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Kolik berou nejlépe placení tenisté? Vede Alcaraz, vysoko je i Serena Williamsová

Autor:
  11:40
Kolik berou nejlépe placení tenisté? Detail balonků, momentka ze čtvrtfinále Wimbledonu. Carlos Alcaraz se raduje ze získané výměny během osmifinále turnaje v Indian... Jannik Sinner slaví triumf ve finále Wimbledonu. Tenistka Coco Gauffová Serena Williamsová v prvním kole Wimbledonu. Aryna Sabalenková se raduje z vítězství v Miami. Novak Djokovič během semifinále Wimbledonu proti Janniku Sinnerovi. Číňanka Čeng Čchin-wen během čtvrtfinále Roland Garros Polka Iga Šwiateková podává na Turnaji mistryň. Alexander Zverev s trofejí pro vítěze Roland Garros Jelena Rybakinová hraje forhend ve třetím kole Wimbledonu.
Na kurtech v posledních měsících chybí, finančnímu žebříčku přesto vládne. Carlos Alcaraz se kvůli zranění zápěstí musel vzdát Roland Garros i Wimbledonu, za uplynulý rok ale přesto vydělal nejvíce ze všech. V elitní desítce se vysoko drží také Serena Williamsová, a to navzdory tomu, že před letošním překvapivým návratem téměř čtyři roky nehrála. Nestrádají však ani další hvězdy. Podívejte se na přehled deseti nejlépe placených tenistů.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav B vs. ChrudimFotbal - 1. kolo - 8. 8. 2026:Ml. Boleslav B vs. Chrudim //www.idnes.cz/sport
8. 8. 10:15
  • 1.80
  • 3.57
  • 3.00
Povltavská vs. PísekFotbal - 1. kolo - 8. 8. 2026:Povltavská vs. Písek //www.idnes.cz/sport
8. 8. 10:15
  • 3.63
  • 3.79
  • 1.60
Loko Praha vs. Dukla BFotbal - 1. kolo - 8. 8. 2026:Loko Praha vs. Dukla B //www.idnes.cz/sport
8. 8. 10:15
  • 1.91
  • 3.64
  • 2.71
Benešov vs. Aritma PrahaFotbal - 1. kolo - 8. 8. 2026:Benešov vs. Aritma Praha //www.idnes.cz/sport
8. 8. 10:15
  • 2.00
  • 3.49
  • 2.64
Slavia C vs. Příbram BFotbal - 1. kolo - 8. 8. 2026:Slavia C vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
8. 8. 10:15
  • 1.66
  • 3.86
  • 3.30
Blansko vs. HodonínFotbal - 2. kolo - 8. 8. 2026:Blansko vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
8. 8. 10:30
  • 2.59
  • 3.58
  • 2.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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