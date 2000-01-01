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Závody formule 1 jsou pro jezdce fyzicky i psychicky náročné, není tedy divu, že mnozí nezřídka sáhnou po ostřejším slovu. Který pilot formule 1 si ale nebere servítky nejčastěji? Společnost Canadian Sports Betting zveřejnila žebříček jezdců, kteří během rádiové komunikace nejvíce nadávají. A přestože má v tomto ohledu Max Verstappen pověst bouřliváka, prvenství mu uniklo.
Autor: AP
Analytici společnosti Canadian Sports Betting zkoumali rádiovou komunikaci jezdců F1 z let 2018 až 2026. Vycházeli přitom z archivu Formula Dream F1 Team Radio Active, chyběla pouze data ze sezony 2022. Žebříček zahrnuje piloty s nejméně čtyřmi odjetými sezonami.
Autor: ČTK
První místo překvapivě obsadil Pierre Gasly. Během rádiové komunikace použil celkem 163 vulgarismů z 44 536 vyslovených slov. V průměru tak připadá 3,66 nadávky na každých tisíc slov.
Autor: AP
Nizozemský čtyřnásobný šampion Max Verstappen sice skončil až druhý, v celkovém počtu nadávek ale hvězda Red Bullu nemá konkurenci. Ve vysílačce jich zaznělo hned 222. Při celkovém počtu 70 121 slov to znamená průměr 3,17 vulgarismu na tisíc slov.
Autor: Darko Bandic, AP
První trojici nejčastěji nadávajících jezdců uzavírá pilot Ferrari Charles Leclerc. Analýza u Monačana zaznamenala 89 vulgarismů z celkových 37 816 slov. Jeho průměr činí 2,35 nadávky na tisíc slov.
Autor: Guglielmo Mangiapane, Reuters
Čtvrtý skončil Sergio Pérez. bývalý týmový kolega Maxe Verstappena, dnes jezdec stáje Cadillac. Mexický závodník při rádiové komunikaci použil 62 vulgarismů z 31 384 slov. Na každých tisíc slov tak připadá 1,98 nadávky.
Autor: Profimedia.cz
Jako další se v žebříku umístil dnes už bývalý pilot Daniel Ricciardo. Australan proslul svým širokým úsměvem a smyslem pro humor, během závodů však byl známý svým temperamentem. Analýza u něj napočítala 73 vulgarismů z 38 547 slov. V průměru jde o 1,89 nadávky na tisíc slov.
Autor: Profimedia.cz
Šestý skončil britský závodník Mercedesu George Russell. Použil 59 vulgarismů z celkových 39 293 slov. Jeho průměr činí rovných 1,5 nadávky na tisíc slov.
Autor: AP
Lando Norris světa obsadil sedmé místo se 70 zaznamenanými vulgarismy z 52 201 slov. V průměru pilot McLarenu nadával 1,34krát na tisíc slov. „Kdyby se počítaly i nadávky mimo rádiovou komunikaci, byl bych mnohem výš. Nejspíš bych byl první,“ reagoval na výsledek úřadující mistr světa.
Autor: AP
Kanadský pilot Lance Stroll z Aston Martinu se umístil na osmém místě. Z 25 312 slov, která během sledované rádiové komunikace pronesl, bylo 32 vulgarismů. Na tisíc slov tak připadá průměrně 1,26 nadávky.
Autor: Profimedia.cz
Devátou příčku obsadil Nico Hülkenberg. Analýza jeho komunikace s týmem odhalila 31 vulgarismů z celkových 25 787 slov. Jeho průměr dosáhl 1,20 nadávky na tisíc slov.
Autor: Profimedia.cz
První desítku uzavírá finský pilot Valtteri Bottas. Ze sledovaných 24 141 slov obsahovalo vulgarismus pouze 25 případů. V průměru tak použil 1,04 nadávky na tisíc slov.
Autor: Profimedia.cz
Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso skončil těsně za první desítkou. Španělský veterán F1 použil 26 vulgarismů z 25 390 slov, což odpovídá průměru 1,02 nadávky na tisíc slov.
Autor: Asanka Brendon Ratnayake, AP
Pilot Alexander Albon z Williamsu se jako první dostal pod hranici jedné nadávky na tisíc slov. Během rádiové komunikace použil 29 vulgarismů z celkových 30 351 slov. Jeho průměr činí 0,96.
Autor: Profimedia.cz
Hned za Albonem skončil jeho týmový kolega Carlos Sainz. Analytici u Španěla zaznamenali 44 vulgarismů z 47 584 vyslovených slov. V průměru tak připadá 0,92 nadávky na tisíc slov.
Autor: Profimedia.cz
Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel sice dávno ukončil kariéru, přesto se do žebříčku dostal. Patří však podle analýzy mezi nejslušnější závodníky. Němec během sledované komunikace použil pouhých 17 vulgarismů z 22 470 slov. Jeho průměr činí 0,76 nadávky na tisíc slov.
Autor: AP
Ještě slušnější slovník volí Lewis Hamilton. Sedminásobný mistr světa skončil na předposledním místě. Přestože analýza zaznamenala 44 vulgarismů, Hamilton však při komunikaci s týmem řekl do vysílačky celkem 60 701 slov. Jeho průměr tak dosáhl pouze 0,72 nadávky na tisíc slov.
Autor: Luca Bruno, ČTK
Nejslušnějším jezdcem se stal Esteban Ocon. Francouzský závodník je sice na trati velmi tvrdým závodníkem, během rádiové komunikace ale prý pronesl jen 23 vulgarismů z celkových 36 497 slov, což znamená průměr 0,63 nadávky na tisíc slov.
Autor: Profimedia.cz
Ještě větším překvapením však je, že pokud by se do žebříčku zahrnuli všichni jezdci z let 2018 až 2026 bez ohledu na počet odjetých sezon, výsledky vypadají jinak. Gasly by se propadl až na osmé místo a prvenství by získal Oliver Bearman s průměrem 6,75 nadávky na tisíc slov. Mladého pilota Haasu výsledek překvapil. „To nemůže být pravda, někdo vám lhal. Tohle jsem opravdu slyšet nechtěl. Když si nasadím helmu, nejsem stejný člověk. Jsem člověk, který je hodně soutěživý a chce vyhrávat. Ale vezmu si to k srdci. Zapracuji na tom,“ řekl pro oficiální kanál F1. Za ním by skončili pilot Red Bullu Isack Hadjar, Daniil Kvjat, Kimi Räikkönen, Romain Grosjean, současný lídr šampionátu Kimi Antonelli a Júki Cunoda.
Autor: imago sportfotodienst / Jerry Andre, ČTK