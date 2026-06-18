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Kdo má nejatraktivnější fanoušky i trenéry? Američané hodnotili týmy na MS
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Další sportovní akce v roce 2026:
Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává
Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila...
Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne
První ze tří velkolepých koncertů Ewy Farne v pražském Edenu přinesl i jedno nečekané sportovní překvapení. Během hitu Mám boky jako skříň se mezi tanečníky objevila trojnásobná olympijská vítězka...
Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena
Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...
KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?
Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...
Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil
Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...
Mexiko - Jižní Korea 1:0, rozhodla chyba, proti Čechům už domácím o nic nepůjde
Brankář Kim Sung-Kju se natahoval po míči, už už ho držel v rukavicích, jenže po střetu se spoluhráčem balon upustil. Chyby jihokorejské obrany pohotově využil Luis Romo, který v 50. minutě zajistil...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...
Kanada - Katar 6:0, David jako Messi, výhru domácím kazí vážné zranění Koného
Poprvé v historii zvítězili na mistrovství světa a rovnou nezvykle vysokým skóre. Kanadští fotbalisté ve svém druhém zápase ve skupině B deklasovali Katar 6:0, triumf spolupořadatelské země letošního...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: I Kapverdy hrají lépe, řekl o Česku expert na JAR
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
Česko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie
Čeští fotbalisté si po dvaceti letech zahrají na mistrovství světa. V základní skupině odehrají dvě utkání v Mexiku a jedno v USA. Jejich program, výsledky, soupisku, historickou bilanci na MS i...
Jak na LIVE sázení: Jaké jsou strategie, tipy a systém?
Live neboli živé sázky jsou velmi oblíbenou sázkařskou disciplínou, kterou už v dnešní době nabízí všechny sázkové kanceláře s českou licencí. O co přesně jde? To si vysvětlíme v následujícím článku.
Přestanu, až umřu. Lékař reprezentace o práci na MS i třistakilových zavazadlech
MS ve fotbale je odstartováno. Kromě fanoušků si atmosféru šampionátu užívají také lékaři české fotbalové reprezentace. „Mistrovství světa jsem za celé své předlouhé působení u nároďáku zažil jenom...
Švýcarsko - Bosna 4:1, nejdřív nuda, pak divočina. Zářil Manzambi, trefil se i Mahmič
Dlouho to vypadalo na bezbrankový zápas, před koncem se ale odšpuntovala stavidla. Zápas skupiny B na fotbalovém mistrovství světa mezi Švýcarskem a Bosnou a Hercegovinou nakonec přinesl pět gólů....
Jak se registrovat u sázkové kanceláře: Návod a vstupní bonusy
Proces, jak se registrovat u sázkové kanceláře, dnes probíhá kompletně online. Založení účtu, ověření totožnosti přes Bank ID i výběr vstupního bonusu zvládnete z mobilu zpravidla během několika...
Tabulky MS ve fotbale 2026: pořadí základních skupin
Bitvy na fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku už naplno běží. Jak vypadají kompletní tabulky všech dvanácti základních skupin a průběžná tabulka týmů na třetích místech?
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České softbalistky na MS v Praze nestačily na Tchaj-wan, s postupem to mají nahnuté
České softbalistky prohrály v domácí základní fázi mistrovství světa s Tchaj-wanem 1:8, utkání skončilo předčasně v páté směně. Týmu trenéra Mika Renneyho se tak znovu vzdálila šance na jedno ze dvou...
Koubek: Zanďour? Ne, normální obraz fotbalu. Podívejte se na finále Ligy mistrů
Od našeho zpravodaje v USA Podruhé ztratili vedení. A po dvou zápasech mají na mistrovství světa jediný bod, což je výrazná komplikace v boji o postup ze skupiny. Pokud příští týden nevyhrají na Aztéckém stadionu proti...