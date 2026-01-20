Šwiateková v pondělí nastoupila proti čínské hráčce Yue Yuanové a duel nakonec zvládla ve dvou setech. Už od úvodu však bylo vidět, že se na kurtu necítí pohodlně. Sukně, se kterou vyběhla na zápas, jí očividně překážela a frustrace postupně rostla.
Kuriózní moment přišel už na začátku prvního setu, když si Šwiateková sukni doslova roztrhla a volnou látku se snažila co nejrychleji zastrčit do zbytku oblečení. Nešlo přitom o žádné gesto pro efekt, spíš o improvizaci ve chvíli, kdy potřebovala na kurtu volnost, ale oděv ji omezoval.
Situace neunikla ani televizním komentátorům. Bývalá australská deblová hvězda Rennae Stubbsová si všimla, že Šwiateková s outfitem bojuje, a během přenosu poznamenala: „Bude zajímavé sledovat, co udělá s tou sukní.“ Zároveň přidala komentář, který by mohl platit pro řadu sportovních kolekcí: „Vypadá to dobře, ale pro ni jako tenistku to určitě nemusí být funkční.“
Změna nakonec přišla ještě během utkání. Z Polčina boxu odešel člen týmu hledat jiné řešení a Šwiateková se později převlékla do kraťasů. Po zápase sama přiznala, že její výkon nebyl ideální. „Nezačala jsem moc dobře a soupeřka využila příležitosti,“ řekla. „Ale věděla jsem, že když budu tvrdě pracovat, budu hrát lépe, a o to jsem se od poloviny prvního setu také snažila.“
„Potřebovala jsem rozhýbat nohy a celkově být odvážnější v rozhodování,“ dodala Šwiateková, kterou ve čtvrtek 22. ledna čeká druhé kolo proti Češce Marii Bouzkové. Polka navíc v Melbourne zůstává jedinou hráčkou, která může zkompletovat sbírku všech čtyř grandslamových titulů.