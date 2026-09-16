Kdo je marketingově nejžádanější sportovní hvězdou světa? Magazín SportsPro zveřejnil nový žebříček padesáti sportovců s největší reklamní přitažlivostí. Slavná jména jako Cristiano Ronaldo, Lionel Messi nebo Lewis Hamilton tentokrát na vítězství nedosáhla. První místa letos patří úplně jiným sportovním odvětvím.
Autor: Profimedia.cz
Žebříček nevychází z výkonů na hřištích a stadionech, výdělků ani počtu sledujících na sociálních sítích. SportsPro ve spolupráci se společností NorthStar Solutions Group hodnotí sílu osobní značky, současný vzestup popularity a budoucí komerční potenciál. Do analýzy zahrnuje také reklamní spolupráce, dosah sportovců a zájem fanoušků.
Autor: AP
První místo obsadila Aryna Sabalenková. Čtyřnásobná grandslamová šampionka spolupracuje se značkami Nike, Wilson, Gucci či Audemars Piguet. Některé kritické hlasy na sociálních sítích jí vyčítaly, že influencerské aktivity jdou na úkor jejích výkonů na kurtu. Sabalenková se však stala marketingově nejžádanější sportovkyní letošního roku.
Autor: Profimedia.cz
Třiadvacetiletá akrobatická lyžařka reprezentující Čínu Eileen Guová patří mezi největší současné hvězdy zimních sportů. V žebříčku obsadila druhé místo. Vedle olympijských úspěchů se prosadila také v modelingu. Spolupracuje s luxusními značkami Louis Vuitton, Tiffany & Co. nebo IWC Schaffhausen.
Autor: Profimedia.cz
Třetí se umístil Janis Adetokunbo. Jednatřicetiletý řecký basketbalista s nigerijskými kořeny patří mezi největší hvězdy NBA. Dlouhodobě spolupracuje se značkou Nike, která mu vytvořila vlastní řadu basketbalových bot Freak. Je také známý svými podnikatelskými aktivitami a charitativní činností.
Autor: AP
Šestadvacetiletý norský fotbalový kanonýr Erling Haaland z Manchesteru City je jednou z nejvýraznějších tváří světového fotbalu. Má lukrativní smlouvu se značkou Nike a spolupracuje také s luxusní hodinářskou společností Breitling.
Autor: Kin Cheung, AP
Páté místo patří Carlosi Alcarazovi, a to navzdory tomu, že letošní sezonu z části musel kvůli zranění vynechat. Španělský tenista je ambasadorem značek Nike, Rolex a BMW, spolupracuje také s módním domem Louis Vuitton.
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Americká krasobruslařka Alysa Liuová slaví v jedenadvaceti letech úspěchy nejen na ledě. Letošní dvojnásobná olympijská vítězka se mimo jiné stala ambasadorkou Louis Vuitton a připojila se také ke sportovcům podporovaným Nike. Její popularita prudce vzrostla po olympijských hrách, kde získala dvě zlata.
Autor: Profimedia.cz
Dvaadvacetiletý francouzský basketbalista Victor Wembanyama ze San Antonia patří mezi největší talenty NBA. Díky mimořádné výšce a herním schopnostem přitahuje pozornost fanoušků i sponzorů. Je jednou z tváří značky Nike, která s ním spolupracuje na basketbalové obuvi.
Autor: Profimedia.cz
Devětadvacetiletý německý tenista s ruskými kořeny Alexander Zverev patří dlouhodobě mezi světovou špičku. Na kurtech obléká Adidas a používá rakety Head. Mezi jeho reklamní partnery patří také luxusní hodinářská značka Richard Mille, jejíž výrobky pravidelně nosí.
Autor: Reuters
Monacký pilot Charles Leclerc je jednou z nejpopulárnějších tváří F1. Vedle závodění se prosazuje také ve světě módy a luxusu. Spolupracuje například se značkami Richard Mille, L’Oréal Paris, APM Monaco nebo VistaJet.
Autor: Guglielmo Mangiapane, Reuters
První desítku uzavírá americký basketbalista AJ Dybantsa. Patří mezi nejsledovanější mladé talenty svého sportu, jeho komerční hodnotu zvyšuje především perspektiva dalšího růstu. Je mu pouhých devatenáct let. Momentálně je mimo jiné ambasadorem značky Nike.
Autor: David Richard / Imagn Images, Reuters
Třicetiletý americký basketbalista Jalen Brunson z New York Knicks patří mezi největší hvězdy NBA. V žebříčku obsadil jedenácté místo. Spolupracuje se značkou Nike a stal se jednou z hlavních tváří newyorského basketbalu.
Autor: Instagram/@AliBrunson
Americká gymnastka Sunisa Leeová se proslavila olympijským vítězstvím v Tokiu. Vedle sportu se věnuje módě a reklamním kampaním. Spolupracovala se značkami SKIMS, L’Oréal Paris nebo Crocs.
Autor: AP
Třináctou příčku obsadil indický hráč kriketu Shubman Gill. Ten patří mezi největší sportovní celebrity své země. Spolupracuje například se značkami CEAT, Gillette či Casio.
Autor: Profimedia.cz
Jednačtyřicetiletý portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo je jednou z nejznámějších sportovních osobností historie. Má celoživotní smlouvu s Nike a vlastní značku CR7 zahrnující módu, parfémy i hotely.
Autor: Armando Franca, AP
Patnácté místo letos patří čtyřiadvacetileté americké basketbalistce Caitlin Clarkové. Její popularita přispěla k rekordnímu zájmu o soutěž WNBA. Má lukrativní smlouvu se značkou Nike a spolupracuje také se společnostmi Gatorade, State Farm nebo Wilson.
Autor: Paul Beaty, AP
Šestnáctý skončil Karl-Anthony Towns. Basketbalista s americkým a dominikánským občanstvím patří mezi známé tváře NBA. Dlouhodobě spolupracuje se značkou Nike a angažuje se také v charitativních projektech. Jeho popularita vychází nejen ze sportovních výkonů, ale i osobního příběhu.
Autor: Wendell Cruz, Reuters
Sedmnáctá skončila polská tenistka Iga Świąteková. Je ambasadorkou švýcarské značky On, která jí dodává sportovní oblečení a obuv. Spolupracuje také s firmami Porsche, Rolex a Visa. V Polsku má postavení jedné z největších sportovních celebrit.
Autor: ČTK
Osmnácté místo obsadil Šóhei Ótani. Dvaatřicetiletý japonský baseballista Los Angeles Dodgers je mimořádným fenoménem nejen v USA, ale především v rodném Japonsku. Díky své popularitě získal reklamní smlouvy se značkami New Balance, Porsche, Seiko nebo Hugo Boss. Patří mezi nejvýdělečnější baseballisty světa.
Autor: Profimedia.cz
Francouzský fotbalista Kylian Mbappé dlouhodobě spolupracuje se značkou Nike a je ambasadorem luxusní hodinářské společnosti Hublot. Podílí se také na charitativních projektech zaměřených na děti a mladé lidi.
Autor: Kin Cheung, AP
První dvacítku uzavírka Vinícius Júnior. Brazilský fotbalista Realu Madrid spolupracuje se značkami Nike a Pepsi a angažuje se v boji proti rasismu. Prostřednictvím vlastní nadace podporuje vzdělávání dětí v Brazílii.
Autor: Karmakar/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Jednadvacátá pozice patří Naomi Ósakaové. Japonská tenistka je čtyřnásobnou grandslamovou vítězkou a významnou osobností sportovního marketingu. Spolupracuje se značkami Nike, Louis Vuitton či TAG Heuer. Vedle tenisu se věnuje podnikání a módě.
Autor: Instagram/@naomiosaka
Lewis Hamilton obsadil dvaadvacáté místo. Sedminásobný mistr světa formule 1 a výrazná módní ikona spolupracuje se značkami Tommy Hilfiger, Puma či IWC Schaffhausen. Angažuje se také v projektech podporujících rozmanitost a rovné příležitosti v motorsportu.
Autor: Luca Bruno, ČTK
Lamine Yamal skončil třiadvacátý. Devatenáctiletý španělský fotbalista Barcelony se už v mladém věku stal jednou z tváří značky Adidas, která na něm staví své reklamní kampaně. Jeho popularitu posiluje také mimořádný dosah mezi mladými fanoušky na sociálních sítích.
Autor: Matthew Childs, Reuters
Také 24. místo jde za fotbalem. Čtyřiatřicetiletý Brazilec Neymar dlouhodobě spolupracuje se značkou Puma a propaguje také výrobky společnosti Red Bull. Vedle fotbalu se věnuje podnikání, módě a projektům zaměřeným na mladé sportovce.
Autor: Reuters
Quarterback Fernando Mendoza z Las Vegas Raiders skončil přesně v polovině seznamu. Třiadvacetiletý hráč amerického fotbalu patří mezi nejrychleji rostoucí sportovní osobnosti. Je ambasadorem značky Adidas či letecké společnosti Wheels Up.
Autor: ČTK
Basketbalista LeBron James má celoživotní smlouvu s Nike, vlastní produkční společnost SpringHill a investuje do řady podniků. Prostřednictvím své nadace podporuje vzdělávání dětí ze znevýhodněných rodin. Skončil na 26. místě.
Autor: AP
Lionel Messi dlouhodobě spolupracuje se značkou Adidas a je také tváří Pepsi či Lay’s. Přestože má jednu z nejsilnějších osobních značek na světě, v letošním žebříčku obsadil až 27. místo.
Autor: ČTK
Osmadvacátá skončila basketbalistka Sophie Cunninghamová. Její rostoucí popularita a mediální dosah v posledních letech přitahuje reklamní partnery. Je mimo jiné ambasadorkou Adidas, kde má vlastní edici tenisek Crazy Energy player-exclusive.
Autor: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Také fotbalistka Alessia Russoová z Arsenalu spolupracuje se značkou Adidas a objevuje se v reklamních kampaních zaměřených na ženský sport. Její popularita roste také díky úspěchům v anglické reprezentaci. V žebříčku je na 29. místě.
Autor: Profimedia.cz
Třetí desítku uzavírá Angel Reeseová z Atlanta Dream. Čtyřiadvacetiletá americká basketbalistka je jednou z nejvýraznějších osobností WNBA. Díky popularitě na sociálních sítích pronikla také do světa módy. Spolupracuje se značkami Reebok, Beats by Dre a dalšími reklamními partnery. Má také vlastní kolekce sportovního oblečení.
Autor: Brynn Anderson, AP
Šestadvacetiletá indická hráčka kriketu Jemimah Rodriguesová patří mezi nejpopulárnější představitelky ženského sportu ve své zemi. Díky reprezentačním úspěchům a přirozenému vystupování na sociálních sítích získává reklamní partnery a pomáhá zvyšovat zájem o ženský kriket. Je mimo jiné tváří kosmetické značky NXTFACE.
Autor: Profimedia.cz
Číslo 32 patří tenistce Coco Gauffové. Spolupracuje se značkami New Balance, Head, Rolex a Bose. Vedle sportu se angažuje také ve společenských otázkách a podporuje projekty zaměřené na vzdělávání a rovné příležitosti.
Autor: Reuters
Golfová šampionka Nelly Kordová, dcera tenisty Petra Kordy, figuruje na 33. místě. Je ambasadorkou značek Nike, TaylorMade, Richard Mille a dalších společností.
Autor: Profimedia.cz
Šestadvacetiletý kanadský fotbalista Alphonso Davies z mnichovského Bayernu spolupracuje se značkou Nike a svoji popularitu využívá také k podpoře charitativních projektů. Pozornost přitahuje i jeho životní příběh, který začal v uprchlickém táboře v Ghaně. Obsadil 34. místo.
Autor: AP
Číslo 35 náleží Janniku Sinnerovi. Italský tenista je díky sportovním úspěchům a popularitě vyhledávanou tváří luxusních reklamních kampaní. Má lukrativní smlouvu se značkou Nike a spolupracuje také s Gucci, Rolex nebo Lavazza.
Autor: AP
Šestatřicátý je Rishabh Pant. Devětadvacetiletý indický hráč kriketu patří mezi nejznámější sportovní osobnosti své země. Jeho popularita výrazně vzrostla, když se dokázal na hřiště vrátit po vážné autonehodě. Spolupracoval se značkami Adidas, Dream11 a dalšími společnostmi zaměřenými na indický trh.
Autor: ČTK
Také číslo 37 patří kriketu. Smriti Mandhanaová patří mezi největší hvězdy ženské indické reprezentace. Je tváří reklamních kampaní a spolupracovala například se značkami Nike, Red Bull nebo Hyundai.
Autor: Profimedia.cz
Na pozici s číslem 38 se usadil Christian McCaffrey. Hráč amerického fotbalu spolupracuje se značkami Nike a Bose a objevuje se v reklamních kampaních zaměřených na sportovní výkon. Jeho popularitu posiluje také manželství s modelkou a bývalou Miss Universe Olivií Culpo.
Autor: Jeremy Brevard-USA TODAY Sports, Reuters
Číslo 39 vrací žebříček do Indie. Hráč kriketu Jasprit Bumrah patří mezi nejlepší nadhazovače světa. Díky úspěchům v reprezentaci a mimořádné popularitě tohoto sportu v Indii je vyhledávanou reklamní tváří. Spolupracoval například se značkami Dream11, ASICS nebo boAt.
Autor: ČTK
Kulatá čtyřicítka patří V. J. Edgecombemu. Jedenadvacetiletý basketbalista z Baham patří mezi nastupující hvězdy NBA. Jako svou tvář si ho již vyhlédly například značky Adidas nebo Fashion Nova.
Autor: Matt Slocum, AP
Poslední desítku otevírá Ilia Topuria. Devětadvacetiletý gruzínsko-španělský zápasník MMA si získal pozornost díky atraktivnímu stylu boje. Spolupracuje mimo jiné se značkou luxusních hodinek Richard Mille a buduje vlastní podnikatelské projekty.
Autor: Profimedia.cz
Osmnáctiletá brazilská skateboardistka Rayssa Lealová se proslavila už jako dítě a dnes patří mezi největší hvězdy svého sportu. Olympijská medailistka v žebříčku figuruje na 42. místě. Spolupracuje se značkami Nike a Red Bull. Díky obrovské popularitě na sociálních sítích oslovuje především mladou generaci.
Autor: ČTK
Třiačtyřicátý skončil hráč amerického fotbalu Myles Garrett. Hvězda Cleveland Browns je známá mimořádnou fyzickou kondicí i zájmem o módu. Jeho sportovní úspěchy a popularita mu otevírají dveře k reklamním spolupracím a mediálním projektům. Spolupracuje například s Adidas. V roce 2022 se stal vůbec prvním ambasadorem muzea historie v Clevelandu. V této roli pomáhá podporovat vzdělávání v oblastech vědy, technologie a matematiky i zvyšovat povědomí o muzeu. Je známý vášní pro paleontologii.
Autor: Kirby Lee, Reuters
Cade Cunningham skončil na 44. příčce. Basketbalista Detroit Pistons spolupracuje se značkou Nike.
Autor: Reuters
Třiatřicetiletý anglický fotbalista Bayernu Mnichov a čerstvý držitel Zlatého míče Harry Kane figuruje na 45. místě. Je jednou z hlavních tváří značky Skechers, která s ním vstoupila na trh fotbalových kopaček. Spolupracuje také s dalšími reklamními partnery a prostřednictvím své nadace podporuje duševní zdraví.
Autor: Matthew Childs, Reuters
Marketingovou stálicí je Novak Djokovič, který je vedený na 46. místě žebříku. Dlouhodobě spolupracuje se značkami Lacoste, Head, Hublot nebo ASICS. Vedle tenisu se věnuje podnikání a prostřednictvím vlastní nadace podporuje vzdělávání a rozvoj dětí v Srbsku.
Autor: Reuters
Další příčku obsadila Alexia Putellasová. Španělská hráčka Barcelony patří mezi největší osobnosti ženského fotbalu. Spolupracuje se značkou Nike a objevuje se v reklamních kampaních značek La Roche-Posay či Mango.
Autor: Matthew Childs, Reuters
Na 48. místě je Max Verstappen. Čtyřnásobný mistr světa formule 1 spolupracuje například se značkami Red Bull, Heineken či EA Sports. Vedle závodění se věnuje také vlastnímu týmu Verstappen.com Racing.
Autor: Darko Bandic, AP
Číslo 49 náleží Jaredu McCainovi. Dvaadvacetiletý americký basketbalista NBA se proslavil nejen výkony na palubovce, ale také na TikToku. Jeho videa, taneční kreace a zájem o módu mu přinesly miliony fanoušků. Právě schopnost oslovit mladé publikum z něj dělá zajímavou tvář pro reklamní partnery. Spolupracuje například se značkou Crocs či SKIMS.
Autor: Sam Navarro, Reuters
Celou padesátku uzavírá Devin Booker. Třicetiletý basketbalista Phoenix Suns je dlouholetým partnerem Nike, která mu vytvořila vlastní model tenisek Book 1. Vedle basketbalu se zajímá o módu a podniká.
Autor: Reuters