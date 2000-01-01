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Zápas USA s Tureckem na mistrovství světa přilákal do SoFi Stadium v kalifornském Inglewoodu tisíce fanoušků i řadu známých osobností. Na tribunách nechyběly hollywoodské hvězdy, představitelé americké politiky ani další známé tváře. Kdo dorazil podpořit domácí reprezentaci?
Autor: koláž iDNES.cz
Velkou pozornost fanoušků si získalo setkání Brada Pitta a Edwarda Nortona. Hvězdy kultovního filmu Klub rváčů se podle zveřejněných záběrů společně dobře bavily.
Autor: Instagram @accesototalshow
Mezi fanoušky se objevil také herec Colin Farrell. Irská hvězda dorazila na tribuny v dresu reprezentace USA a domácím držela palce přímo na stadionu v kalifornském Inglewoodu.
Autor: Instagram @sinemoktenn
Zápas domácí reprezentace si ani tentokrát nenechal ujít Leonardo DiCaprio. Stejně jako při úvodním utkání se snažil držet stranou pozornosti, kamerám a fotografům ale znovu neunikl.
Autor: Instagram @fifaworldcup
Společně s dalšími hollywoodskými hvězdami sledoval utkání USA proti Turecku přímo ze SoFi Stadium herec Ashton Kutcher
Autor: Instagram @fifaworldcup
Atmosféru na tribunách si užívala také herečka Jessica Alba.
Autor: Patrick T. FALLON / AFP, Profimedia.cz
Domácí reprezentaci přišel stejně jako při úvodním utkání podpořit herec Owen Wilson.
Autor: Instagram @fifaworldcup
Herec Will Ferrell dorazil na stadion v kostýmu hlavního hrdiny z připravované golfové komedie The Hawk, která bude mít brzy premiéru.
Autor: Tayfun Coskun / ANADOLU / Anadolu via AFP, Profimedia.cz
Herečka Joey King, známá z oceňovaného seriálu Odhalení nebo filmu Bullet Train, dorazila na stadion v tureckém dresu. Její sestra je totiž provdaná za Turka, americká herečka ale zároveň nasadila kšiltovku reprezentace USA.
Autor: Instagram @joeyking
Nepřehlédnutelná byla opět Paris Hilton, která na utkání dorazila s rodinou. Dědička hotelového impéria a televizní hvězda vsadila na výrazný outfit v amerických barvách.
Autor: Ringo Chiu / Zuma Press, Profimedia.cz
Utkání v Los Angeles nepřilákalo jen hollywoodské hvězdy. Zápas USA si nenechala ujít ani bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová, která na tribuně sledovala vítězství Turecka 3:2. To však domácím nezabránilo v postupu z prvního místa skupiny D.
Autor: Instagram @kamalaharris
Na tribunách se objevila také druhá dáma USA Usha Vanceová. Manželka viceprezidenta J. D. Vance dorazila na utkání v pokročilém stadiu těhotenství, své čtvrté dítě má přivést na svět už v červenci.
Autor: imago sportfotodienst / JOERAN STEINSIEK, ČTK
Na tribuně fotografové zachytili i podnikatele Patricka Soon-Shionga, majitele deníku Los Angeles Times. Společnost mu dělala manželka Michele B. Chan, filantropka a bývalá herečka.
Autor: imago sportfotodienst / JOERAN STEINSIEK, Profimedia.cz
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Autor: Reuters