|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
To už je moc. Sabalenková ukázala šaty na US Open. Fanoušci kritizují výrobce
Aryna Sabalenková odhalila šaty pro US Open a tentokrát vsadila na pořádně odvážný model. Outfitu světové jedničky dominuje černá síťovina s velkými oky, pod níž výrazně prosvítá oranžová sportovní...
Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko
Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...
„Zvoní na mě nějaká ku... z dopingu.“ Detaily případu potrestané Vondroušové
Proč dostala Markéta Vondroušová čtyřletý trest za odmítnutí dopingové kontroly? Jak probíhala její komunikace s německou komisařkou? Co přesně posuzoval nezávislý tribunál, který české tenistce...
Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta
Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...
Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf
Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...
Menšík napodobil Lehečku. Na tenisovém Masters v Montrealu si zahraje osmifinále
Jakub Menšík na tenisovém turnaji Masters v Montrealu napodobil Jiřího Lehečku a postoupil do osmifinále. V utkání třetího kola zvítězil třináctý nasazený hráč nad Francouzem Térencem Atmanem 7:5,...
Vedli, měli šance, ale pak je srazil Krulich. Musíme se gólově rozjet, ví jihlavský kouč
Po dvou úvodních kolech nového ročníku Chance Národní ligy se fotbalová Vysočina usadila na třetím místě tabulky. A pobyt mezi nejlepšími týmy soutěže se jí zalíbil. Nahoře hodlala vydržet i po tomto...
Porážka na závěr. Hokejová osmnáctka končí na Hlinka Gretzky Cupu až šestá
Čeští hokejisté do 18 let prohráli v závěrečném utkání na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu se Švýcarskem 1:5 a obsadili šesté místo. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda zakončili akci s bilancí...
Outsider se nevzdává, Pardubičtí jsou odhodlaní: Chceme Slavii překazit radost
Jejich nejbližší protivník coby úřadující mistr po dvou kolech vede tabulku nejvyšší soutěže s plným počtem bodů a výmluvným skóre 9:1, jim samotným pak patří předposlední, 15. příčka se ziskem...