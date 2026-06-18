Kdo má nejatraktivnější fanoušky i trenéry? Američané hodnotili týmy na MS

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  13:01
Na mistrovství světa se nehodnotí jen výkony na hřišti. Americký web The Lines oslovil 3000 fotbalových fanoušků a zjišťoval, které reprezentace, fanouškovské tábory, trenéři či dresy působí nejatraktivněji. Nejlépe z hodnocení vyšla Argentina, která ovládla kategorii fanoušků i trenérů. Kdo další se objevil v první desítce?
Nejatraktivnější fanoušky i trenéra má podle průzkumu Argentina. Fanoušci argentinské fotbalové reprezentace. Fanynka brazilské fotbalové reprezentace, Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13.... Tým Brazílie před utkáním proti Maroku. Tým USA před utkáním proti Paraguayi. Francouzští fotbalisté před utkáním se Senegalem na mistrovství světa. Trenér argentinských fotbalistů Lionel Scaloni Carlo Ancelotti Kouč Spojených států amerických Mauricio Pochettino. Američan Christian Pulisic se rozhlíží s míčem v utkání proti Spojeným státům. Američan Folarin Balogun slaví gól proti Paraguayi.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Bouzková vs. MariaováTenis - - 19. 6. 2026:Bouzková vs. Mariaová //www.idnes.cz/sport
19. 6. 12:00
  • 1.65
  • -
  • 2.23
Viďmanová vs. TeichmannováTenis - - 19. 6. 2026:Viďmanová vs. Teichmannová //www.idnes.cz/sport
19. 6. 12:00
  • 1.98
  • -
  • 1.82
Nosková vs. BadosaováTenis - - 19. 6. 2026:Nosková vs. Badosaová //www.idnes.cz/sport
19. 6. 12:30
  • 1.44
  • -
  • 2.85
Svrčina vs. HeideTenis - - 19. 6. 2026:Svrčina vs. Heide //www.idnes.cz/sport
19. 6. 13:30
  • 2.00
  • -
  • 1.81
Plíšková vs. GibsonováTenis - - 19. 6. 2026:Plíšková vs. Gibsonová //www.idnes.cz/sport
19. 6. 13:30
  • 1.63
  • -
  • 2.28
Sabalenková vs. BartůňkováTenis - - 19. 6. 2026:Sabalenková vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
19. 6. 15:30
  • 1.10
  • -
  • 7.11
Program a výsledky
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Výsledky

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