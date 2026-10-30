Když klub změní tvář. Velké proměny fotbalových log v Česku i ve světě

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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž
Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...
KVÍZ: Jak poctivě jste sledovali cyklistickou sezonu? Otestujte se
Cyklistická sezona 2026 se pomalu stává minulostí, je proto ideální čas na rekapitulaci a shrnutí posledních měsíců. Na iDNES.cz jsme pro vás jako každý rok připravovali podrobné zpravodajství,...
Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další
Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...
Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my
Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...
Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň
Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...
Problém pro Rusko? Kanada je proti jeho účasti na MS juniorů, podnikne kroky
Nepřekvapilo, když během pátku mnohé evropské státy postupně vydávaly nesouhlasná prohlášení, v nichž reagovaly na návrat ruských reprezentací do mezinárodního hokeje. Po nich se však vyjádřili také...
Měl jsem štěstí, že mi zachránili život. Vyznamenaný Ježek o své zlaté kariéře
Za svou kariéru si vysloužil spoustu prvenství. Stal se prvním profesionálním cyklistou s handicapem na světě, je nejúspěšnějším závodníkem v celé paralympijské historii. Ve sbírce má Jiří Ježek šest...
Nový kouč Zlína Stavjaňa: Dobrá defenziva je základ, hokejová dovednost tu nechybí
Když ještě na konci minulého století začínal doma ve Zlíně trénovat, spolu s kolegou Zdeňkem Venerou dali v hokejové extralize šanci kompletní juniorské pětici. Jedním z jejích členů byl současný...
Mistrovství Evropy v curlingu 2026 muži a ženy: Program, výsledky, tabulky
Poprvé v historii se Mistrovství Evropy v curlingu koná v Česku. Od 27. října do 1. listopadu 2026 se v Ostravě uskuteční mužský i ženský turnaj – přečtěte si vše potřebné v tomto článku.