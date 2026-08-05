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Na kurtech v posledních měsících chybí, finančnímu žebříčku přesto vládne. Carlos Alcaraz se kvůli zranění zápěstí musel vzdát Roland Garros i Wimbledonu, za uplynulý rok ale přesto vydělal nejvíce ze všech. V elitní desítce se vysoko drží také Serena Williamsová, a to navzdory tomu, že před letošním překvapivým návratem téměř čtyři roky nehrála. Nestrádají však ani další hvězdy. Podívejte se na přehled deseti nejlépe placených tenistů.
Autor: iDNES.cz
Žebříček sestavil server Sportico za období od 1. července 2025 do 30. června 2026. Započítal prize money včetně bonusového fondu ATP i příjmy mimo kurty, například sponzorské bonusy, odměny za účast, licence, honoráře či podnikání. Částky jsou uvedeny před zdaněním a odečtením provizí agentům, nezahrnují investice ani vlastnické podíly.
Autor: Reuters
Carlos Alcaraz vydělal 62,9 milionu dolarů, tedy přibližně 1,32 miliardy korun. Na prize money připadlo 18,9 milionu dolarů, dalších 44 milionů mu vynesly reklamy a odměny za účast. Od roku 2022 získal 25 titulů včetně sedmi grandslamových, nyní jej na několik měsíců zastavilo zraněné zápěstí. Pomalu se však na kurty vrací.
Autor: Reuters
Jannik Sinner si přišel na 59 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 1,24 miliardy korun. Ital získal 29 milionů dolarů na prize money a dalších 30 milionů od sponzorů. Od začátku roku 2024 ovládl 19 turnajů ATP a prohrál pouze 15 zápasů. Má více než dvanáct reklamních partnerů, mezi které patří prestižní značky Nike, Rolex, Head, Gucci a Lavazza.
Autor: Reuters
Coco Gauffová vydělala 40,3 milionu dolarů, tedy přibližně 846 milionů korun. Na kurtu získala 5,3 milionu dolarů, zatímco reklamní smlouvy jí vynesly 35 milionů. Přestože z elitní trojky světových hráček v uplynulých měsících klesla na sedmé místo žebříčku WTA, na poli marketingu se jí daří náramně. Nově spojila jméno s Chase Bank a Miu Miu.
Autor: Profimedia.cz
Serena Williamsová si přišla na 40 milionů dolarů, přibližně 840 milionů korun. Z letošních prize money pochází jen 8 975 dolarů, tedy necelých 189 tisíc korun. Téměř vše ostatní vydělala mimo kurty. Má přes deset prestižních reklamních partnerů, inkasuje vysoké částky za veřejná vystoupení a těží také z instagramového účtu s 18 miliony sledujících. Současné odhadované výdělky Williamsové mimo kurt jsou dokonce vyšší než v době, kdy hrála tenis naplno.
Autor: Andrew Couldridge, Reuters
Aryna Sabalenková vydělala 35,9 milionu dolarů, tedy přibližně 754 milionů korun. Na prize money získala 13,9 milionu, dalších 22 milionů jí přinesli partneři. Od začátku roku 2024 postoupila do 20 finále a jedenáct z nich vyhrála. Její portfolio reklamních partnerů je velmi bohaté, letos jej navíc rozšířily Gucci, Emirates či Stella Artois.
Autor: Mike Frey, AP
Na účet Novaka Djokoviče letos přistálo dohromady 25,6 milionu dolarů, v přepočtu přibližně 537 milionů korun. Na turnajích získal 4,6 milionu, mimo kurt dalších 21 milionů. Srb dál drží rekordy v počtu grandslamových titulů i týdnů na prvním místě žebříčku, což mu přináší reklamní partnery po celém světě, včetně prestižní značky Lacoste. Připravuje se však už i na život po tenise, spojil se s investiční společností General Atlantic.
Autor: Reuters
Čeng Čchin-wen se může pochlubit výdělkem 24,6 milionu dolarů, tedy přibližně 516 milionů korun. Kvůli zdravotním problémům získala v uplynulém roce na prize money jen 568 tisíc dolarů. Celých 24 milionů dolarů jí však přinesly aktivity mimo kurt. Lavinu smluv spustilo olympijské zlato v roce 2024, mezi její nejnovější partnery patří Turkish Airlines a Qwen.
Autor: Reuters
Iga Šwiateková si v uplynulém roce přišla na 22,8 milionu dolarů, přibližně 479 milionů korun. Na kurtu vydělala 8,8 milionu, sponzoři jí přinesli dalších 14 milionů. Polka patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější tenistky v rámci spoluprací. V posledních měsících například uzavřela smlouvy s Oral-B a luxusní značkou Coach. Známá je i pro své partnerství se společností Lego.
Autor: Reuters
Alexander Zverev vydělal 16,7 milionu dolarů, v přepočtu zhruba 351 milionů korun. Z prize money získal 10,7 milionů, mimo kurty dalších šest milionů. Vítězstvím na Rolanf Garros 2026 se zbavil nálepky nejlepšího tenisty bez grandslamového titulu a od dlouholetého partnera Adidas získal lukrativní bonus.
Autor: Reuters
Jelena Rybakinová si na konto připsala 16,3 milionu dolarů, tedy přibližně 342 milionů korun. Na prize money vydělala 11,3 milionu, od sponzorů získala dalších pět milionů. Letošní zisk grandslamového titulu na Australian Open jí přinesl bonusy od Yonexu. Na Turnaji mistryň 2025 navíc inkasovala 5,23 milionu dolarů, téměř 110 milionů korun. Podle WTA šlo o nejvyšší jednorázovou finanční odměnu v historii ženského sportu.
Autor: AP