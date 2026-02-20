Kdo startuje na olympiádě? Rybář, výrobce javorového sirupu i umývač oken

Autor:
  11:00
Pracovník v bance, IT technik, dva kolegové z cestovní agentury a advokát. Takové je složení českého mužského curlingového týmu na olympijských hrách. Ne každý sportovec si svými výkony vydělá miliony. Když sundají dresy, musí se reprezentanti živit jinak. V řadách olympioniků se tak v Itálii potkávají osobnosti z různorodých oborů.
Český mužský curlingový tým Radek Boháč, Lukáš Klípa, Martin Jurík, Marek... Americký snowboardista Nick Baumgartner na ZOH Milán-Cortina 2026 Snowboardista Cody Winters na ZOH Milán-Cortina 2026 Haitský běžec na lyžích Stevenson Savart na ZOH Milán-Cortina 2026 Mexická běžkyně na lyžích Regina Martínezová na ZOH Milán-Cortina 2026 Brazilská skeletonistka Nicole Silveira na ZOH Milán-Cortina 2026 Americká curlerka Tara Petersonová na ZOH Milán-Cortina 2026 Americká curlerka Tabitha Petersonová na ZOH Milán-Cortina 2026 Americká curlerka Cory Thiesseová na ZOH Milán-Cortina 2026 Jamajský bobista Shane Pitter (vlevo) na ZOH Milán-Cortina 2026 Americký lyžař Ryan Cochran Siegle na ZOH Milán-Cortina 2026 Irský lyžař Cormac Comerford na ZOH Milán-Cortina 2026

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Chelsea vs. BurnleyFotbal - 27. kolo - 21. 2. 2026:Chelsea vs. Burnley //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • -
  • -
  • -
Kolín vs. Pardubice BHokej - 50. kolo - 21. 2. 2026:Kolín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • -
  • 60.00
  • 250.00
Tábor vs. TřebíčHokej - 50. kolo - 21. 2. 2026:Tábor vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 2.90
  • 2.70
  • 2.80
Vsetín vs. SokolovHokej - 50. kolo - 21. 2. 2026:Vsetín vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.01
  • 18.00
  • 120.00
Slavia vs. LiberecFotbal - 23. kolo - 21. 2. 2026:Slavia vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.45
  • 3.90
  • 8.00
West Ham vs. BournemouthFotbal - 27. kolo - 21. 2. 2026:West Ham vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.80
  • 3.60
  • 2.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží ke konci a čeští sportovci slavili pět medailí. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek zlato i stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

ONLINE: Chelsea i Aston Villa ztratily, Souček hraje v základu, pak v akci City

Sledujeme online
Radost fotbalistů Chelsea z úvodního gólu proti Burnley.

Těsný boj o pohárové příčky v anglické Premier League pokračuje. Ve 27. kole ztratily pátá Chelsea i třetí Aston Villa, která se mohla přiblížit Manchesteru City před večerním zápasem s Newcastlem....

21. února 2026  17:58,  aktualizováno  18:23

ONLINE: Slavia - Liberec 0:0, Chytil šel sám na bránu, střelu ale zastavuje N’Guessan

Sledujeme online
Vasil Kušej ze Slavie se snaží uniknout libereckému Josefu Koželuhovi.

Slávističtí fotbalisté pokračují coby neporažený lídr domácí soutěže, ve 23. kole hostí Slovan Liberec a mohou před nedělí navýšit náskok na druhou Spartu. Utkání sledujte v podrobné online reportáži...

21. února 2026  18:20

Jablonec - Karviná 1:0, třetí místo uhájil Nebyla, hosté prohráli počtvrté v řadě

Jablonecká radost z gólu Sebastiana Nebyly proti Karviné.

Za čtyři jarní kola vstřelili jediný gól, fotbalisté Karviné nezvládli ani utkání v Jablonci, kde ve 23. kole Chance Ligy prohráli 0:1, už počtvrté po restartu soutěže. Domácím vystřelil tři body a...

21. února 2026  17:45

Sehnal je zraněný, boje o mistrovství světa vynechá. V české nominaci ho nahradí Švec

Ondřej Švec (v modrém) a Ondřej Sehnal z Nymburka se přetlačují.

Ondřej Švec doplnil nominaci českých basketbalistů pro kvalifikace mistrovství světa se Slovinskem. Dvaadvacetiletý rozehrávač USK Praha se dočkal pozvánky do patnáctičlenného výběru reprezentace...

21. února 2026  17:33

Čtrnácté místo na závěr. Jílek v hromadném závodě na nejlepší nestačil

Aktualizujeme
Metoděj Jílek při závodu mužů v rychlobruslení. (21. února 2026)

Metoděj Jílek třetí medaili na závěr své olympijské účasti v Miláně nepřidal. Český rychlobruslař v závodě s hromadným startem finišoval na 14. místě. Zlato slaví nizozemský veterán Jorrit Bergsma,...

21. února 2026  15:59,  aktualizováno  17:29

Hradec - Zlín 0:0, souboj sousedů v tabulce bez gólů. Hosté znovu uhráli nulu

Zlínský brankář Stanislav Dostál chytá míč v utkání proti Hradci Králové.

Tříbodový rozdíl mezi nimi zůstane i nadále. Královéhradečtí fotbalisté ve 23. ligovém kole sice uhájili náskok nad tabulkovým sousedem, nicméně prováhali šanci na vstup do elitní šestky. S nováčkem...

21. února 2026  17:26

15. den ZOH 2026 ONLINE: Voborníková vybojovala bronz! Jílek čtrnáctý

Sledujeme online
Nejlepší biatlonistky hromadného závodu si dělají selfie: zleva stříbrná Julia...

Česká výprava slaví zisk pátého cenného kovu na zimních olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo, postarala se o něj biatlonistka Tereza Voborníková v závodě s hromadným startem, v němž vybojovala...

21. února 2026  15:28,  aktualizováno  17:19

Artis zahájil útok na první ligu šestigólovou remízou s Opavou

Fotbalisté Artisu Brno při penaltovém rozstřelu ve 3. kole MOL Cupu proti...

Fotbalisté Artisu Brno na úvod jara remizovali v domácí dohrávce 14. kola druhé ligy s Opavou 3:3. Ambiciózní klub až v závěrečné desetiminutovce dotáhl dvoubrankové manko, dvěma góly se blýskl...

21. února 2026  17:17

Slovácko - Pardubice 2:0, důležité body v boji o záchranu, poprvé pálil Suchan

Aktualizujeme
Momentka z utkání Slovácka s Pardubicemi. Zleva domácí Gigli Ndefe a brankář...

Na jaře padli jen jednou, teď navíc poprvé slaví tři body. Fotbalisté Slovácka ve 23. kole Chance Ligy porazili 2:0 Pardubice a úspěšně pokračují v boji o záchranu. První gól v dresu celku z...

21. února 2026  16:56

Od úspěšného Soči k senzaci Voborníkové. Když čeští biatlonisté září na hrách

Slzy štěstí bronzové medailistky Terezy Voborníková. (21. února 2026)

V posledním biatlonovém klání na olympijských hrách v Itálii vybojovala bronzovou medaili! A už při přejetí finišové lajny začala plakat. „Vůbec tomu nemůžu uvěřit,“ slzela Tereza Voborníková po...

21. února 2026  16:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Helmy jako umělecká díla. Skeletonisté, které na závodní dráze nepřehlédnete

Lesklé barvy, národní symboly i osobní vzkazy. Skeletonové helmy nejsou jen...

Lesklé barvy, národní symboly i osobní vzkazy. Skeletonové helmy nejsou jen povinnou výstrojí, ale výrazným podpisem jezdců, který často přitáhne pozornost víc než samotná jízda. Prohlédněte si výběr...

21. února 2026

Mexičan Del Toro vyhrál dojezd na Džabal Hafít a vede závod Kolem SAE

Předposlední šestou etapu cyklistického závodu Kolem Spojených arabských...

Předposlední šestou etapu cyklistického závodu Kolem Spojených arabských emirátů vyhrál Mexičan Isaac Del Toro a sahá po celkovém vítězství. Před nedělním dojezdem v Abú Zabí má náskok 20 sekund na...

21. února 2026  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.