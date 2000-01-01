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Na mistrovství světa se nehodnotí jen výkony na hřišti. Americký web The Lines oslovil 3000 fotbalových fanoušků a zjišťoval, které reprezentace, fanouškovské tábory, trenéři či dresy působí nejatraktivněji. Nejlépe z hodnocení vyšla Argentina, která ovládla kategorii fanoušků i trenérů. Kdo další se objevil v první desítce?
Autor: koláž iDNES.cz
Argentina obsadila v průzkumu první místo mezi fanouškovskými tábory. Američtí fotbaloví příznivci označili argentinské fanoušky a fanynky za nejatraktivnější na letošním mistrovství světa.
Autor: imago sportfotodienst / UWE KRAFT, ČTK
Brazilci jsou svou vášní pro fotbal známí a podle amerických fanoušků také patří k nejatraktivnějším příznivcům turnaje. V žebříčku skončili těsně za vítěznou Argentinou na druhé příčce.
Autor: Px Images / Alamy, Profimedia.cz
Za Argentinou a Brazílií se na třetím místě umístili domácí američtí fanoušci. První desítku dále doplnili Mexičané, Francouzi, Chorvati, Portugalci, Nizozemci, Kolumbijci a Angličané.
Autor: AP
Brazilská reprezentace nezaujala jen svými fotbalovými kvalitami. V průzkumu mezi americkými fanoušky získala titul nejatraktivnějšího týmu letošního světového šampionátu.
Autor: imago sportfotodienst / Paul Terry, ČTK
Výhodu domácího prostředí Američané v průzkumu proměnili alespoň částečně. V kategorii nejatraktivnějších týmů skončili druzí.
Autor: Sipa USA, ČTK
Bronzová příčka v hodnocení atraktivity připadla francouzské reprezentaci v čele s kapitánem Kylianem Mbappém. Za první trojicí následovaly Argentina, Španělsko, Mexiko, Německo, Anglie, Portugalsko a Nizozemsko.
Autor: Reuters
Argentinský úspěch v průzkumu podtrhl i Lionel Scaloni. Kouč úřadujících mistrů světa byl americkými fanoušky zvolen nejatraktivnějším trenérem letošního šampionátu.
Autor: AP
Jen těsně za Scalonim skončil Carlo Ancelotti. Italský kouč, který na mistrovství světa vede Brazílii, obsadil v žebříčku nejatraktivnějších trenérů druhé místo.
Autor: AP
První trojici uzavřel další Argentinec Mauricio Pochettino. Bývalý trenér Tottenhamu, PSG či Chelsea vede na letošním mistrovství světa domácí reprezentaci Spojených států.
Autor: AP
Kdo je podle amerických fanoušků největším fešákem domácí reprezentace? Podle webu The Lines v průzkumu jednoznačně zvítězil Christian Pulisic.
Autor: AP
Ani v kategorii dresů nezůstaly Spojené státy pozadu. Američtí fanoušci označili domácí sadu své reprezentace za nejpovedenější na celém šampionátu. V první desítce se dále umístily dresy Argentiny, Brazílie, Francie, Mexika, Chorvatska, Německa, Anglie, Španělska a Kapverd.
Autor: Reuters
Podle dotazovaných mají nejatraktivnější fanoušky i trenéra. Do top 10 průzkumu se dostali i samotní hráči.
Autor: AP
Lionel Messi v obětí s argentinským trenérem Lionelem Scalonim v zápase proti Alžírsku.
Autor: Reuters
Není velkým překvapením, že si v anketě dobře vedla domácí reprezentace i její fanoušci.
Autor: Reuters