chování tolerují. „Nenechám se někým takhle poškodit a nebudu přihlížet tomu, jak se chová, jako by byl důležitější a lepší než všichni ostatní. Někdo se mu musí postavit,“ prohlásil.
Autor: Profimedia.cz
Během závodu oba piloti bojovali o vítězství. Pozice si vyměnili hned dvanáctkrát. Z vítězství se nakonec radoval Verstappen, zatímco Russell tři kola před cílem zavadil o bariéru a skončil devátý.
Autor: Reuters
„Dnes byla karma pěkná svině. Bylo fantastické, když jsem se podíval do zrcátka a viděl, co se děje,“ okomentoval Russellovu nehodu čtyřnásobný mistr světa a zároveň prohlásil, že je Russell hluboko pod jeho úrovní. Do svého rivala si pak Verstappen rýpl také na Instagramu, kde ke snímkům ze závodu připojil skladbu A Little Less Conversation od Elvise Presleyho, jejíž název lze volně přeložit jako „Trochu méně řečí“.
Autor: Reuters
Otevřená válka mezi piloty se vleče už několik let. První výraznější rozkol se datuje do roku 2023. Verstappen s Russellem se střetli při souboji o pozici v úvodních zatáčkách sprintu v Baku. Kontakt zanechal v bočnici monopostu Red Bullu výraznou díru. Nizozemec sice dokončil sprint před svým soupeřem, po dojezdu si s ním ale chtěl incident vyříkat.
Autor: Facebook / skupina F1 Insider , Profimedia.cz
Russell se při konfrontaci hájil tím, že neměl dostatečnou přilnavost. „Nikdo z nás neměl přilnavost!“ odvětil rozčilený Verstappen. Když se Brit otočil a odešel, Nizozemec za ním ještě pokřikoval, že příště může očekávat totéž, a přidal i ostrou nadávku. V rozhovoru s nizozemskými novináři pak svého soupeře označil za „princeznu George“.
Autor: Profimedia.cz
Vztahy mezi oběma jezdci se výrazně vyostřily na konci sezony 2024 při Velké ceně Kataru. Verstappen tehdy přišel o pole position kvůli penalizaci za zbytečně pomalou jízdu během kvalifikace, při níž omezil Russella. Nizozemce však rozčílil především Russellův přístup při jednání se sportovními komisaři. Podle něj Brit situaci záměrně dramatizoval a snažil se dosáhnout jeho potrestání, přestože nešlo o narušení rychlého kola. „Nikdy bych nečekal, že se někdo bude tak usilovně snažit, aby jiný jezdec dostal penalizaci, a ještě přitom lhát o tom, proč jsem dělal to, co jsem dělal,“ prohlásil Verstappen.
Autor: Profimedia.cz
Tím však situace neskončila. Russell následně přišel se závažným obviněním. Podle jeho slov mu čtyřnásobný mistr světa v Kataru vyhrožoval úmyslnou kolizí. „Maxe znám dlouho a vím, čeho je schopný. Řekl mi, že se postará o to, aby do mě narazil a pošle mě hlavou do zdi. Když jsem ho následující den viděl při přehlídce jezdců, poznal jsem mu na očích, že to myslí vážně.“
Autor: Profimedia.cz
Ani Verstappen nešetřil ostrými slovy. Svého soupeře označil za podrazáka a ubožáka. Russell naopak při závěrečném podniku sezony v Abú Dhabí kritizoval Nizozemcovo chování, které podle něj provázejí výbuchy nepřiměřeného vzteku a které hraničí s násilím.
Autor: Profimedia.cz
Slovní přestřelka nezůstala pouze mezi jezdci. Šéf Mercedesu Toto Wolff označil při tiskové konferenci tehdejšího šéfa Red Bullu Christiana Hornera za „malého uštěkaného teriéra“ poté, co Horner nazval Russella hysterickým. „Raději budu teriérem než vlkem,“ kontroval Horner s narážkou na příjmení svého protějšku.
Autor: Profimedia.cz
Napjaté vztahy se staly terčem vtipů mezi ostatními jezdci. Při společné večeři v Abú Dhabí, piloti schválně nechali Russellovi volné místo vedle Verstappena. „George ale jednoduše vzal židli, přešel na druhý konec stolu a posadil se vedle Lewise Hamiltona,“ vzpomínal Liam Lawson. „A ano, ti dva, na které myslíte, seděli co nejdál od sebe,“ napsal tehdy k fotografii ze společné večeře Lando Norris.
Autor: Instagram/@lando
Ve vyhrocené atmosféře absolvovali Verstappen a Russell na konci sezony 2024 několik focení i společenských akcí, k usmíření nedošlo. Russell na začátku následující sezony prohlásil, že nemá v úmyslu zakopat válečnou sekeru. „Rozhodně z nás zase nebudou nejlepší kamarádi,“ uvedl. Verstappen naopak tvrdil, že nemá v úmyslu ve sporu pokračovat.
Autor: Profimedia.cz
Další vyhrocený incident přišel v červnu 2025 v Barceloně. Verstappen narazil do Russellova monopostu poté, co dostal od svého týmu pokyn přenechat britskému pilotovi pozici. Mistr světa z roku 2016 Nico Rosberg dokonce volal po diskvalifikaci Nizozemce. Verstappen nakonec obdržel desetisekundovou penalizaci a trestné body, po jejichž připsání ho dělil jediný bod od zákazu startu v závodě.
Autor: Profimedia.cz
Když se Verstappen po závodě dozvěděl, že Russell jeho počínání ostře kritizoval i s ohledem na to, že „by měl jít příkladem malým divákům“ odvětil, že mu příště přinese kapesníčky. Verstappen nicméně později změnil tón a na sociálních sítích uznal, že jeho počínání nebylo správné. Russella jeho ochota převzít odpovědnost překvapila.
Autor: Patrick Post, AP
Penalizace v Barceloně však odsunula Verstappena z pátého na desáté místo, čímž přišel o devět mistrovských bodů. Na konci sezony přitom zaostal za mistrem světa Landem Norrisem o pouhé dva body.
Autor: ČTK
Když se jeden z novinářů po závěrečném podniku v Abú Zabí Verstappena zeptal, zda svého počínání ve Španělsku zpětně lituje, dočkal se podrážděné odpovědi. „Zapomínáte na všechny ostatní věci, které se během mé sezony staly. Jediné, co zmiňujete, je Barcelona. Věděl jsem, že na to přijde řeč. A teď se na mě ještě hloupě usmíváte,“ reagoval Verstappen. „Je to součást závodění. Člověk žije a učí se. Šampionát se vyhrává během 24 závodů,“ zdůraznil. Spor měl dohru ještě v březnu letošního roku v Suzuce, kde Verstappen novináři neumožnil účast na svém setkání s médii.
Autor: Darko Bandic, AP