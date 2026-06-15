Ke spokojenému životu nepotřebuji luxus, řekl Zverev. Fanoušci se mu vysmáli

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  16:18
Tenista Alexander Zverev prohlásil, že ke spokojenosti nepotřebuje luxus, stačí mu rodinná pohoda. Na první pohled nenápadný výrok čerstvého vítěze Roland Garros mezi fanoušky rychle rozpoutal debatu. Část ho chápe jako narážku na rivaly, jiní německému tenistovi vyčítají pokrytectví.
Alexander Zverev s trofejí pro vítěze Roland Garros

Alexander Zverev s trofejí pro vítěze Roland Garros | foto: Reuters

Alexander Zverev s trofejí pro vítěze Roland Garros
Alexander Zverev s trofejí pro vítěze Roland Garros
Alexander Zverev s trofejí pro vítěze Roland Garros
Alexander Zverev pózuje s trofejí, svými jezevčíkem Mishkou i otcem Alexanderem.
9 fotografií

Zverev v rozhovoru pro magazín Esquire odpovídal na otázku, co ho mimo kurt dělá opravdu šťastným. Aktuální světová trojka uvedla, že se snaží držet život co nejjednodušší. „Záleží mi jen na blahu těch, kteří jsou mi nejbližší: mé rodiny, mé dcery, mé přítelkyně a mých psů. Chceme spolu jen trávit příjemný čas bez starostí. To je můj základ,“ řekl.

Největší pozornost ale vzbudila další část jeho odpovědi. Zverev zdůraznil, že se nedefinuje podle majetku ani okázalého životního stylu.

„Nepotřebuji, aby bylo v mém životě všechno dokonalé. Nepotřebuji superjachty ani dvacet ferrari. Pro mě je skutečné štěstí mnohem jednodušší: zahrát si odpoledne golf a pak se vrátit domů ke svým psům. To mi dává mnohem víc než jakýkoli hmotný majetek,“ konstatoval.

Vyjádření rychle rozdělilo tenisové fanoušky. Část z nich ho chápe jako prosté osobní zamyšlení. Jiní v něm hledají nepřímý vzkaz rivalům, především Carlosi Alcarazovi a Janniku Sinnerovi, kteří jsou spojováni nejen s úspěchy na kurtu, ale také s módními značkami a luxusním životním stylem.

Objevila se ale i kritika. Někteří fanoušci připomínají, že ani Zverev nežije zrovna skromně. „Zahraje si golf. To je sport chudých a prostých lidí,“ rýpl si na sociálních sítích jeden z komentujících.

Další upozorňovali na fakt, že tenista vlastní vůz Koenigsegg v hodnotě téměř 100 milionů korun.

„Je to přesně ten typ člověka, který potřebuje rýpat do ostatních, protože se nedokáže smířit s tím, že jsou mnohem lepší než on,“ napsal další uživatel na síti X.

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