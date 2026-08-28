Ten zasáhl do odvety proti rakouskému celku až v 71. minutě. Celtic v tu chvíli stále držel v součtu obou zápasů jednogólový náskok a postup měl pořád ve svých rukách. Jenže Skotové vedení neudrželi, Linec v nastaveném čase dokázal vyrovnat a utkání tak šlo do prodloužení.
A právě v něm přišel okamžik, za který je teď McCowan pod palbou kritiky. Skotský útočník přišel o míč pár metrů za pokutovým územím a Samuel Adeniran následně z dálky skóroval. A branka to byla postupová. LASK se dostal do vedení 5:1 a zároveň poprvé v celém dvojzápase také celkově vedl v součtu. Celtic už odpověď nenašel a do Ligy mistrů se neprobojoval.
Na McCowana se následně snesla ostrá kritika na sociálních sítích. Osmadvacetiletý fotbalista si dokonce krátce po zápase musel deaktivovat svůj instagramový účet.
Zároveň se ale ozývají hlasy, že svalovat celou blamáž na jediného hráče není fér. Bývalý hráč Celticu Paul Lambert označil McCowana za snadný terč a připomněl, že za podobný kolaps nese odpovědnost celý tým. Vždyť snad ještě větší hrubku při prvním inkasovaném gólu vyrobil Nygren a Usor srovnal na 1:1.
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Daněk pomohl k nevídanému obratu Lince. Poprvé si Ligu mistrů zahraje i Sabah Baku
V samotném duelu přitom sehrál důležitou roli také český záložník Kryštof Daněk. Do hry přišel až v prodloužení, přesto měl na senzačním obratu zásluhu. Podílel se na rozhodující brance a následně ještě vybojoval pokutový kop.