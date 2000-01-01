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Nejlepší tenistky světa si letos na kurtech přišly na pohádkové sumy. Výdělky těch nejúspěšnějších překročily hranici sta milionů korun. Výraznou stopu zanechaly ve finančním žebříčku WTA i české tenistky. Do první stovky se jich vešlo hned devět, přičemž tři z nich figurují v elitní dvacítce.
Autor: Reuters
Nejlépe vydělávající tenistkou letošní sezony je Jelena Rybakinová. Kazachstánská reprezentantka si na turnajových odměnách přišla na 247,85 milionu korun, přičemž celou částku získala ve dvouhře.
Autor: AP
Druhé místo ve finančním žebříčku patří Miře Andrejevové. Devatenáctiletá tenistka si letos vydělala celkem 234,23 milionu korun. Ruska získala ve dvouhře 226,08 milionu korun, ve čtyřhře pak dalších 8,16 milionu korun.
Autor: AP
Třetí skončila Aryna Sabalenková. Běloruská tenistka si na turnajových odměnách přišla na 191,11 milionu korun. Inkasovala ve dvouhře 190,93 milionu korun, ve čtyřhře dalších 174 tisíc korun.
Autor: Reuters
Linda Nosková je nejlépe vydělávající českou a celkově čtvrtou tenistkou letošní sezony. Na turnajových odměnách získala celkem 184,45 milionu korun, z toho 171,44 milionu korun ve dvouhře a 13,01 milionu korun ve čtyřhře.
Autor: Reuters
Coco Gauffová si letos na tenisových kurtech vydělala 172,68 milionu korun. Americká reprezentantka získala ve dvouhře 170,84 milionu korun, ve čtyřhře dalších 1,84 milionu korun.
Autor: AP
Jessica Pegulaová si v letošní sezoně přišla na 143,47 milionu korun. Americká tenistka inkasovala ve dvouhře 139,76 milionu korun, ve čtyřhře pak 3,71 milionu korun.
Autor: AP
Elina Svitolinová si na turnajových odměnách vydělala 134,06 milionu korun. Ukrajinská reprezentantka získala ve dvouhře 134,04 milionu korun, ve čtyřhře pouhých 22 tisíc korun.
Autor: Reuters
Karolína Muchová je druhou nejlépe vydělávající českou a celkově osmou tenistkou letošního roku. Na turnajových odměnách si přišla na 115,13 milionu korun, z toho 114,88 milionu korun ve dvouhře a 250 tisíc korun ve čtyřhře.
Autor: AP
Marta Kosťuková v letošní sezoně vydělala 101,97 milionu korun. Ukrajinská tenistka získala ve dvouhře 99,74 milionu korun, ve čtyřhře dalších 2,23 milionu korun.
Autor: AP
Iga Šwiateková uzavírá desítku nejlépe vydělávajících tenistek letošního roku. Polská reprezentantka si na turnajových odměnách přišla na 100,15 milionu korun, přičemž celou částku získala ve dvouhře.
Autor: AP
Světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková má číslo 11. Letos si na tenisových kurtech vydělala celkem 83,39 milionu korun. Ve čtyřhře inkasovala 58,45 milionu korun. Ve dvouhře získala dalších 24,94 milionu korun.
Autor: Profimedia.cz
Ruska Diana Šnajderová si přišla na 77,76 milionu korun. Ve dvouhře vydělala 63,3 milionu korun, ve čtyřhře dalších 14,46 milionu korun.
Autor: Eugene Hoshiko, AP
Belgičanka Elise Mertensová získala na turnajových odměnách celkem 76,89 milionu korun. Ve dvouhře vydělala 60,07 milionu korun, ve čtyřhře pak 16,82 milionu korun.
Autor: Reuters
Parťačka Kateřiny Siniakové Taylor Townsendová si letos vydělala 68,11 milionu korun. Ve čtyřhře si přišla na 44,97 milionu korun. Ve dvouhře inkasovala 23,14 milionu korun.
Autor: John E. Sokolowski/Imagn Images, Reuters
Maja Chwalinská na turnajových odměnách získala 64,78 milionu korun. Polská reprezentantka vydělala ve dvouhře 63,51 milionu korun, ve čtyřhře dalších 1,27 milionu korun.
Autor: Profimedia.cz
Američanka Iva Jovicová si v letošní sezoně vydělala 61,51 milionu korun. Tenistka inkasovala ve dvouhře 57,01 milionu korun, ve čtyřhře pak 4,5 milionu korun.
Autor: AP
Italka Jasmine Paoliniová si letos na tenisových kurtech přišla na 59,21 milionu korun. Ve dvouhře získala 46,64 milionu korun, ve čtyřhře dalších 12,57 milionu korun.
Autor: Reuters
Švýcarka Belinda Bencicová si na turnajových odměnách vydělala 58,33 milionu korun, z toho 58,16 milionu korun ve dvouhře a 176 tisíc korun ve čtyřhře.
Autor: AP
První dvacítku nejlépe vydělávajících tenistek letošního roku uzavírá Čeng Čchin-wen. Čínská reprezentantka získala celkem 55,45 milionu korun.
Autor: Achmad Ibrahim, AP
Do první stovky nejlépe vydělávajících tenistek letošního roku se vešlo dalších šest českých hráček. Marie Bouzková skončila na 23. místě. Vydělala celkem 50,4 milionu korun, z toho 37,65 milionu korun ve dvouhře a 12,75 milionu korun ve čtyřhře.
Autor: Reuters
Nikola Bartůňková figuruje ve finančním žebříčku WTA na 37. místě. Letos si vydělala 36,11 milionu korun, přičemž ve dvouhře získala 34,88 milionu korun a ve čtyřhře dalších 1,23 milionu korun.
Autor: Andy Wong, AP
Barbora Krejčíková obsadila s výdělkem 29,9 milionu korun 44. příčku. Inkasovala ve dvouhře 28,94 milionu korun, ve čtyřhře pak 957 tisíc korun.
Autor: ČTK
Sára Bejlek se v žebříčku umístila na 47. místě. Česká tenistka si letos přišla na 29,18 milionu korun, z toho 28,86 milionu korun ve dvouhře a 317 tisíc korun ve čtyřhře.
Autor: Aaron Doster-Imagn Images
Tereza Valentová stovku nejlépe vydělávajících tenistek letošní sezony uzavírá. Na turnajových odměnách si přišla na 17,32 milionu korun, z toho 15,58 milionu korun ve dvouhře a 1,74 milionu korun ve čtyřhře.
Autor: ČTK