Klub rváčů znovu pohromadě. Které hvězdy Hollywoodu dorazily na zápas USA?

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  13:28
Klub rváčů znovu pohromadě. Které další hvězdy Hollywoodu dorazily na zápas USA? Herci Edward Norton a Brad Pitt Herec Colin Farrell. Herec Leonardo DiCaprio. Herec Ashton Kutcher. Herečka Jessica Alba. Herec Owen Wilson. Herec Will Ferrell. Herečka Joey King. Paris Hilton s rodinou. Kamala Harrisová. Druhá dáma USA Usha Vanceová.
Zápas USA s Tureckem na mistrovství světa přilákal do SoFi Stadium v kalifornském Inglewoodu tisíce fanoušků i řadu známých osobností. Na tribunách nechyběly hollywoodské hvězdy, představitelé americké politiky ani další známé tváře. Kdo dorazil podpořit domácí reprezentaci?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Egypt vs. ÍránFotbal - Skupina G - 27. 6. 2026:Egypt vs. Írán //www.idnes.cz/sport
27. 6. 05:00
  • 2.58
  • 2.61
  • 3.34
Nový Zéland vs. BelgieFotbal - Skupina G - 27. 6. 2026:Nový Zéland vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
27. 6. 05:00
  • 17.40
  • 9.50
  • 1.15
Zlín vs. KroměřížFotbal - - 27. 6. 2026:Zlín vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
27. 6. 09:00
  • 2.20
  • 3.62
  • 2.66
Žižkov vs. Slavia BFotbal - - 27. 6. 2026:Žižkov vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
27. 6. 10:00
  • 2.29
  • 3.87
  • 2.57
Plzeň vs. Artis BrnoFotbal - - 27. 6. 2026:Plzeň vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
27. 6. 10:00
  • 1.23
  • 5.52
  • 10.90
Zlaté Moravce vs. B. BystricaFotbal - - 27. 6. 2026:Zlaté Moravce vs. B. Bystrica //www.idnes.cz/sport
27. 6. 10:00
  • 3.56
  • 3.89
  • 1.83
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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