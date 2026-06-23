Vikingskou krev v sobě nezapřou. Naopak! Od začátku turnaje ji dávají na odiv. Norská reprezentace už před mistrovstvím světa zaujala epickou týmovou fotografií, kde byli všichni hráči v kostýmech vikingů chystajících se na výpravu do Ameriky. Jejich příznivci pak na šampionátu od začátku poutají pozornost stylovým způsobem oslavy. Na stadionech i v ulicích měst usedají na zem do formace připomínající vikinský drakkar a s pokřikem „Ro!“ do rytmu bubnů napodobují veslování.
Po pondělním vítězství se k fanouškům přidali i samotní fotbalisté. Hráči společně s trenérem Staalem Solbakkenem zamířili k norskému sektoru, posadili se na trávník a zapojili se do chorálu. Začátek odtroubil jeden z fanoušků na bojový vikingský roh, rytmus pak na buben udával kapitán Martin Ödegaard.
June 23, 2026
V první řadě týmového drakkaru seděl hvězdný kanonýr Erling Haaland, který se netají tím, že je z této oslavy nadšený. „Viděl jsem to na internetu, úplně se to stalo virálním. Martin se mě před zápasem ptal, jestli bychom se měli přidat. Řekl jsem mu: Když vyhrajeme, tak proč ne?“ řekl Haaland stanici Fox Sports.
Norsko má díky výhře nad Senegalem jistý postup ze skupiny. O první místo se utká s Francií, Haaland ale po zápase nechtěl další duel příliš řešit. „Teď mě ten zápas zase tolik nezajímá. Postoupili jsme. Jdeme dál,“ uvedl norský útočník. „Oni nás nejspíš porazí, nejspíš vyhrají celý turnaj,“ konstatoval.
Hvězda Manchesteru City patří k nejvýraznějším postavám šampionátu. Proti Senegalu se Haaland trefil dvakrát a na turnaji má už čtyři góly. V boji o Zlatou kopačku tak drží krok s největšími jmény včetně Lionela Messiho, Kyliana Mbappého či Harryho Kanea.