Ve formuli 1 se kariéra nejčastěji měří body a vítězstvími. Mnohé o jezdcích ale napoví i počet kilometrů odjetých v závodech. Formile 1 nyní ukázala, kolik mají současní piloti ve velkých cenách najeto, a v souvislosti s misí Artemis II tato data zasadila do neobvyklého kontextu: jako měřítko posloužila vzdálenost ze Země na Měsíc, tedy 384 400 kilometrů. Na roštu tak stojí jezdci, kteří se od pomyslné Země teprve odlepují, i veteráni, kteří už mají značnou část této cesty za sebou.
Pilot týmu Racing Bulls Arvid Lindblad je v tomhle srovnání zatím úplně poslední. Důvod je jednoduchý: ve formuli 1 působí od roku 2026 a má za sebou pouze tři závody. Dosud ve velkých cenách odjel 908 kilometrů. To odpovídá zhruba 0,2 procenta cesty ze Země na Měsíc. Teoreticky se nachází na nízké oběžné dráze Země.
Gabriel Bortoleto, který závodí za Audi, vstoupil do F1 v roce 2025. Zatím nasbíral 6 82 kilometrů, což znamená asi 1,8 procenta cesty k Měsíci.
Také pilot Red Bull Racing Isack Hadjar je v šampionátu od roku 2025. Dosud v závodech najezdil 7422 kilometrů, tedy přibližně 1,9 procenta lunární vzdálenosti.
Andrea Kimi Antonelli jezdí za Mercedes a v F1 působí od roku 2025. Aktuálně je dokonce průběžným lídrem šampionátu. Doposud stihl odjezdit 7590 kilometrů. V přepočtu na cestu k Měsíci je to asi 2,0 procenta.
Franco Colapinto, aktuálně pilot Alpine, je v F1 od roku 2024. Na kontě má 8108 kilometrů, což odpovídá zhruba 2,1 procenta vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem.
Oliver Bearman, který jezdí za Haas, vstoupil do formule 1 také v roce 2024. Za tu dobu odjel 8586 kilometrů, tedy asi 2,2 procenta cesty k Měsíci.
Liam Lawson, nyní závodící za Racing Bulls, je ve formuli 1 od roku 2023. Celkem odjel 10 699 kilometrů, což odpovídá asi 2,8 procenta cesty ze Země na Měsíc.
Pilot McLarenu Oscar Piastri působí ve F1 od roku 2023. Za tu dobu nasbíral 20 499 kilometrů, tedy přibližně 5,3 procenta cesty k Měsíci.
Alexander Albon v současné době jezdí ve Williamsu. V F1 je od roku 2019. Jeho kariérní součet činí 35 675 kilometrů, což představuje zhruba 9,3 procenta lunární vzdálenosti.
Stálice týmu Mercedes George Russell vstoupil do F1 v roce 2019. Dosud britský pilot odjel 44 041 kilometrů, tedy asi 11,5 procenta cesty k Měsíci.
Úřadující mistr světa a hvězda McLarenu Lando Norris je v šampionátu také od roku 2019. V závodech nasbíral 44 708 kilometrů, což odpovídá zhruba 11,6 procenta vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem.
Hvězda Ferrari Charles Leclerc působí ve formuli 1 od roku 2018. Za tu dobu odjel 48 218 kilometrů, což je asi 12,5 procenta cesty k Měsíci.
Pierre Gasly jezdí aktuálně v barvách Alpine. V F1 je od roku 2017 a celkově najezdil 49 272 kilometrů, tedy přibližně 12,8 procenta lunární vzdálenosti.
Pilot týmu Haas Esteban Ocon vstoupil do F1 v roce 2016. Na kontě má 49 909 kilometrů, což znamená asi 13,0 procenta cesty k Měsíci.
Pilot Aston Martinu Lance Stroll je ve formuli 1 od roku 2017. V závodech odjel 52 601 kilometrů, tedy zhruba 13,7 procenta cesty ze Země na Měsíc.
Carlos Sainz působí v F1 od roku 2015 a v současné době jezdí za Williams. Celkem odjezdil 62 708 kilometrů, tedy asi 16,3 procenta vzdálenosti k Měsíci.
Čtyřnásobný mistr světa a hvězda týmu Red Bull Racing Max Verstappen závodí ve formuli 1 od roku 2015. Za tu dobu odjel 64 805 kilometrů, což odpovídá přibližně 16,9 procenta cesty k Měsíci.
Pilot Audi Nico Hülkenberg je v F1 už od roku 2010. V závodech nasbíral 67 557 kilometrů, tedy asi 17,6 procenta lunární vzdálenosti.
Valtteri Bottas aktuálně jezdí za Cadillac. Do formule 1 vstoupil v roce 2013 a za tu dobu má na kontě 70 663 kilometrů, což znamená přibližně 18,4 procenta cesty k Měsíci.
Bottasův týmový kolega Sergio Pérez působí v F1 od roku 2011. Za svou kariéru odjel 79 497 kilometrů, což odpovídá zhruba 20,7 procenta vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem.
Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton aktuálně závodí za Ferrari. Součástí královny motorsportu je od roku 2007 a už je za více než čtvrtinou cesty k Měsíci. Jeho kariérní součet činí 109 985 kilometrů, tedy asi 28,6 procenta lunární vzdálenosti.
Symbolicky nejblíže k Měsíci je dvojnásobný mistr světa a v současnosti pilot Aston Martinu Fernando Alonso. Ve formuli 1 působí už od roku 2001 a v závodech nasbíral 116 242 kilometrů. V přepočtu je to přibližně 30,2 procenta cesty ze Země na Měsíc. Alonso tak ve velkých cenách urazil téměř třetinu lunární vzdálenosti.
