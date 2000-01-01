náhledy
Fotbalové kluby se snaží jít s dobou, a tak čas od času mění svou vizuální identitu. Někdy sáhnou po modernějším designu, jindy se zas inspirují vlastní historií. Podívejte se na vývoj log českých i zahraničních týmů, které ukazují, jak se měnila jejich tvář.
Autor: Kopačák
Pardubice vstoupily před sezonou 2026/27 do další éry. Nové logo propojuje motiv koně v pohybu s fotbalistou v akci a symbolizuje energii, týmovost i propojení klubu s regionem.
Autor: Profimedia.cz
Z někdejší Líšně se stal Artis Brno, který představil novou identitu pro sezonu 2025/26. Logo vychází z tvaru fotbalového míče a stylizovaného písmene A. Modrou doplňuje červená a bílá, tedy barvy spojené s Brnem.
Autor: Profimedia.cz
Zbrojovka dlouhá léta používala znak spjatý s průmyslovou tradicí a historickou značkou Zbrojovky. Právě vazba na původní podnik byla jedním z důvodů, proč se klub rozhodl k posunu.
Autor: 1scznojmo.cz
V červnu 2026 představila Zbrojovka nový znak i kompletní vizuální identitu. Cílem bylo vytvořit značku, která patří přímo fotbalovému klubu a bude odpovídat jeho historii i ambicím.
Autor: fczbrno.cz
Slavia představila modernizovanou vizuální identitu pro sezonu 2022/23. Základem zůstala červená hvězda, kterou doplnily dvě zlaté hvězdičky a nové klubové písmo. Změna tak zachovala hlavní symbol, ale sjednotila podobu značky napříč klubovou komunikací.
Autor: slavia.cz
Sparta v roce 2021 představila modernizovanou podobu svého tradičního znaku. Zachovala velké písmeno S i trikoloru, nově však více zdůraznila černou barvu a historické kořeny klubu.
Autor: sparta.cz
Starý znak Slovanu Liberec spojoval modrobílé pruhy s motivem Ještědu, který je pro město typický. Klub ho používal až do roku 2024.
Autor: logoeps.com
V květnu 2024 Slovan představil novou vizuální identitu. Její dominantou zůstal Ještěd, symbol Liberce, který doplnila severka odkazující na přezdívku klubu — Slovan, hvězda severu.
Autor: FC Slovan Liberec
Původní znak Hradce Králové patří k tradičním symbolům východočeského klubu. Jeho historická podoba zůstala základem identity i v době, kdy klub začal rozvíjet další grafické prvky.
Autor: https://fchk.esports.cz/
Hradec představil alternativní logo a modernější vizuální styl. Nešlo však o úplné nahrazení hlavního znaku, nýbrž o rozšíření identity, která klubu umožňuje pracovat s jednoduššími variantami v různých prostředích.
Autor: oneplaysport
Tradiční znak zlínského fotbalu vycházel z klubové historie a žlutomodrých barev. Pro fanoušky představoval podobu, s níž byl klub spojen po dlouhá léta.
Autor: fctrinityzlin.cz
FC Zlín představil nové logo 22. července 2022. Klub tehdy po jedenácti letech změnil svou vizuální identitu a hlavním symbolem se stala zkratka FCZ v tradičních žlutomodrých barvách.
Autor: oneplaysport
Jablonec představil v roce 2026 novou vizuální identitu, která zdůrazňuje spojení klubu s městem a regionem. Modernizovaná značka navazuje na klubovou tradici a zároveň má fungovat v současné digitální komunikaci.
Autor: Jablonec
Ústecký klub v roce 2026 představil novou podobu značky, která navázala na jeho spojení se společností VIAGEM. Pozornost vzbudila i nabídka doživotní permanentky fanouškům, kteří si nové logo nechají vytetovat.
Autor: FK Viagem Ústí nad Labem
Teplice představily novou vizuální identitu v roce 2023. Tradiční kulatý znak nahradil štít se stylizovanými písmeny FKT, který má jednodušší a výraznější podobu.
Autor: fkt.cz
Lisabonský Sporting představil v roce 2026 nový znak ke 120. výročí založení. Vrátil se k jednoduššímu štítu inspirovanému historickou podobou, v němž dominuje bílý lev a písmena SCP.
Autor: Profimedia.cz
Tottenham v listopadu 2024 představil přepracovanou vizuální identitu. Hlavní symbol v podobě kohouta zůstal zachován, klub ale sjednotil grafické prvky a upravil způsob, jakým značku používá na stadionu i v digitálním prostředí.
Autor: tottenhamhotspur.com
Saúdskoarabský Al-Nassr představil modernizovaný znak s kruhovým tvarem a mapou Arabského poloostrova uprostřed. Modrá a žlutá zůstaly dominantními barvami klubu, zatímco celkové provedení působí jednodušeji a moderněji.
Autor: Profimedia.cz
Newcastle United po rozsáhlých konzultacích s fanoušky představil upravený znak. Zachovává tradiční štít, hrad, lva i dva mořské koníky, ale jednotlivé prvky jsou propracovanější. Na dresech se má objevit od sezony 2027/28.
Autor: newcastleunited.com
Marseille v roce 2026 představilo nový znak založený na písmenu M. Klub opustil dosavadní podobu monogramu s hvězdou a heslem „Droit au But“ a přešel k jednoduššímu provedení.
Autor: om.fr
Juventus se v roce 2017 odklonil od tradičního oválného znaku a představil minimalistické logo tvořené stylizovaným písmenem J. Šlo o jednu z nejvýraznějších změn v moderním fotbale, klub vsadil na značku, kterou lze snadno používat na dresech, suvenýrech i v digitálním prostředí.
Autor: 1000logos.net
A takto vypadala loga turínského celku dříve. Historie loga Juventusu ukazuje proměnu od tradičního štítu s pruhy a býkem až po minimalistické písmeno J.
Autor: 1000logos.net
Atalanta v květnu 2026 představila modernizovaný znak, který zdůrazňuje profil mytické bohyně Atalanty. Klub zachoval základní symboliku, ale upravil její podobu pro současné použití.
Autor: en.atalanta.it
Neapol dlouhodobě staví svou identitu na jednoduchém písmenu N. Modernizace klubové značky se soustředila především na jeho grafické zpracování a sjednocení vizuální komunikace.
Autor: sscnapoli.it
Inter v roce 2021 představil zjednodušený monogram v kruhu. Znak zachoval propletená písmena spojená s názvem klubu, ale odstranil některé detaily původní podoby. Výsledkem je minimalističtější logo přizpůsobené modernímu designu.
Autor: soccerbible.com
Ajax v roce 2025 představil návrat k historické podobě znaku. Klub tak místo dalšího zjednodušování zvolil cestu zpět ke klasickému symbolu, který připomíná jeho tradici a dlouhou historii.
Autor: Worldfootballjourney.com
Aston Villa se v roce 2024 vrátila ke štítové podobě znaku po krátkém období s kruhovým logem. Změna ukázala, že ani modernější design nemusí mezi fanoušky uspět natolik, aby zůstal dlouhodobě používán.
Autor: premierleague.com
Stoke City představil znak pro sezonu 2026/27, který vychází z podoby používané v letech 1977–1992. Klub se po konzultacích s fanoušky rozhodl vrátit k historickému motivu v modernizovaném provedení.
Autor: Profimedia.cz