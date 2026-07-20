Keyne během šampionátu pravidelně poutal pozornost kamer. Nadšeně slavil góly, mával z tribuny a po zápasech vyhlížel svého slavného sourozence. Právě jejich vztah patřil k nejdojemnějším příběhům turnaje.
„Můj mladší bratr pro mě znamená všechno. Miluji ho. Mám pocit, jako by to byl můj syn,“ řekl Yamal.
Keyne se narodil v září 2022 Yamalově matce Sheile Ebaně. Yamal v minulosti otevřeně mluvil o důležitosti rodiny i o skromných poměrech, ve kterých vyrůstal. Jeho matce bylo v době jeho narození pouhých šestnáct let a oba rodiče museli tvrdě pracovat, aby mu zajistili lepší budoucnost.
July 2, 2026
„Pocházím z bytu, kde byly kuchyň a ložnice v jedné místnosti. Teď ale vidím svou maminku šťastnou a svého bratra, který může mít dětství, jaké bych si přál já. To mě činí nejšťastnějším,“ uvedl v podcastu Resonancia de Corazón con José Ramón de la Morena.
Přestože jsou Keyneovi teprve tři roky, během mistrovství světa se z něj stala jedna z nejznámějších tváří v hledišti.
Poprvé výrazně zaujal po vítězství Španělska nad Rakouskem. Na videu sdíleném na síti X nadšeně křičel „Vamos!“ a slavil postup jako zkušený fanoušek.
O několik dní později si ho kamery našly také během čtvrtfinále proti Belgii. Když se objevil na velkoplošné obrazovce, začal dělat grimasy a vyplazovat jazyk. Yamal si svého bratra všiml přímo ze hřiště a okamžitě se rozesmál.
Další výrazný moment přišel po semifinálové výhře 2:0 nad Francií. Keyne z tribuny nadšeně mával svému staršímu bratrovi a jejich společný okamžik se rychle rozšířil po sociálních sítích.
Nejroztomilejší fanoušek fanoušek celku z Pyrenejského poloostrova nechyběl ani na finále. Po španělském triumfu se spolu s rodinami hráčů vydal na hřiště, kde si s ostatními dětmi kopal s míčem, obdivoval obří trofej a radostně zdravil policisty. Hlavní však bylo, že Keyne mohl titul oslavit přímo po boku svého bratra, čerstvého mistra světa.
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