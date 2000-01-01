náhledy
Pracovník v bance, IT technik, dva kolegové z cestovní agentury a advokát. Takové je složení českého mužského curlingového týmu na olympijských hrách. Ne každý sportovec si svými výkony vydělá hned miliony. Když sundají sportovní dresy, musí se reprezentanti nějak živit. V řadách olympioniků se tak v Itálii potkávají osobnosti z různorodých a zajímavých oborů.
Autor: ČTK
Americký snowboardista Nick Baumgartner loni v prosinci oslavil čtyřiačtyřicáté narozeniny. Závodní kariéra zlatého medailisty z Pekingu 2022 začala už před více než dvaceti lety. Aby pokryl nutné výlohy spojené se sportem i běžným životem, pracoval ve stavební firmě jako betonář. Později si založil vlastní betonářskou společnost.
Autor: Profimedia.cz
Potřebné peníze na kariéru se vlastní firmou rozhodl vydělat i jeho kolega Cody Winters. Už v 18 letech založil ve svém domovském městě Steamboat malou společnost na mytí oken. Zpočátku v ní pracoval sám, později si mohl dovolit najmout i čtyři kamarády. „Lidé ve Steamboat mají rádi zimní sporty, tak mě na mé cestě podporovali,“ cituje web Olympics.com dnes pětadvacetiletého sportovce.
Autor: Profimedia.cz
Svůj olympijský sen si musel vydřít také běžec na lyžích Stevenson Savart. Jako prvnímu haitskému lyžaři mu příliš nikdo nevěřil a lyže si dokonce musel půjčovat. Nakonec však pětadvacetiletý sportovec uspěl a na olympiádu se kvalifikoval. Žije ve Francii ve městě Pontarlier, kde mu během her nedrží palce jen rodina a přátelé, ale doslova celá škola — pracuje totiž jako asistent pedagoga.
Autor: Profimedia.cz
Podceňovaná byla i mexická běžkyně na lyžích Regina Martínezová. I ona se však nakonec mohla postavit na start pod olympijskými kruhy. Žije v Miami, kde pracuje jako lékařka na pohotovosti.
Autor: Profimedia.cz
Ve zdravotnictví působí také brazilská skeletonistka Nicole Silveiraová. Je akreditovanou zdravotní sestrou a pracuje v dětské nemocnici.
Autor: Profimedia.cz
Zdravotnictví zastupují i sestry Tabitha a Tara Petersonovy, obě členky americké curlingové reprezentace. Tara Petersonová je zubařka.
Autor: Profimedia.cz
Cory Thiesseová , týmová kolegyně sester Petersonových, se věnuje zcela jinému oboru: v laboratoři v Minnesotě testuje vodu na přítomnost rtuti.
Autor: Profimedia.cz
U vody se pohybuje i jamajský bobista Shane Pitter (vlevo), ovšem v úplně jiné roli. Jako své oficiální zaměstnání uvádí, že je rybář.
Autor: Profimedia.cz
Americký alpský lyžař Ryan Cochran-Siegle bude na olympijské hry vzpomínat s velkou radostí: získal stříbrnou medaili. Když zrovna netrénuje nebo nezávodí, pracuje na rodinné farmě zaměřené na výrobu a prodej javorového sirupu.
Autor: Profimedia.cz