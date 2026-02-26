|
Kdo baví fanoušky na tribunách? Podívejte se na maskoty klubů české Chance Ligy
ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni
Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje
Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....
Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...
Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko
Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.
Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech
Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...
Los Evropské ligy: Šulc s Karabcem proti Celtě Vigo. Panathinaikos schytal Betis
Plzeňští přemožitelé z předkola play off Evropské ligy, řecký Panathinaikos, se v osmifinále utkají se španělským Realem Betis. Čeští zástupci Pavel Šulc a Adam Karabec vyzvou coby vítězové základní...
Jsme zklamaní, ale i takové prohry nás posílí, věří plzeňský trenér Hyský
Uznale mu podal ruku jeho slavný španělský protějšek Rafael Benítez, pak postupně obešel všechny své hráče snažil se je ukonejšit, povzbudit. Trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský tým k páté...
Los Ligy mistrů: Další souboj Realu se City, Schick narazí na Arsenal
Popáté za sebou se ve vyřazovací části Ligy mistrů střetnou fotbalisté Realu Madrid s Manchesterem City. Loni to bylo v předkole play off, letos v osmifinále. Obhájce trofeje PSG jde na Chelsea,...
Nečas útočí na maxima, dožene Pastrňáka? Brankář soupeře zvracel a musel střídat
Zase vyčníval, podobně jako na olympijském turnaji. V NHL útočí na osobní maxima, je pouze otázkou času, kdy je překoná. Martin Nečas pouze mírnil porážku 2:5 s Minnesotou, z hokejistů Colorada se...
Hujerovi, zlato! Rovnou tři pro klan Chotěborských z házenkářského 2finále?
Prosím vás, kam až sahají Hujerovi? Tedy pardon, Chotěborští! Kdyby moderátor při dvojfinále sobotního házenkářského poháru položil tuto filmovou otázku, zvedl by se v hale les rukou stejně jako při...
Koho do osmifinále? Sparta i Olomouc se dozví soupeře v Konferenční lize
Na výběr je vždy z dvojice. Sparťanští fotbalisté společně se Sigmou Olomouc čekají na soupeře v osmifinále Konferenční ligy. Losování nejlepších šestnácti týmů evropské pohárové soutěže číslo tři...
Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?
Olympijská sezona alpského lyžování začíná už v říjnu a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...
Ledecká desátá ve sjezdu. Prvnímu závodu po olympiádě kralovala v Soldeu Suterová
Lyžařky mají za sebou první závod Světového poháru po olympijských hrách. V andorrském Soldeu absolvovaly v pátek sjezd. Ester Ledecká skončila na desátém místě, druhá česká závodnice na startu...
Bolesti přetrvávají. Olympijská šampionka Brignoneová zvažuje konec kariéry
Italská lyžařka Federica Brignoneová kvůli přetrvávajícím následkům vážného zranění zvažuje konec kariéry. Vítězka super-G a obřího slalomu z nedávné olympiády v Miláně a Cortině d’Ampezzo to uvedla...
Pan Asistent. A nejen to. Pavlík o roce v USK, brněnských přích i posouvání hráčů
Od našeho zpravodaje ve Slovinsku V současnosti je asistentem na třetí. Na klubové úrovni je v Brně k ruce Martinu Vaňkovi, u mužské reprezentace na něj spoléhá Luboš Bartoň. A doma má Jan Pavlík tři syny – dva z nich si stejně jako...
Nadal se pochlubil debutem svého syna na lyžích a prosí Vonnovou o radu
Rafael Nadal si po konci profesionální kariéry užívá radosti rodinného života. Místo boje o každý míč teď řeší první lyžařské oblouky svého potomka. Během pobytu ve španělských Pyrenejích vzal bývalý...
Když Plzeň nemohla, Sigma pomohla. Jak český koeficient udrží desátou pozici?
Na chvíli se české naděje propadly, během dvaceti minut pak zase strmě vylétly jako splašené akcie. Vypadnutí plzeňských fotbalistů s Panathinaikosem z Řecka, přímým soupeřem o nejlepší desítku v...