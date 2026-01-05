Kamplův kontrakt vyprší k závěru měsíce, čímž se uzavře jedna z nejvýraznějších kapitol moderní historie fotbalového Lipska. Slovinský reprezentant za klub odehrál 283 soutěžních utkání a patřil mezi stabilní opory týmu prakticky po celé jedno desetiletí. Přestože se v aktuální sezoně kvůli omlazování kádru objevoval na hřišti jen sporadicky, jeho význam pro klub zůstává nezpochybnitelný.
„Uplynulé měsíce byly pro mě i mou rodinu nesmírně těžké. Ztráta bratra mi změnila pohled na život a ukázala, co je skutečně důležité,“ uvedl Kampl v prohlášení. Právě proto se rozhodl vrátit do rodného Solingenu a dát přednost blízkým před fotbalem.
Během působení v Lipsku byl u zisku dvou triumfů v Německém poháru i vítězství v domácím superpoháru. V kabině si vydobyl respekt nejen výkony, ale i přístupem mimo hřiště. „Kevin byl lídrem v pravém slova smyslu. Klub formoval sportovně i lidsky. Jeho rozhodnutí plně respektujeme,“ uvedl sportovní ředitel Marcel Schäfer.
Oficiální rozloučení s fanoušky proběhne 17. ledna před domácím utkáním s Bayernem Mnichov. Kampl se tak naposledy objeví na stadionu, kde strávil nejúspěšnější část své kariéry.
Otázka jeho další budoucnosti zůstává otevřená. Okamžitý návrat na trávníky ale nepřipadá v úvahu. „Fotbal teď není prioritou. Chci být s lidmi, kteří jsou mi nejblíž. To je v tuto chvíli nejdůležitější,“ vzkázal fanouškům.