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Když klub změní tvář. Velké proměny fotbalových log v Česku i ve světě

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Fotočlánek   9:00
Nová loga týmů Pardubice logo Artis logo Zbrojovka logo Zbrojovka logo Slavia logo Sparta logo Liberec staré logo Liberec nové logo Hradec staré logo Hradec staré logo Zlín staré logo
Fotbalové kluby se snaží jít s dobou, a tak čas od času mění svou vizuální identitu. Někdy sáhnou po modernějším designu, jindy se zas inspirují vlastní historií. Podívejte se na vývoj log českých i zahraničních týmů, které ukazují, jak se měnila jejich tvář.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Chelsea vs. Manchester Utd.Fotbal - 9. kolo - 31. 10. 2026:Chelsea vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
31. 10. 13:30
  • 2.27
  • 3.66
  • 3.18
Frýdek-Místek vs. Artis Brno BFotbal - 14. kolo - 31. 10. 2026:Frýdek-Místek vs. Artis Brno B //www.idnes.cz/sport
31. 10. 14:00
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Uh. Brod vs. Slovácko BFotbal - 14. kolo - 31. 10. 2026:Uh. Brod vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
31. 10. 14:00
  • 2.00
  • 3.39
  • 2.69
Hlubina vs. Zlín BFotbal - 14. kolo - 31. 10. 2026:Hlubina vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
31. 10. 14:00
  • 1.80
  • 3.77
  • 2.88
Vsetín vs. VítkoviceFotbal - 14. kolo - 31. 10. 2026:Vsetín vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
31. 10. 14:00
  • 2.41
  • 3.48
  • 2.15
Č. Budějovice vs. Motorlet PrahaFotbal - 13. kolo - 31. 10. 2026:Č. Budějovice vs. Motorlet Praha //www.idnes.cz/sport
31. 10. 14:00
  • 1.45
  • 3.82
  • 4.74
Program a výsledky
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Výsledky

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