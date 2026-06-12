Na svou turnajovou základnu v Greensboro v Severní Karolíně si Norové nechali dopravit 300 kilogramů ryb, 116 kilogramů norského hnědého sýra brunost a také 6000 pomerančů. O jídelníček reprezentace se navíc starají tři kuchaři, kteří budou během šampionátu připravovat čtyři jídla denně pro více než šedesát členů výpravy.
Za neobvyklou zásilkou přitom nestojí rozmar, ale snaha udržet hráče v co největším komfortu. Odborníci dlouhodobě upozorňují, že náhlé změny ve stravování mohou během vrcholných akcí ovlivnit trávení, kvalitu spánku i schopnost soustředění. Norové proto sázejí na jídla, která jejich reprezentanti dobře znají.
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„Chceme podávat to, co považujeme za kvalitní, a pracovat s nejlepšími norskými surovinami. Možnost nabídnout je hráčům právě ve chvíli, kdy na tom nejvíc záleží, je něco, na co jsme hrdí,“ vysvětlil pro server Verdens Gang šéfkuchař reprezentace Aron Espeland.
Podle něj není logisticky jednoduché dopravit přes oceán stovky kilogramů potravin. Přesto věří, že se tato strategie vyplatí. Očekává dokonce, že reprezentace během turnaje celou zásobu ryb spotřebuje.
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Právě stabilní rutina má podle realizačního týmu hráčům pomoci zvládnout dlouhé cestování, vysoké teploty i tlak velkého turnaje. Nejde přitom o první podobný krok norských sportovců. Během zimní olympiády v Pchjongčchangu v roce 2018 na sebe norská výprava upozornila zprávou, že si objednala tisíce vajec.
Norsko nicméně čeká náročný šampionát. Po suverénní kvalifikaci, v níž vyhrálo všech osm zápasů a nastřílelo 37 branek, se nyní pokusí uspět ve skupině s Francií, Senegalem a Irákem. Velkou měrou se o postup zasloužil také hvězdný útočník Erling Haaland, který v kvalifikaci zaznamenal 16 gólů.