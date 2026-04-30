Kleopatra Wiererová a jiné hvězdy. Sportovci se bavili v antických kostýmech

Téma večírku znělo „Hostina bohů“, a tak na místě nebyla nouze o antické kostýmy, hory jídla a alkoholu ani o plný taneční parket. Mezi nejvýraznější účastnice patřila dnes už bývalá biatlonistka Dorothea Wiererová, která dorazila jako Kleopatra a za svůj převlek sklidila od fanoušků samou chválu.
Wiererová zavítala na zápas Juventusu. Domů si odnesla vlastní dres
Populární Italka na sociálních sítích sdílela snímky v ikonické paruce egyptské královny, přidala i společnou fotku s bývalou reprezentační kolegyní Nicole Gontierovou a trenérem francouzských biatlonistů Louisem Deschampsem. Večírek si nenechala ujít ani další biatlonistka Sophie Chauveauová.
Bavit se ale uměli i běžci na lyžích. Odvážný kostým oblékl například Lucas Chanavat, pětinásobný vítěz závodu Světového poháru. Podle zveřejněných fotografií si večer naplno užili také Hugo Lapalus, člen stříbrné štafety z letošních olympijských her, nebo jeho kolega z bronzové štafety v Pekingu Richard Jouve, který po sezoně ukončil kariéru. Mezi hosty se objevil i další bývalý francouzský reprezentant Renaud Jay.
Le Grand-Bornand přitom není pro sportovce neznámou adresou. Středisko v savojských Alpách patří k tradičním zastávkám biatlonového světového poháru a v roce 2030 by mělo hostit biatlonové soutěže zimních olympijských her.