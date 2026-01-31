Když se sport potkává s luxusem. Olympiáda v Itálii láká prestižní značky

Prestižní módní domy využívají olympiádu jako svou výkladní skříň. Otevírají nové butiky přímo v dějišti her, oblékají národní týmy nebo uvádějí limitované kolekce inspirované zimními sporty. Sport se pro ně stává nejen marketingovým nástrojem, ale i způsobem, jak vyprávět příběh o výkonu, řemesle a výjimečnosti.
Podle odborníků jde o dlouhodobý trend. Luxusní značky se čím dál častěji obracejí ke sportu v době, kdy jejich zákazníci hledají spíš zážitky než samotné produkty. Olympijské hry tak nabízejí prostor, kde se přirozeně potkávají emoce, prestiž i globální pozornost.
Výrazná módní stopa proto nebude chybět ani letos. Italský tým znovu oblékne sportovní linie Armani EA7, která je dlouhodobě spojená s domácími zimními sporty. Kolekci pro americkou výpravu tradičně navrhnul Ralph Lauren.
Významný návrat na olympijskou scénu pak zažívá Moncler. Italská značka, jejíž kořeny sahají k horskému vybavení, se na hrách naposledy objevila v roce 1968. Tentokrát se zapojí jako partner brazilského olympijského týmu a technický sponzor brazilského alpského lyžování. Jejím ambasadorem je mimo jiné Lucas Pinheiro Braathen, brazilský závodník norského původu a držitel malého křišťálového glóbu za slalom z roku 2023.
Proměna je patrná i přímo v Cortině d’Ampezzo. Město s necelými pěti tisíci obyvateli zažívá před olympiádou nebývalý rozkvět. Na hlavní třídě Corso Italia otevřely nové obchody značky jako Prada nebo Loro Piana, další domy včetně Dioru či Louis Vuittonu prošly rekonstrukcí. Výraznou proměnu má za sebou i ikonický multibrandový butik Franz Kraler.