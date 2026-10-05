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Catwoman Keely. Jako bych na sobě nic neměla, chválí si šampionka nový overal

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  15:00
Keely Hodgkinsonová představila na ženském mítinku Athlos v Londýně speciální...

Keely Hodgkinsonová představila na ženském mítinku Athlos v Londýně speciální závodní kombinézu. | foto: ČTK

Keely Hodgkinsonová představila na ženském mítinku Athlos v Londýně speciální...
Keely Hodgkinsonová představila na ženském mítinku Athlos v Londýně unikání...
Keely Hodgkinsonová představila na ženském mítinku Athlos v Londýně unikání...
Keely Hodgkinsonová představila na ženském mítinku Athlos v Londýně unikání...
16 fotografií
Hvězdná běžkyně Keely Hodgkinsonová na nedávném ženském mítinku Athlos v Londýně strhla pozornost nejen suverénním vítězstvím na 800 metrů, ale i svým outfitem. Olympijská šampionka poprvé závodila v unikátním celotělovém overalu Nike, který vznikal téměř rok a spojuje aerodynamiku, nové technologie i výrazný design.

Čtyřiadvacetiletá Britka, o níž se hovoří jako o možné budoucí pokořitelce rekordu Jarmily Kratochvílové, nastoupila do závodu v černém modelu Zero-Distraction Speed Suit. Přiléhavý materiál ji zakrýval od dlaní až ke kotníkům a přecházel i přes hlavu, téměř celá záda ale zůstala odhalená.

Na speciálním obleku závodnice spolupracovala s inovačním týmem Nike. Značka ho podle Daily Mail prezentuje jako „druhou kůži, jen rychlejší“ a Hodgkinsonová věří, že podobné modely mohou ukazovat budoucnost atletiky.

Funkčnost netestovala jen v laboratorních podmínkách. V overalu trénovala také v Jihoafrické republice při teplotách kolem 37 stupňů Celsia a podle jejích slov obstál bez problémů.

Důležitý byl pro běžkyni i vzhled. „Chtěla jsem, aby byl pohodlný, ale zároveň jsem se chtěla cítit trochu sexy. Otevřená záda tomu dávají něco navíc. Upřímně mám pocit, jako bych na sobě skoro nic neměla,“ řekla.

Většinou byla při tvorbě obleku funkčnost na prvním místě. Jednu věc si ale Hodgkinsonová prosadila, a to jsou viditelné vlasy. Výpočty údajně ukazovaly, že by bylo lepší schovat culík pod kombinézu. „Řekla jsem, že o tomhle se nebudeme bavit. Vlasy zůstávají venku,“ popsala se smíchem. Overal proto dostal speciální otvor pro culík.

Premiéru si oblek odbyl na ženském mítinku Athlos, organizovaným Alexisem Ohanianem, manželem Sereny Williamsové. Hodgkinsonová zde vyhrála osmistovku časem 1:56,40. Nejbližší soupeřku porazila o více než dvě sekundy. Organizátoři závodu ji přitom překřtili na Catwoman, jejíž kostým kombinéza připomíná. Označení následně převzala světová média a rozšířilo se na sociálních sítích.

Podobné overaly by se v případě souhlasu Světové atletiky mohly objevit na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028. „Možná víme něco, co ostatní nevědí. Tohle byl test,“ naznačila Britka.

Pro Hodgkinsonovou by ale v takovém případě vznikl kuriózní problém. Britský olympijský tým má dlouhodobé partnerství se značkou Adidas a reprezentanti musí na hrách závodit v oficiálním oblečení Team GB od německé značky.

Pokud tedy případně Adidas nepřipraví vlastní obdobu futuristického modelu, Hodgkinsonová svůj overal při obhajobě olympijského zlata nebude moci obléknout. Její soupeřky by jej však na sobě paradoxně mít mohly.

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Šalková vs. SakacumeováTenis - 1. kolo - 5. 10. 2026:Šalková vs. Sakacumeová //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 2:4
  • 16.60
  • -
  • 1.02
Č. Budějovice vs. KometaHokej - 8. kolo - 5. 10. 2026:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
5. 10. 17:30
  • 2.52
  • 4.05
  • 2.40
Kypr vs. LotyšskoFotbal - Skupina 2 - 5. 10. 2026:Kypr vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
5. 10. 18:00
  • 1.55
  • 3.90
  • 6.94
Forejtek vs. KoppTenis - 1. kolo - 5. 10. 2026:Forejtek vs. Kopp //www.idnes.cz/sport
5. 10. 20:00
  • 1.58
  • -
  • 2.25
Itálie vs. TureckoFotbal - Skupina 1 - 5. 10. 2026:Itálie vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
5. 10. 20:45
  • 1.37
  • 5.09
  • 8.32
Francie vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 5. 10. 2026:Francie vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
5. 10. 20:45
  • 1.48
  • 4.69
  • 6.31
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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