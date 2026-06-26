|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
- Průvodce mistrovstvím
- Program MS
- Česko na MS
- MS ve fotbale ONLINE
- Nominace ČR
- Soupisky týmů
- Kdo vysílá v TV
- Zpravodajství z MS
- Statistiky
- Fotbal dnes
Další sportovní akce v roce 2026:
KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti
Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?
Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky
Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední
Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...
Nejen prezident Pavel. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?
Závod MotoGP v Brně přilákal na Masarykův okruh desetitisíce fanoušků. Mezi nimi nechyběli politici, sportovci, herci, hudebníci ani tváře známé z televizních obrazovek. Podívejte se, které osobnosti...
Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát
Na fotbalovém mistrovství světa finišuje boj o play off. Několik postupujících už je jistých, další brzy poznáme. Do vyřazovacích bojů projdou vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Saúdská Arábie - Kapverdské ostrovy 0:0, africký tým postupuje z druhého místa
Při své premiéře na fotbalovém mistrovství světa v úvodních dvou zápasech neprohrály. A proti Saúdské Arábii dokonaly Kapverdské ostrovy senzaci! Díky remíze 0:0 a prohře Uruguaye se Španělskem...
Španělsko - Uruguay 1:0, Baena poslal svůj tým do play off, Jihoameričané končí
Zamotaná situace ve skupině H je rozluštěna. Španělští fotbalisté po výhře 1:0 nad Uruguayí postupují z prvního místa do vyřazovacích bojů, výhru zařídil jedinou střelou na branku Álex Baena....
ONLINE: Egypt - Írán, africký tým hájí první příčku, soupeři jde o postup
Egyptští fotbalisté ve svém závěrečném utkání v základní skupině mistrovství světa budou proti Íránu hájit první příčku ve skupině G. Soupeři jde o naději o postup, duel můžete od 5.00 sledovat v...
ONLINE: Nový Zéland - Belgie, zaskočí outsider favorita a vyřadí ho z turnaje?
Belgičtí fotbalisté se pokusí ukončit čekání na první vítězství na mistrovství světa. Ve svém posledním utkání v základní skupině G je čeká duel proti Nového Zélandu. Zápas můžete od 5.00 sledovat v...
Muchová vs. Ósakaová: Kde sledovat finále v Bad Homburgu živě
Karolína Muchová si v Bad Homburgu zahraje o titul, ve finále je její soupeřkou Naomi Ósakaová. Podívejte se na kurzy a kde sledovat zápas online.
Nejrychlejší hattrick šampionátů o minutu odolal. Dembélé ten svůj unikátně završil
Jeden, dva, tři, čtyři... deset a jedenáctý zakončuje. Francouzský útočník Ousmane Dembélé dal na fotbalovém mistrovství světa unikátní gól, kterým proti Norsku (4:1) završil hattrick. Druhý...
Právník Vondroušové: Trest je nepřiměřený a likvidační. Žádnou chybu neudělala
Jak probíhalo slyšení Markéty Vondroušové před tribunálem? Jestliže tvrdila, že v ní příchod dopingové komisařky pozdě večer vyvolal akutní stresovou reakci, tak proč si ji fotila na Instagram a poté...
Burns a Kulak zůstávají v Coloradu, známý vousáč zaútočí na rekord
Hokejoví obránci Brent Burns a Brett Kulak budou pokračovat v NHL v Coloradu. Jedenačtyřicetiletý Kanaďan Burns uzavřel s Avalanche nový roční kontrakt, jeho o devět let mladší krajan Kulak se upsal...
Tabulka třetích týmů na MS ve fotbale 2026: Kdo má nejblíže k postupu
Letošní mistrovství světa má poměrně štědrý postupový klíč. Po skončení soubojů v základních skupinách projdou do 1. kola play off všechny týmy na prvních a druhých místech a také osm nejlepších...
Hokejbalisté rozdrtili ve čtvrtfinále MS Brity, hokejbalistky už jsou ve finále
Čeští hokejbalisté deklasovali ve čtvrtfinále domácího mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 15:1. V sobotu od 14:30 se svěřenci trenéra Davida Kuny utkají o finále s Finskem, které překvapivě...