V Praze právě probíhá světový šampionát v krasobruslení a vedle výkonů na ledě tradičně poutají pozornost i kostýmy závodníků. Barvy, střihy i materiály dotvářejí celkový dojem z programu. A zatímco někdy sklízí obdiv, jindy vyvolávají přinejmenším zdvižené obočí. Připomeňte si ty, které se nesmazatelně zapsaly do krasobruslařské historie.
Na svou dobu poměrně odvážný kostým předvedla Laëtitia Hubertová v roce 1992. Její téměř průhledné šaty zdobily výrazné motivy plamenů, které působily velmi provokativně. V kombinaci s hudbou „Dead Can Dance“ šlo jednoznačně o vystoupení, které budilo emoce.
Katarina Wittová v minulosti patřila k největším hvězdám krasobruslení, svými kostýmy však často vyvolávala rozruch. Kritika se snášela hlavně na jejich výraznost a odvážnější střihy, které podle části odborníků odváděly pozornost od výkonu. Sama Wittová to odmítala s tím, že estetika a práce s image jsou přirozenou součástí tohoto sportu.
Na olympiádě v Lillehammeru všichni s napětím sledovali zejména americkou rivalitu Nancy Kerriganové a Tonyi Hardingové. Do toho ale nečekaně vstoupila Ukrajinka Oksana Bajulová, která vyjela na led v kostýmu připomínajícím plameňáka. Výrazná kombinace korálků, kožešiny a třásní byla tehdy sice trendy, dnes ale působí spíš úsměvně.
Během olympiády v Naganu zaujal Ilja Kulik svým výrazně žlutým kostýmem. Lesklý outfit s vycpanými rameny fanoušci přirovnávali třeba ke zkaženému banánu. Navzdory módnímu přešlapu ale nakonec vybojoval zlatou olympijskou medaili.
Švýcar Stéphane Lambiel získal na olympiádě v Turíně stříbro, reakce si ale vysloužil i jeho netradiční oděv. Při jízdě na Vivaldiho „Čtvero ročních období“ oblékl pruhovaný top se zebrovaným vzorem, který doplnil třpytivými modrými rukávy. Sám později vysvětlil, že jeho program vyprávěl příběh zebry, která poprvé vidí sníh.
Komentářům a poznámkám neunikl ani kostým Jeleny Grušinové. Ten měl zcela odhalená záda a velmi spoře řešený přední díl, který držel pohromadě jen díky výrazným třásním. V kombinaci s programem na hudbu Petera Gabriela tak šlo o jeden z nejdiskutovanějších outfitů olympiády v Turíně.
Američan Johnny Weir byl známý tím, že si ze svých outfitů uměl dělat legraci, jeden z nich přirovnal například k „rampouchu na kokainu“. V roce 2006 pak oblékl kostým s motivem peří a výraznou červenou rukavicí, která měla symbolizovat zobák.
Uzbekistán nepatří mezi tradiční krasobruslařské velmoci, dvojice Marina Aganinová a Arťom Kňazjev ale na olympiádě v Turíně zanechala stopu alespoň svými kostýmy. Výrazně barevné kombinace působily nezvykle a s hudbou z Čajkovského „Labutího jezera“ vytvářely překvapivý kontrast.
Velmi netradiční oděv před časem zvolil francouzský pár Nathalie Péchalatová a Fabian Bourzat. Roztrhané oblečení doplněné krvavými skvrnami a stopami popela působilo jako po dramatickém střetu. Šlo ale o záměrnou stylizaci k hudbě z muzikálu Bídníci.
Otázky vzbudila také stylizace italské dvojice Barbary Fusar-Poliové a Maurizia Margaglia. Pro svůj program na hudbu z filmu Princ egyptský zvolili sametové kostýmy doplněné výraznými saténovými šerpami, které měly s hudbou zdánlivě jen málo společného.
Sportovní dvojice reprezentující Německo Aliona Savchenková a Robin Szolkowy patřila k těm, jejichž kostýmy často vyvolávaly pozornost i komentáře. Výrazné líčení a stylizace byly nedílnou součástí jejich programů a dotvářely celkovou atmosféru na ledě.
V programu na píseň „Send in the Clowns“, se kterým vystoupili i na olympijských hrách ve Vancouveru, vsadili na elegantní, lehce hravé klaunské kostýmy podtržené výrazným líčením. Jak ale s nadsázkou poznamenal Szolkowy, mělo to i jednu nevýhodu, nemohl si poškrábat nos, aniž by si poškodil make-up.
Součástí jednoho z jejich posledních společných programů pak byly výrazné barevné kombinézy. Po ukončení kariéry Szolkowého vytvořila Savchenková nový pár s Brunem Massotem.
Jeden z nejkontroverznějších kostýmů v novodobé historii krasobruslení. Oksana Domninová a Maxim Šabalin v roce 2010 ztvárnili program inspirovaný domorodými kulturami, jejich podoba ale vyvolala silnou kritiku. Původní obyvatelé Austrálie ji označili za nevhodnou a necitlivou, což z vystoupení udělalo jedno z nejdiskutovanějších vůbec.
Miki Andová zvolila v roce 2010 modré šaty inspirované Kleopatrou, které kombinovaly průhledné materiály se zdobením zakrývajícím jen to nejnutnější, což se stalo předmětem řady diskuzí. Kostým odkazoval na hudbu z filmu Asterix a Obelix: Mise Kleopatra, na kterou svůj program jela. V průběhu sezony pak vystupovala i v umírněnějších variantách kostýmu, které byly více zahalené.
Dalším párem, který svou garderobou nenechával diváky chladnými, byli evropští šampioni Jana Chochlovová a Sergej Novickij. Prosluli výrazně expresivním stylem, což potvrdili i na olympiádě ve Vancouveru, kde vsadili na iluzivní kostýmy s motivy plamenů.
Překvapivou kombinaci předvedla na olympijských hrách v roce 2014 Nelli Zhiganshinová s Alexanderem Gazsim. Zatímco ona zvolila hluboce vykrojený bílý dres s průhlednými partiemi, její partner nastoupil v outfitu s pletenou vestou a motýlkem. Právě tento kontrast patřil k nejvýraznějším prvkům jejich vystoupení.
Kanaďané Kirsten Moore-Towersová a Dylan Moscovitch byli zvyklí spíše na střídmější kostýmy, na hrách v Soči ale zvolili výrazně barevnou kombinaci. Oproti jejich obvyklému elegantnímu stylu působil tentokrát celek méně uhlazeně a vyvolal rozporuplné reakce.
Ne vždy je u krasobruslařských kostýmů tématem jen jejich extravagance, ale i praktičnost. Španěl Felipe Montoya o tom ví své. Pro jeden ze svých programů zvolil celobílý outfit, který v roce 2018 na ledě téměř splýval s okolím a v některých momentech ho bylo těžké vůbec zaregistrovat.
Jiným způsobem zase kostým potrápil pár Jura Minová a Alexander Gamelin. Během olympijských her v Pchjongčchangu se krasobruslařce při jízdě rozepnuly červené šaty, přesto však program dokončila bez zaváhání.
Minová později novinářům přiznala, že si kostým během jízdy doslova přidržovala tím, že měla ruce co nejblíž u těla. „Bála jsem se, že to celé spadne dolů,“ popsala. „Celý program jsem byla vyděšená.“
Neobvyklou cestou se vydali také Katharina Müllerová a Tim Dieck. Na olympiádě v roce 2022 vsadili na kostýmy inspirované postavami Jokera a Harley Quinn, které doplnila jazzová verze skladby „Toxic“ od Britney Spears.
