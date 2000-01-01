náhledy
Fotbal už dávno není jen o gólech a bodech. Na prvoligových stadionech baví fanoušky také pestré maskoty - od klokana či vlka, přes gepardici, Pana Lízátka nebo Rudyho. Ne všechny kluby však svou postavu mají, Slavia, Plzeň, Slovácko ani Zlín v současnosti oficiálního maskota nevyužívají. Podívejte se, kdo patří k nejvýraznějším postavám české ligy v zámezí a na tribunách.
Autor: koláž iDNES David Votruba
BazalBUB připomíná legendární stadion Bazaly i silnou fanouškovskou kulturu Baníku Ostrava. Maskot se pravidelně objevuje při klubových a komunitních akcích.
Autor: Profimedia.cz
Maskot pražské Sparty - Rudy představuje spartského bojovníka vycházejícího z názvu i historické identity klubu. Na Letné se objevuje při domácích zápasech i fanouškovských akcích, kde doprovází hráče před výkopem a baví především dětské fanoušky.
Autor: ČTK
Sigma Olomouc od roku 2020 sází na postavu jménem Sigmund. Maskot, jehož jméno vzešlo z návrhů fanoušků, se pravidelně objevuje při domácích zápasech v okolí Androva stadionu.
Autor: ČTK
Pan Lízátko vznikl podle ikonických světelných věží nové Malšovické arény. Moderní maskot rychle zapadl mezi fanoušky a stal se výraznou součástí zápasového programu Hradce Králové.
Autor: Instagram @fchradec
Sova Jizerka symbolizuje Jizerské hory a jablonecký klub. Maskot doprovází domácí zápasy i klubové akce pro fanoušky.
Autor: Instagram @fkjablonec
Perníček navazuje na tradiční symbol Pardubic a jeho známou perníkářskou historii. Maskot se objevuje především při domácích ligových utkáních a akcích pro děti.
Autor: David Haan
Teplice představily svou maskotku Gepardici Jane v roce 2008, přičemž elegantní šelma má symbolizovat rychlost, obratnost i inteligenci spojenou s fotbalem. Na dresu nosí číslo 45 jako připomínku roku 1945, kdy byl klub založen, pravidelně nechybí při domácích zápasech i klubových akcích pro fanoušky.
Autor: Profimedia.cz
Karviná využívá maskota v podobě vlka, který symbolizuje sílu, bojovnost i charakter slezského regionu. Vlk doprovází tým při domácích zápasech a pravidelně se zapojuje do fanouškovských aktivit na stadionu.
Autor: Facebook @MFK Karviná mládež
Pražská Dukla už řadu let spoléhá na maskota v podobě medvěda, který doprovází domácí zápasy na Julisce. Medvídek Ferry, jehož jméno odkazuje na zesnulého klubového trávníkáře Františka Ureše, si získal oblibu především mezi mladšími fanoušky a pravidelně nechybí při žádné klubové akci.
Autor: FK Dukla Praha
V Mladé Boleslavi dělá společnost fanouškům lev Bolek, kterého klub představil po historickém postupu do nejvyšší soutěže v roce 2004. Volba byla logická, protože lev je součástí městského znaku automobilového města.
Autor: X @fkmladaboleslav
Maskot Nordy v podobě psa plemene husky odkazuje na severočeský a horský charakter regionu. Maskot Slovanu Liberec patří mezi nejaktivnější ligové maskoty a často se zapojuje do doprovodného programu během utkání a má své vlastní sociální sítě. Zároveň se jedná o nejmladšího maskota, klub ho představil v září 2025.
Autor: Facebook @Maskot ze severu
Fotbalisté pražských Bohemians 1905 mají jako svého maskota tradičního klokana. Zvíře má klub ve znaku už téměř sto let od památného zájezdu do Austrálie v roce 1927. Vršovičtí si tehdy přivezli párek klokanů, které věnoval ministr veřejných záležitostí Queenslandu prezidentu Masarykovi. Ten je od Bohemians přijal pouze symbolicky. Nový maskot a znak jsou součástí klubu dodnes.
Autor: Michal Sváček, MAFRA