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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
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KVÍZ: Jak dobře znáte biatlon? Otestujte své znalosti oblíbeného sportu
Vánoce, sněhová nadílka a biatlon. Tři věci, kvůli kterým se těšit na zimu. Jen s tím rozdílem, že biatlonová sezona vydrží dělat radost déle než Vánoce a v posledních letech zaručeně také déle než...
OBRAZEM: Nejlepší a nejhorší hráči v lize. Kdo v této sezoně září a kdo je z formy?
Základní část fotbalové Chance Ligy je skoro v polovině, a tak není od věci si vyhodnotit, kterým hráčům se zatím v této sezoně daří a kteří jsou naopak z formy. V obrazovém článku jsme ze všech...
Od Franze po Priskeho. Vybavíte si všechny trenéry Sparty v Křetínského éře?
V létě to bylo dvaadvacet let, co fotbalovou Spartu převzal Daniel Křetínský. Klubu vytvořil nadstandardní podmínky, navzdory odskočenému rozpočtu se však investované miliardy nevrací. Pouhých šest...
Další tvrdé K.O. a druhá prohra v řadě. Procházka padl dvě sekundy před pauzou
Jiří Procházka v sobotu večer nezvládl souboj s neporaženým Novozélanďanem Navajem Stirlingem. Ve svém desátém zápase v organizaci UFC prohrál na tvrdý knokaut v závěru druhého kola. Stačily přitom...
Sparta řeší mizérii radikálně. Skončil trenér Priske, Rosického nahrazuje Sivok
Fotbalová Sparta vyřešila špatné výsledky, výkony i herní projev radikálně, byť očekávaně. V pondělí odpoledne odvolala trenéra Briana Priskeho, skončil i sportovní ředitel Tomáš Rosický, stavitel...
Lille – Bayern Mnichov v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě a kurzy
Bayern Mnichov čeká v 5. kole ligové fáze Ligy mistrů zápas na hřišti Lille. Hraje se ve středu od 21:00. Podívejte se, kde utkání sledovat živě, jak si oba týmy vedou a jaké kurzy vypsali bookmakeři.
Slavia – Villarreal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy
Fotbalisté Slavie přivítají v 5. kole Ligy mistrů španělský Villarreal. Pražané mají v soutěži po čtyřech zápasech jediný bod. Villarreal má na kontě jedno vítězství a tři porážky. Kde zápas sledovat...
Davidová, návrat k biatlonu číslo 2. Proč odložila s trenéry první starty
Když v polovině listopadu ovládla český nominační závod ve Vuokatti, svěřovala se: „Mám megaradost.“ Už dlouho jsme od ní neslyšeli za cílem taková slova. Ve čtvrtek odstartuje nová biatlonová...
Kovář inkasoval pět gólů při debaklu od Realu, Arsenal remizoval s Dortmundem
Český brankář Matěj Kovář v 5. kole fotbalové Ligy mistrů pětkrát inkasoval při porážce PSV Eindhoven 1:5 na hřišti lídra soutěže Realu Madrid, který udržel stoprocentní bilanci. Linec se záložníkem...