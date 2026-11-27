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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Dechberoucí podívaná. Nejmodernější česká aréna hlásí hotovo, prošli jsme její zákoutí
Tým nové brněnské arény si oddychl. Nejnapínavější poslední týdny za celou dobu výstavby, kdy se pracovalo nepřetržitě, završilo ve čtvrtek povolení od úřadů, že městská společnost Arena Brno...
Připomeňte si letecké neštěstí hokejistů Chomutova na historických snímcích
Žádné sestupy, porážky, bankroty. Nejsmutnější den chomutovského hokeje připadl na 24. listopadu 1956, kdy při leteckém neštěstí ve Švýcarsku zemřelo pět členů klubu a jeden sportovní novinář. Mezi...
Sparťanské posily, které přišly za Priskeho. Kdo se vyplatil a kdo pohořel?
Ač sportovní ředitel Tomáš Rosický a trenér Brian Priske obnovili spolupráci jen na rok a půl, do fotbalové Sparty za tu dobu stihlo přijít přes dvacet nových fotbalistů. Jen málo se jich ale...
Od Franze po Priskeho. Vybavíte si všechny trenéry Sparty v Křetínského éře?
V létě to bylo dvaadvacet let, co fotbalovou Spartu převzal Daniel Křetínský. Klubu vytvořil nadstandardní podmínky, navzdory odskočenému rozpočtu se však investované miliardy nevrací. Pouhých šest...
Další tvrdé K.O. a druhá prohra v řadě. Procházka padl dvě sekundy před pauzou
Jiří Procházka v sobotu večer nezvládl souboj s neporaženým Novozélanďanem Navajem Stirlingem. Ve svém desátém zápase v organizaci UFC prohrál na tvrdý knokaut v závěru druhého kola. Stačily přitom...
Teplice – Liberec v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a kurzy
Fotbalisté Teplic přivítají v 16. kole Chance Ligy druhý Liberec. Pátý tým tabulky se se Slovanem utká v sobotu 28. listopadu od 15:00. Kde zápas sledovat živě, v jaké formě do něj oba týmy vstupují...
Zranění vyřadila Pastrňáka, Nečase a Chytila. Hronek překonal Vladaře
Po jednodenní pauze na Den díkůvzdání měla v pátek NHL napilno. Celkově patnáctidílný program otevřel duel Bostonu s Davidem Pastrňákem. Nejproduktivnější Čech v soutěži si však hned v první třetině...
Kdo sní horkou polévku jako první? I mimo hřiště hecoval, líčí Pumprla o Satoranském
Rozlučkový zápas Tomáše Satoranského si vychutná v roli televizního experta. Někdejší basketbalista a reprezentační kapitán Pavel Pumprla před nedělním utkáním s Belgií líčí: „Večer bude emotivní pro...
Hrát útočně, bavit lidi, vítězit, to je můj fotbal. Nový kouč Sparty se představuje
Když mu v pondělí zazvonil telefon z Prahy, byl zrovna v Kolumbii. „Dlouho jsem plánoval, že se chci naučit španělsky. A jelikož jsem měl volno, tak jsem vyrazil,“ líčil fotbalový trenér Ronny Deila...