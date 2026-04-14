Kdo je v F1 nejblíž Měsíci? Lindblad dojel na oběžnou dráhu, Alonso je ve třetině
Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?
Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...
Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl
Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...
Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný
Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...
Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková
Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat
Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...
Krejčího Portland vyhrál v předkole, v play off narazí na Wembanyamu
Basketbalisté Portlandu bez Víta Krejčího zvítězili v předkole play off NBA na hřišti Phoenixu 114:110 a v osmifinále vyzvou San Antonio s Victorem Wembanyamou. Český reprezentant zažije vyřazovací...
Pastrňák s Nečasem v NHL slavili 100. bod, v akci byli čtyři čeští gólmani
Poprvé v historii NHL dokázali dva čeští hokejisté v jedné sezoně pokořit bájnou hranici sta bodů. Bostonský David Pastrňák se dočkal díky asistenci už v první minutě souboje proti New Jersey a...
Sedmé zápasy řečí čísel. Co je ovlivňuje, co se přeceňuje? A kdo v nich nejvíc strádá?
Obě strany se v pondělí shodly: „Série se dočká spravedlivého vyvrcholení.“ Semifinále play off mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne sedmý zápas. Disciplína, která už má v hokeji letitou tradici. Jak...
Další český rodinný olympijský klan? Míša se nebojí, říká maminka Juřičková o dceři
V posledních desetiletích tu byli otec a syn Špačkovi v hokeji a Bauerovi v běhu na lyžích. Či matka a dcera Horáčkovy na lukostřeleckém kolbišti. Nebo Soukalovy v lyžování a biatlonu. Od her v Los...
Vědí, jaká jsem. Čechová jde za americkým snem. Co ji potká před vstupem do WNBA?
Ze snu se stala realita za pouhé tři dny. Emma Čechová si před sezonou do hlavy zasadila, že by chtěla zabojovat o kontrakt v nejlepší basketbalové lize světa – americké WNBA. Minulý čtvrtek...
Diplomacie podle FIFA. Infantino stále věří, že Írán na MS hrát bude, co na to Trump?
Zní to jako nemožná mise. Přesto šéf světového fotbalu Gianni Infantino stále věří, že reprezentace Íránu za dva měsíce na šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku scházet nebude. Navzdory...
Atlético vybojovalo nad Barcelonou semifinále, postup PSG řídil Dembélé
Fotbalisté Atlétika Madrid v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů s Barcelonou ztratili dvoubrankový náskok už ve 24. minutě, postup však domácím následně vystřelil gólem na konečných 1:2 Ademola Lookman....
Maradonova smrt před soudem. Lékařům hrozí až 25 let za nedostatečnou péči
V argentinském San Isidru v úterý začal nový soudní proces týkající se úmrtí fotbalové legendy Diega Maradony. Původní řízení bylo loni v květnu vráceno na začátek, protože jedna ze soudkyň se...
Lvi hladce porazili českobudějovické volejbalisty a jsou jednu výhru od finále
Do finále extraligy volejbalistů mají po třetím zápase blíž obhájci titulu Lvi Praha. Na druhý pokus v sérii s Českými Budějovicemi uhájili domácí UNYP Arenu, a to jasným vítězstvím 3:0.
Hamzová letí do Ameriky s triple doublem, Žabiny poslala do ligového finále
Eliška Hamzová se s Českem rozloučila triple doublem, před bojem o angažmá v WNBA zapsala 12 bodů, 10 asistencí, 14 doskoků a k nim pět zisků. Své Žabiny Brno tím posunula do finále Ženské...
Florbalisté Střešovic prošli popáté za sebou do superfinále, znovu vyzvou Boleslav
Florbalisté Tatranu Střešovice vyhráli páté semifinále play off superligy na hřišti Varů Bohemians 7:3, ovládli sérii 4:1 na zápasy a postoupili popáté v řadě do superfinále, v kterém se v sobotu 25....
Děčín Randa propustil, Ústí ho bere. Pomůže nám dojít daleko, věří šéf Slunety
Třaskavý přesun mezi severočeskými rivaly v basketbalové lize. Ústí nad Labem posílil americký pivot Ahmad Rand, jehož před pár dny děčínský konkurent propustil. Sluneta tím reaguje na zranění Davida...