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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?
Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...
Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane
Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...
Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se
Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...
Irská radost na Velké pardubické. Faltejsek na rekord nedosáhl, v cíli jen šest koní
Šlo o pořádné drama. V cílové rovince 136. ročníku Velké pardubické se o triumf přetahovali Final Orders a Godfrey, v jehož sedle mohl Jan Faltejsek oslavit rekordní osmé vítězství. To ale nakonec...
Velká pardubická 2026: Startovní listina a výsledky
Velká pardubická patří k nejvýznamnějším sportovním a společenským událostem v Česku. Také v roce 2026 ovládl slavný dostih zahraniční kůň. Z vítězství se radoval Final Orders v sedle s Keithem...
Fotbalové přestupy ONLINE: Bývalý kapitán Realu Carvajal bude hrát za Getafe
Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.
Zažila deprese, úzkost i strach. Shiffrinová otevřeně o psychických problémech
Americká lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová otevřeně promluvila o svých psychických problémech. Trojnásobná olympijská šampionka přiznala, že se potýkala se strachem, úzkostmi, depresivními stavy i...
Menšík v Šanghaji prohrál v osmifinále, nedařilo se ani Siniakové ve Wu-chanu
Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále. Třináctý nasazený český tenista prohrál s Francouzem Arthurem Géou 6:7, 4:6. Kateřina Siniaková prohrála ve Wu-chanu v prvním kole s...
WTA Wuhan 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě
Poslední letošní tenisový turnaj kategorie WTA 1000 je tady. Hraje se v čínském Wu-chanu od 12. do 18. října 2026, v akci je několik českých tenistek. Sledujte zápasy živě online.
Sabah – Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, sestavy, kurzy a statistiky
Fotbalisty Slavie čeká ve druhém kole ligové fáze Ligy mistrů zápas v Ázerbájdžánu. Na Olympijském stadionu v Baku se v úterý 13. října utkají se Sabahem, který patří mezi největší outsidery soutěže....
Davos – Liberec: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů živě a kurzy
Hokejisté Liberce zakončí základní část Ligy mistrů ve středu 14. října na ledě švýcarského Davosu. Bílým Tygrům patří před posledním kolem 16. místo a v boji o postup do osmifinále potřebují...
Extrémní psychologická hra. Choupenitch vysvětluje, co se děje v hlavě šermíře
Alexander Choupenitch se letos zapsal do historie českého šermu. Stal se mistrem světa a zároveň ovládl celkové hodnocení Světového poháru. Po životním úspěchu ale rozhodně nemá v plánu polevit. V...
Koleno zlobí, ale operaci ruším. Volá Ester! Jak Ledecká našla nového fyzioterapeuta
Moc nechybělo a Ester Ledecká by na pozici fyzioterapeuta a kondičního trenéra musela hledat jiné jméno. A jemu by se zase rozplynul sen. Šimonu Tomešovi zbýval do plánované operace křížového vazu už...
Krejčí dal v přípravě na NBA deset bodů, Portland si zastřílel proti Londýnu
Basketbalista Vít Krejčí se podílel deseti body a pěti doskoky na jasném vítězství Portlandu v přípravném utkání nad London Lions 119:66. Český reprezentant odehrál téměř 21 minut a patřil k...
Svéráz Hrubý po volební facce: Basket je z drtivé většiny rád, že zůstávám
Českým basketbalem budou dál cloumat ostré názory Tomáše Hrubého. Ústecký funkcionář se ucházel o primátorské křeslo ve městě nad Labem, po neúspěšných komunálních volbách však zůstává ve Slunetě.
ODPÍSKÁNO: Pošpiní spoustu lidí. Chtěli to ututlat? Vrávorající sudí vytáčí experty
Víc než ligoví rozhodčí o víkendu zaujal chlapík, o němž většina fotbalových fanoušků v tuzemsku až dosud neměla ponětí. I proto se úlet předsedy krajské komise rozhodčích Jana Saňáka, který v...
Godfrey, ty syčáku! Trenér Török uznal: I letos vyhrál Pardubickou lepší kůň
Podruhé za sebou vstoupil tým zhořské dostihové stáje do stejné řeky... Před rokem skončil při Velké pardubické na druhém místě High in the Sky – a letos jeho starší bratr Godfrey. Oba koně ze stáje...