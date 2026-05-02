Klan Kordových se opět rozroste. Sportovní rodinu čeká nový přírůstek

Autor:
  12:20
Golfistka a olympionička Jessica Kordová se na svých sociálních sítích pochlubila radostnou zprávou. Dcera bývalých českých tenistů Petra a Reginy Kordových oznámila, že s manželem očekávají narození druhého potomka. Slavná sportovní rodina se tak rozroste o dalšího člena.
Rodina Kordových pózuje po vítězství Sebastiana Kordy ve finále turnaje Delray Beach Open. | foto: Mauricio Paiz / NurPhoto / Shutterstock EditorialProfimedia.cz

Jessica Kordová (Toledo, 3. září 2021)
Golfistka Nelly Kordová slaví třetí major. Po triumfu na The Chevron...
Petr Korda
Ivana Nedvědová a její matka Ivana
39 fotografií

Třiatřicetiletá americká hráčka má společně s manželem, realitním makléřem Johnnym DelPretem, syna Greysona, který přišel na svět v květnu 2024. A přestože je zatím brzy hodnotit, nakolik se u něj projeví sportovní geny rodiny Kordových, zatím to vypadá slibně. V příspěvku, ve kterém Kordová novinku oznamuje, totiž malý Greyson úspěšně nadhazuje míček psovi.

thejessicakorda

Sorry, tee time is full ❤️

1. května 2026 v 17:11, příspěvek archivován: 2. května 2026 v 11:49
oblíbit odpovědět uložit

Radostnou zprávu okomentovala i její mladší sestra, golfová šampionka Nelly, která se tak stane dvojnásobnou tetou. Otázky na její novou roli padly i během rozhovorů na probíhajícím turnaji Riviera Maya Open. Nelly se přitom nedávno po vítězství na Chevron Championship vyšplhala zpět na první místo světového žebříčku a nyní v Mexiku útočí na další titul.

„Jsem nadšená. Bylo těžké to tajemství udržet, ale jsem za ně tak šťastná,“ řekla na turnaji v Mayakobě. „Jessica je prostě skvělá máma a je úžasné vidět, jak se této role před dvěma lety s Greysonem ujala. Nikdy jsem ji neviděla tak šťastnou.“

Tradice dodržena. Kordová po triumfu skončila i s rodinou v jezírku

„Sobecky jsem za sebe opravdu nadšená, protože můžu rozmazlovat další miminko. Celou rodinu čeká nádherné období,“ dodala.

Zprávu na svých sociálních sítích sdílel i mladší bratr obou sester Sebastian, který se profesionálně věnuje tenisu, stejně jako jeho rodiče. Momentálně také chystá svatbu s přítelkyní Ivanou Nedvědovou, dcerou legendárního fotbalisty Pavla Nedvěda, takže se do rodiny Kordových brzy přidá další výrazné jméno ze světa sportu.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Zemřel bývalý pilot F1 a úspěšný paralympionik Zanardi. Bylo mu 59 let

Zanardi se věnuje paracyklistice, v níž získal čtyři zlaté paralympijské...

Ve věku 59 let zemřel bývalý italský pilot formule 1 a čtyřnásobný paralympijský vítěz v cyklistice Alex Zanardi. Informovala o tom jeho rodina.

2. května 2026  13:34

Klan Kordových se opět rozroste. Sportovní rodinu čeká nový přírůstek

Rodina Kordových pózuje po vítězství Sebastiana Kordy ve finále turnaje Delray...

Golfistka a olympionička Jessica Kordová se na svých sociálních sítích pochlubila radostnou zprávou. Dcera bývalých českých tenistů Petra a Reginy Kordových oznámila, že s manželem očekávají narození...

2. května 2026  12:20

V zemi králů maratonu. Vebr o běhání a životě v Keni, jídle, kávě, ale i dopingu

Premium
Patrik Vebr během tréninku v Keni

Maraton v Londýně, jenž psal dějiny atletiky, sledoval Patrik Vebr na dálku. Přítelkyni Karolíně Sasynové totiž pomáhal na závodech v Českém Těšíně. „Ale mezičasy jsem viděl a pak samozřejmě i...

2. května 2026

Cíl jsme splnili, na kluky jsem pyšný, říká Pastrňák po vyřazení. Co mistrovství?

David Pastrňák z Bostonu a Alex Tuch z Buffala po utkání.

Novinářům zklamaně odpovídal na otázky, přesto cítil hrdost. „Jsem ohromně pyšný na tuto partu,“ říkal útočník David Pastrňák po vypadnutí Bostonu z play off. Jenže český hokejista zanedlouho oslaví...

2. května 2026  11:46

Posily z NHL na MS v hokeji: Končí Boston i Vejmelka. Kteří Češi obohatí národní tým?

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Základní část skončila, probíhá play off. Ve vyřazovací fázi NHL hraje i několik českých hokejistů, kteří by v případě vyřazení svých týmů mohli posílit národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku....

2. května 2026  11:37

Kladno získalo z Budějovic terminátora Přikryla. Za tři roky chyběl jen dvakrát

Filip Přikryl v utkání se Švýcarskem.

Hokejové Kladno oznámilo první posilu pro novou extraligovou sezonu. Z Českých Budějovic přichází pětadvacetiletý útočník Filip Přikryl, který platí za terminátora; v posledních třech sezonách chyběl...

2. května 2026  10:44

Čechová se uvedla v přípravě WNBA šestnácti body, Hamzová jich dala sedm

Emma Čechová (vpravo) přispěla ve svém prvním přípravném zápase WNBA k výhře...

Šestnácti body se uvedla basketbalová reprezentantka Emma Čechová ve svém prvním přípravném zápase WNBA v dresu Minnesota Lynx a stejně jako Eliška Hamzová přispěly k vítězství nad Toronto Tempo...

2. května 2026  9:47

Kanada bude po více než 40 letech chybět na hokejovém Spenglerově poháru

Jakub Kovář zasahuje v utkání s Kanadou.

Tradiční Spenglerův pohár bude letos poprvé po více než 40 letech bez hokejového týmu Kanady. Oznámili to pořadatelé prosincového turnaje a zástupci kanadského svazu.

2. května 2026  9:35

Davidová u koní, Procházka s kočárkem. Jak trávili první máj čeští sportovci?

Jak trávili první máj čeští sportovci?

Po olympijské sezoně má část sportovců volno, jiní už znovu naskočili do závodního kolotoče nebo se na něj teprve chystají. První máj si přesto osobnosti českého sportu nenechaly ujít. Někdo ho...

2. května 2026  9:34

Třinec posiluje útok. Po dvou letech ve Švýcarsku se vrací Voženílek

Daniel Voženílek se snaží proniknout přes Davida Kickerta do rakouské brány.

Hokejový útočník Daniel Voženílek se po dvou letech vrací z Zugu do Třince. Mistr světa z roku 2024 získal s Oceláři dva extraligové tituly. Slezané o návratu třicetiletého hráče, který aktuálně...

2. května 2026  9:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Finiš. Pět kol, pět otázek. O čem bude rozhodovat nadstavba fotbalové ligy

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Už není kam uhýbat, na co se vymlouvat ani na co čekat. Kdo nezapne naplno teď, nemá šanci. Startuje nadstavba, čili pět kol, která definitivně rozseknou fotbalovou ligu. Nahoře na špici. Těsně pod...

2. května 2026

Velká cena Miami formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Oscar Piastri jede Velkou cenu Miami.

Šampionát formule 1 míří do Spojených států. Velká cena Miami 2026 nabídne rychlý a divácky atraktivní závod na okruhu kolem Hard Rock Stadium. Program víkendu, výsledky jednotlivých jízd i další...

2. května 2026  8:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.