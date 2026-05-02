Klan Kordových se opět rozroste. Sportovní rodinu čeká nový přírůstek

Třiatřicetiletá americká hráčka má společně s manželem, realitním makléřem Johnnym DelPretem, syna Greysona, který přišel na svět v květnu 2024. A přestože je zatím brzy hodnotit, nakolik se u něj projeví sportovní geny rodiny Kordových, zatím to vypadá slibně. V příspěvku, ve kterém Kordová novinku oznamuje, totiž malý Greyson úspěšně nadhazuje míček psovi.
Radostnou zprávu okomentovala i její mladší sestra, golfová šampionka Nelly, která se tak stane dvojnásobnou tetou. Otázky na její novou roli padly i během rozhovorů na probíhajícím turnaji Riviera Maya Open. Nelly se přitom nedávno po vítězství na Chevron Championship vyšplhala zpět na první místo světového žebříčku a nyní v Mexiku útočí na další titul.
„Jsem nadšená. Bylo těžké to tajemství udržet, ale jsem za ně tak šťastná,“ řekla na turnaji v Mayakobě. „Jessica je prostě skvělá máma a je úžasné vidět, jak se této role před dvěma lety s Greysonem ujala. Nikdy jsem ji neviděla tak šťastnou.“
|
„Sobecky jsem za sebe opravdu nadšená, protože můžu rozmazlovat další miminko. Celou rodinu čeká nádherné období,“ dodala.
Zprávu na svých sociálních sítích sdílel i mladší bratr obou sester Sebastian, který se profesionálně věnuje tenisu, stejně jako jeho rodiče. Momentálně také chystá svatbu s přítelkyní Ivanou Nedvědovou, dcerou legendárního fotbalisty Pavla Nedvěda, takže se do rodiny Kordových brzy přidá další výrazné jméno ze světa sportu.