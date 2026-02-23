Když se loučí legenda. Wiererová poslední závod kariéry oslavila bujarým večírkem

Italská biatlonistka Dorothea Wiererová uzavřela na domácích olympijských hrách svou bohatou kariéru. Vysněné individuální zlato sice nezískala, ale ani to ji nezkazilo náladu. Rozloučila se s fanoušky nejen v biatlonovém areálu v Anterselvě ale i později při oslavě ve městě.

Pětatřicetiletá Italka už loni oznámila, že kariéru ukončí doma v Anterselvě, stadion tak o víkendu zaplnily tisíce fanoušků, kteří si poslední závod své oblíbené biatlonistky nechtěli nechat ujít.

V sobotním závodě s hromadným startem, kde finišovala na pátém místě, následovalo emotivní loučení přímo v biatlonovém areálu.

Dojemné loučení šampionek. Nechtěla jsem skončit poslední, říkala Wiererová

Oslavy se následně přesunuly do města. Na terase místního společenského centra se uskutečnila veřejná rozlučková akce, které se zúčastnili zástupci regionu Jižní Tyrolsko, odkud Wiererová pochází a jehož je dlouhodobou ambasadorkou. Nechyběl guvernér Arno Kompatscher, další hosté ani fanoušci.

Tím ale příběh jejího loučení neskončil. O den později se na sociálních sítích objevily záběry z další oslavy, tentokrát už bez jakýchkoli oficialit. Wiererová na nich tančí, v ruce drží drink a s úsměvem se nechává nosit na ramenou místních mladíků.

Mám menstruaci. Wiererová otevřeně, jak při závodě bojovala s tělem

Video z divokého večírku pobavilo i její bývalé soupeřky. Eva Puskarčíková si po závodě posteskla, že Wiererová přijde o tradiční biatlonovou party po finále Světového poháru v Oslu.

Když se ale nové záběry objevily, sdílela je s úsměvem a poznámkou, že Italka si konec kariéry rozhodně zvládla užít po svém.

