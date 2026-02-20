|
Kdo startuje na olympiádě? Rybář, výrobce javorového sirupu i umývač oken
- -
- 60.00
- 250.00
- 2.90
- 2.70
- 2.80
- 1.01
- 18.00
- 120.00
- 1.45
- 3.90
- 8.00
- 2.80
- 3.60
- 2.35
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile
Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 se blíží ke konci a čeští sportovci slavili pět medailí. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek zlato i stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková...
Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?
Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....
Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci
Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...
ONLINE: Chelsea i Aston Villa ztratily, Souček hraje v základu, pak v akci City
Těsný boj o pohárové příčky v anglické Premier League pokračuje. Ve 27. kole ztratily pátá Chelsea i třetí Aston Villa, která se mohla přiblížit Manchesteru City před večerním zápasem s Newcastlem....
ONLINE: Slavia - Liberec 0:0, Chytil šel sám na bránu, střelu ale zastavuje N’Guessan
Slávističtí fotbalisté pokračují coby neporažený lídr domácí soutěže, ve 23. kole hostí Slovan Liberec a mohou před nedělí navýšit náskok na druhou Spartu. Utkání sledujte v podrobné online reportáži...
Jablonec - Karviná 1:0, třetí místo uhájil Nebyla, hosté prohráli počtvrté v řadě
Za čtyři jarní kola vstřelili jediný gól, fotbalisté Karviné nezvládli ani utkání v Jablonci, kde ve 23. kole Chance Ligy prohráli 0:1, už počtvrté po restartu soutěže. Domácím vystřelil tři body a...
Sehnal je zraněný, boje o mistrovství světa vynechá. V české nominaci ho nahradí Švec
Ondřej Švec doplnil nominaci českých basketbalistů pro kvalifikace mistrovství světa se Slovinskem. Dvaadvacetiletý rozehrávač USK Praha se dočkal pozvánky do patnáctičlenného výběru reprezentace...
Čtrnácté místo na závěr. Jílek v hromadném závodě na nejlepší nestačil
Metoděj Jílek třetí medaili na závěr své olympijské účasti v Miláně nepřidal. Český rychlobruslař v závodě s hromadným startem finišoval na 14. místě. Zlato slaví nizozemský veterán Jorrit Bergsma,...
Hradec - Zlín 0:0, souboj sousedů v tabulce bez gólů. Hosté znovu uhráli nulu
Tříbodový rozdíl mezi nimi zůstane i nadále. Královéhradečtí fotbalisté ve 23. ligovém kole sice uhájili náskok nad tabulkovým sousedem, nicméně prováhali šanci na vstup do elitní šestky. S nováčkem...
15. den ZOH 2026 ONLINE: Voborníková vybojovala bronz! Jílek čtrnáctý
Česká výprava slaví zisk pátého cenného kovu na zimních olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo, postarala se o něj biatlonistka Tereza Voborníková v závodě s hromadným startem, v němž vybojovala...
Artis zahájil útok na první ligu šestigólovou remízou s Opavou
Fotbalisté Artisu Brno na úvod jara remizovali v domácí dohrávce 14. kola druhé ligy s Opavou 3:3. Ambiciózní klub až v závěrečné desetiminutovce dotáhl dvoubrankové manko, dvěma góly se blýskl...
Slovácko - Pardubice 2:0, důležité body v boji o záchranu, poprvé pálil Suchan
Na jaře padli jen jednou, teď navíc poprvé slaví tři body. Fotbalisté Slovácka ve 23. kole Chance Ligy porazili 2:0 Pardubice a úspěšně pokračují v boji o záchranu. První gól v dresu celku z...
Od úspěšného Soči k senzaci Voborníkové. Když čeští biatlonisté září na hrách
V posledním biatlonovém klání na olympijských hrách v Itálii vybojovala bronzovou medaili! A už při přejetí finišové lajny začala plakat. „Vůbec tomu nemůžu uvěřit,“ slzela Tereza Voborníková po...
Helmy jako umělecká díla. Skeletonisté, které na závodní dráze nepřehlédnete
Lesklé barvy, národní symboly i osobní vzkazy. Skeletonové helmy nejsou jen povinnou výstrojí, ale výrazným podpisem jezdců, který často přitáhne pozornost víc než samotná jízda. Prohlédněte si výběr...
Mexičan Del Toro vyhrál dojezd na Džabal Hafít a vede závod Kolem SAE
Předposlední šestou etapu cyklistického závodu Kolem Spojených arabských emirátů vyhrál Mexičan Isaac Del Toro a sahá po celkovém vítězství. Před nedělním dojezdem v Abú Zabí má náskok 20 sekund na...