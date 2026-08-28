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Kolaps Celticu měl dohru. Jeden z hráčů si po kritice fanoušků smazal sociální sítě

Autor:
  12:42
Cameron Carter-Vickers ze Celticu utěšuje spoluhráče Lukea McCowana.

Cameron Carter-Vickers ze Celticu utěšuje spoluhráče Lukea McCowana. | foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Velký večer, LASK Linec smazal manko 0:3 a postoupil přes Celtic do Ligy mistrů.
Luke McCowan (Celtic Glasgow, druhý zleva) oslavuje se spoluhráči úvodní gól...
Samuel Adeniran z LASK oslavuje branku do sítě Celticu.
Robert Ljubicic z LASK střílí gól do sítě Celticu.
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Takhle si to fotbalisté Celticu rozhodně nepředstavovali. Skotský celek měl proti LASKu v odvetě play-off Ligy mistrů v jednu chvíli už čtyřgólový náskok, o ten ovšem přišel a z Rakouska odjížděl bez vytouženého postupu. A následky kolapsu se rychle přenesly také na sociální sítě. Nejvíce to schytal útočník Luke McCowan.

Ten zasáhl do odvety proti rakouskému celku až v 71. minutě. Celtic v tu chvíli stále držel v součtu obou zápasů jednogólový náskok a postup měl pořád ve svých rukách. Jenže Skotové vedení neudrželi, Linec v nastaveném čase dokázal vyrovnat a utkání tak šlo do prodloužení.

A právě v něm přišel okamžik, za který je teď McCowan pod palbou kritiky. Skotský útočník přišel o míč pár metrů za pokutovým územím a Samuel Adeniran následně z dálky skóroval. A branka to byla postupová. LASK se dostal do vedení 5:1 a zároveň poprvé v celém dvojzápase také celkově vedl v součtu. Celtic už odpověď nenašel a do Ligy mistrů se neprobojoval.

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Let’s be clear, the entire squad were a shambles and nobody comes away from that performance with much credit. But when you play for Celtic, you take your medicine, accept the criticism and get on with it.

For me, McCowan put in one of, if not the worst individual performances I’ve seen in a Celtic shirt last night. That might sound harsh, but deleting or deactivating Instagram doesn’t change what happened on the pitch.

I’ve said it before and I’ll say it again: I simply don’t believe he is good enough to play at the level Celtic should be aspiring to.

“Celtic jerseys do not shrink to fit inferior players.”

Sadly, it feels like they have once again.

This isn’t all on Luke McCowan far from it. The problems run much deeper than one player. Celtic Football Club must now act as a matter of urgency to significantly improve this squad.

We’re heading into the Europa League and, if we genuinely want to compete and give ourselves the best possible chance of achieving something in Europe this season, this squad needs serious strengthening.

Last night should be the wake-up call.

26. srpna 2026 v 9:23, příspěvek archivován: 28. srpna 2026 v 11:27
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Na McCowana se následně snesla ostrá kritika na sociálních sítích. Osmadvacetiletý fotbalista si dokonce krátce po zápase musel deaktivovat svůj instagramový účet.

Zároveň se ale ozývají hlasy, že svalovat celou blamáž na jediného hráče není fér. Bývalý hráč Celticu Paul Lambert označil McCowana za snadný terč a připomněl, že za podobný kolaps nese odpovědnost celý tým. Vždyť snad ještě větší hrubku při prvním inkasovaném gólu vyrobil Nygren a Usor srovnal na 1:1.

Daněk pomohl k nevídanému obratu Lince. Poprvé si Ligu mistrů zahraje i Sabah Baku

V samotném duelu přitom sehrál důležitou roli také český záložník Kryštof Daněk. Do hry přišel až v prodloužení, přesto měl na senzačním obratu zásluhu. Podílel se na rozhodující brance a následně ještě vybojoval pokutový kop.

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